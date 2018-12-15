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      Граждане не чувствуют нужной защиты со стороны власти и голосуют за актеров и шоуменов

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      Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский
      Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский / 24 Канал

      Желание видеть у власти представителей не из политики, особенно актеров или певцов, в общем людей из шоу-бизнеса, в частности, Зеленского или Вакарчука, свойственно не только Украине. Это общемировая тенденция.

      Об этом пишет журналист 24 канала в статье Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?

      Причина такого запроса – кризис представительства демократии. По словам политолога Валентина Гладких, граждане не чувствуют нужной защиты со стороны представителей власти, которых они выбрали.

      Политики перестали понимать интересы обычных людей, защищать их. Граждане не верят, что политики хотят решать проблемы населения. И вообще могут это сделать. Имеют соответствующие навыки, инструменты и мотивированы это делать. И возникают популистские движения, построенные на схеме "народ против политиков и номенклатуры",
      – подчеркнул Валентин Гладких.

      Эксперт отмечает: нынешнего президента США Дональда Трампа вполне можно отнести к категории политиков-шоуменов. Трамп пришел к власти, критикуя политическое устройство США. Это вызов демократическим традициям США.

      Как отмечается в статье, история знает много успешных политиков, которые были актерами. В частности, 40-й президент США Рональд Рейган или губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Нынешний премьер Словении Марьян Шарец когда-то был популярным комиком. А в Италии одну из самых популярных партий "Пять звезд" основал комик и актер Джузеппе Пьеро "Беппе" Грилло.

      Напомним, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отделы бы свой голос за Юлию Тимошенко, 14,6% – за Владимира Зеленского, 11,6% за Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский может победить Юлию Тимошенко (23% против 22%) и Петра Порошенко 27,8% против 22,2%. Вакарчук однозначно выигрывает у Порошенко: 24% против 11%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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