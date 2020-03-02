І смішно, і страшно: в Ірані люди облизують ворота мечеті, щоб захиститися від коронавірусу
"100% гарантію від китайського вірусу" винайшли в Ірані. Виявляєте, щоб уникнути загрози захворювання, потрібно лише облизати ворота мечеті.
Про те, що в Ірані радять облизувати ворота мечеті, аби захиститися від китайського вірусу, пишуть місцеві користувачі соцмереж. Що найгірше, цими порадами користуються. Відеодоказ опублікував блогер Ель Мюрид.
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"В Ірані винайшли 100% гарантію від китайського вірусу: потрібно облизати ворота мечеті", – іронічно написав він.
Приблизно зрозуміло, чому розповсюдження хвороби почалося з релігійних центрів країни. З такою профілактикою там не тільки китайський вірус можна підчепити, а й весь пакет будь-якої зарази в гуртових кількостях,
– обурений Ель Мюрид.
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Облизування воріт мечеті – як і облизування будь-яких предметів, які перебувають у громадському користуванні – значно швидше призведе до захворювання (і далеко не лише вірусного), аніж вбереже від нього.
До слова, лише 1 березня стало відомо, що в Ірані від коронавірусу помер пропагандист, який хотів ним заразитися для популярності.
Насправді ситуація з коронавірусом в Ірані складна. Тільки за офіційними даними станом на 1 березня Covid-19 заразилися 593 людини, серед них і четверо відомих у країні осіб:
- Віцепрезидентка Масумех Ебтекар,
- Голова одного з комітетів парламенту Моджтаба Золнур,
- Заступник міністра охорони здоров'я Ірадж Харірчі,
- Депутат парламенту Махмуд Садегі.
Також Іран сповістив про 43 летальних випадки. Утім, місцеві блогери пишуть, що влада Ірану приховує справжні масштаби захворювання та смертності від нього.
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