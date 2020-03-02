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      В Иране люди облизывают ворота мечети, чтобы защититься от коронавируса: видео

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      "100% гарантию от китайского вируса" изобрели в Иране. Оказывается, чтобы избежать угрозы заболевания, всего-то нужно лишь облизать ворота мечети.

      О том, что в Иране советуют облизывать ворота мечети, чтобы защититься от китайского вируса, пишут местные пользователи соцсетей. Что хуже всего, этими советами пользуются. Видеодоказательство опубликовал блогер Эль Мюрид.

      Тем временем в Украине: Пограничных собак одели в защитные маски из-за коронавируса

      "В Иране изобрели 100% гарантию от китайского вируса: нужно облизать ворота мечети", – иронично написал он. 

      Примерно понятно, почему распространение болезни началось из религиозных центров страны. С такой профилактикой там не только китайский вирус можно подцепить, но и весь пакет любой заразы в оптовых количествах,
      – возмущен Эль Мюрид. 

      Важно!

      О      близывание ворот мечети – как и облизывание любых предметов, которые находятся в общественном пользовании – гораздо скорее приведет к заболеванию (и далеко не только вирусому), чем убережет от него. 

      К слову, лишь 1 марта стало известно, что в Иране от коронавируса умер пропагандист, который хотел им заразиться для популярности

      На самом деле ситуация с коронавирусом в Иране сложная. Только по официальным данным на 1 марта Covid-19 заразились 593 человека, среди них и четверо известных в стране лиц:

      • Вице-президент Масумех Ебтекар,
      • Глава одного из комитетов парламента Моджтаба Золнур,
      • Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи,
      • Депутат парламента Махмуд Садеги.

      Также Иран сообщил о 43 летальных случаях. Однако, местные блогеры пишут, что власти Ирана скрывают истинные масштабы заболеваемости и смертности от него. 

      Читайте также: Россиянин жалуется, что врачи заставляют пациентов молчать о больном коронавирусом

      Призыв офицеров запаса в 2020 году: кого призовут на срочную службу в армию
      1 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус Covid-19 Иран Курьезные новости
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