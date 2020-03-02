І смішно, і страшно: в Ірані люди облизують ворота мечеті, щоб захиститися від коронавірусу

"100% гарантію від китайського вірусу" винайшли в Ірані. Виявляєте, щоб уникнути загрози захворювання, потрібно лише облизати ворота мечеті.

Про те, що в Ірані радять облизувати ворота мечеті, аби захиститися від китайського вірусу, пишуть місцеві користувачі соцмереж. Що найгірше, цими порадами користуються. Відеодоказ опублікував блогер Ель Мюрид.

Тим часом в Україні: Прикордонних песиків одягли у захисні маски через коронавірус

"В Ірані винайшли 100% гарантію від китайського вірусу: потрібно облизати ворота мечеті", – іронічно написав він.

Приблизно зрозуміло, чому розповсюдження хвороби почалося з релігійних центрів країни. З такою профілактикою там не тільки китайський вірус можна підчепити, а й весь пакет будь-якої зарази в гуртових кількостях,

– обурений Ель Мюрид.

Важливо!



Облизування воріт мечеті – як і облизування будь-яких предметів, які перебувають у громадському користуванні – значно швидше призведе до захворювання (і далеко не лише вірусного), аніж вбереже від нього.

До слова, лише 1 березня стало відомо, що в Ірані від коронавірусу помер пропагандист, який хотів ним заразитися для популярності.

Насправді ситуація з коронавірусом в Ірані складна. Тільки за офіційними даними станом на 1 березня Covid-19 заразилися 593 людини, серед них і четверо відомих у країні осіб:

Віцепрезидентка Масумех Ебтекар,

Голова одного з комітетів парламенту Моджтаба Золнур,

Заступник міністра охорони здоров'я Ірадж Харірчі,

Депутат парламенту Махмуд Садегі.

Також Іран сповістив про 43 летальних випадки. Утім, місцеві блогери пишуть, що влада Ірану приховує справжні масштаби захворювання та смертності від нього.

Читайте також: Росіянин скаржиться, що лікарі змушують пацієнтів мовчати про хворого на коронавірус