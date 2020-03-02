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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      І смішно, і страшно: в Ірані люди облизують ворота мечеті, щоб захиститися від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Дивний спосіб боротьби з коронавірусом в Ірані / Колаж 24 каналу

      "100% гарантію від китайського вірусу" винайшли в Ірані. Виявляєте, щоб уникнути загрози захворювання, потрібно лише облизати ворота мечеті.

      Про те, що в Ірані радять облизувати ворота мечеті, аби захиститися від китайського вірусу, пишуть місцеві користувачі соцмереж. Що найгірше, цими порадами користуються. Відеодоказ опублікував блогер Ель Мюрид.

      Тим часом в Україні: Прикордонних песиків одягли у захисні маски через коронавірус

      "В Ірані винайшли 100% гарантію від китайського вірусу: потрібно облизати ворота мечеті", – іронічно написав він. 

      Приблизно зрозуміло, чому розповсюдження хвороби почалося з релігійних центрів країни. З такою профілактикою там не тільки китайський вірус можна підчепити, а й весь пакет будь-якої зарази в гуртових кількостях,
      – обурений Ель Мюрид. 

      Важливо!

      Облизування воріт мечеті – як і облизування будь-яких предметів, які перебувають у громадському користуванні – значно швидше призведе до захворювання (і далеко не лише вірусного), аніж вбереже від нього. 

      До слова, лише 1 березня стало відомо, що в Ірані від коронавірусу помер пропагандист, який хотів ним заразитися для популярності

      Насправді ситуація з коронавірусом в Ірані складна. Тільки за офіційними даними станом на 1 березня Covid-19 заразилися 593 людини, серед них і четверо відомих у країні осіб:

      • Віцепрезидентка Масумех Ебтекар,
      • Голова одного з комітетів парламенту Моджтаба Золнур,
      • Заступник міністра охорони здоров'я Ірадж Харірчі,
      • Депутат парламенту Махмуд Садегі.

      Також Іран сповістив про 43 летальних випадки. Утім, місцеві блогери пишуть, що влада Ірану приховує справжні масштаби захворювання та смертності від нього. 

      Читайте також: Росіянин скаржиться, що лікарі змушують пацієнтів мовчати про хворого на коронавірус

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      1 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус Covid-19 Іран Курйозні новини
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