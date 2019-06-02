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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Громкое возвращение Саакашвили и история семьи с ребенком на передовой – топ-5 видее недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Саакашвили вернулся в Украину

      29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Политик прилетел в аэропорт "Борисполь" в 17:45. Должен был прибыть раньше, но рейс задержали. В аэропорту Саакашвили встречали десятки его сторонников. В частности, соратник Давид Сакварелидзе.

      Как политика встречали в аэропорту: смотрите видео

      Уникальная семья на фронте

      24 канал разыскал прямо на передовой уникальную семью, которая, несмотря на новорожденного малыша на руках, не оставляет армию. Военные по кличке "Белка" и "Скала" познакомились на Востоке Украины, а воюют вместе еще с 2015 года. Однако супруги не сами, а с 11-месячной дочкой Соней. По словам бойцов, с ребенком здесь не просто, но они довольны. Если срочный выезд, боевое распоряжение – ребенка сразу забирает няня. Когда же есть свободное время, то в подразделе любят поиграть с малышом.

      Смотрите видео: как семьи военных защищают страну на Востоке

      Смертельный обвал на шахте на Львовщине

      Ночью на 29 мая на шахте "Лесная", что в Сокальском районе Львовской области произошел обвал породы. В результате под обвалом оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Их тела уже спасатели подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

      Что стоит знать о трагедии на шахте "Лесная": смотрите видео

      Поездка Зеленского на передовую

      Президент Украины Владимир Зеленский впервые приехал на передовую и оценил условия, в которых украинские военные несут службу на Луганщине. Визит гаранта вызвал волну эмоций в интернете: сторонники Владимира Зеленского приветствовали. Никаких обещаний не давал, кроме "будет лучше". Однако, по словам экспертов, это – хорошо.

      Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине: смотрите видео

      Мир страдает от пластика: как бороться

      Пластиковый пакет и обертки от конфет – такую неожиданную находку на днях обнаружили на дне Марианской впадины. Экологи со всего мира начали бить тревогу. Европа уже отказывается от полиэтилена, а Украина до сих пор не может принять соответствующий законопроект. Всего за год по всему миру собирается почти миллион тонн отходов. Срок их разложения – более сотни лет. В океанах уже образуются целые мусорные острова. Они настолько огромны, что их называют мусорными континентами.

      Смотрите видео: какие шаги в Украине осуществляют для решения проблемы

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Видео недели Саакашвили вернули украинское гражданство Аварии на шахтах Новости Львова Экология Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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