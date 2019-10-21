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      Interpipe TechFest: інженерія знову в тренді

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      Інженерне шоу Interpipe TechFest
      Інженерне шоу Interpipe TechFest / Interpipe TechFest

      Вже вчетверте у Дніпрі відбулося головне інженерне шоу країни Interpipe TechFest. Понад 120 організацій-учасників, більше 220 учасників технічних змагань, 36 спікерів лекторію, близько 30 (!) роботів на одній локації. Запускали ракети, програмували, майстрували, вибухали, слухали лекції та підспівували роботам. І все задля того, щоб переконати Україну, що бути інженером – круто.

      Interpipe TechFest зібрав на одній локації сучасну техніку і промисловість, роботів, стартапи, гаджети, найкраще навчальне обладнання, розробки українських вишів, наукові лабораторії та провідних експертів. Лише тут можна було побачити і унікальних роботів-музикантів, і перший український супутник, і спробувати запрограмувати свого першого робота.

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      Не дивно, що найбільше інженерне шоу відбулося саме в Дніпрі – одному із найбільших промислових, інженерних та освітніх центрів України.

      "Ми як велика промислова компанія, більшу частину працівників якої складають інженери та висококваліфіковані робітники. Світ розвивається і ми також не можемо стояти на місці – модернізуємо обладнання, впроваджуємо роботизовані технології та підходи Індустрії 4.0. Більш технологічне виробництво потребує добре підготованих фахівців, часто із універсальними знаннями. Але останні декілька десятків років створили стереотип, що бути інженером – немодно. Це не так, і це доводять найсильніші економіки світу. Тому місія Interpipe TechFest – повернути популярність технічним і природничим наукам, інженерним хобі та довести, що це дійсно круто", – розповів Денис Морозов, директор з фінансів та економіки компанії Інтерпайп – ініціатора фестивалю.

      Фестиваль привернув до себе увагу видовищними активностями, що довели – інженерія захоплює. А насправді – став унікальним майданчиком для спілкування роботодавців, вишів, держави і громадськості.

       

      Interpipe TechFestнайбільший технічний та науково-популярний фестиваль Східної Європи та головне інженерне шоу країни. Він проводиться з 2016 року та включає виставку сучасної інженерії та техніки, лекторій в форматі "просто про складне", змагання з технічних дисциплін та wow-активності.

      На майданчику фестивалю Interpipe TechFest протягом двох днів представлені технічні досягнення української промисловості, розробки технічних вишів, інженерні стартапи, сучасне обладнання для STEM-освіти. Відвідувачі мають можливість побачити видовищну хімію і фізику, протестувати нові технології, взяти участь у технічних майстер-класах.

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Публикации Разработки Новости Днепра Наука
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