Что читали украинцы в первый месяц весны: итоги марта от редакции сайта 24 Канала

Март успел потрепать украинцам нервы. Немало резонансных событий, заявлений, скандалов и изменений. И все это – не только на международной арене, но и в новостной ленте. Однако наша редакция в очередной раз продемонстрировала свою суперсилу.

Команда 24 Канала круглосуточно собирала, проверяла, объясняла и озвучивала все то, о чем говорил весь мир. За месяц нам удалось оперативно осветить все ключевые темы. О том, что вы читали в течение месяца, рассказываем дальше.

К теме 24 Канал и Последний Капиталист запускают серию лекций Капитал 24

Переговоры – тема месяца

Зима закончилась неоднозначно. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США, и во время визита в Белый дом вступил в схватку с президентом США Дональдом Трампом. Уже первого марта эту тему обсуждали все. Медиа из США и Европы выразили обеспокоенность относительно будущих последствий этого события, а действия Трампа и вице-президента Вэнса были критически восприняты многими политиками и журналистами.

Мы сразу начали мониторить СМИ со всего мира и сделали качественную компиляцию того, о чем писали американские и европейские издания.

Впоследствии теме переговоров было посвящено еще несколько важных текстов. Среди них:

Кроме того, мы анализировали внутренние процессы, которые происходят в США. Советуем обратить внимание на аналитические материалы:

Главная дилемма марта

Для многих 8 марта до сих пор ассоциируется с "днем весны и красоты". Количество таких людей постепенно уменьшается, но ключевым здесь является слово "постепенно". По случаю этой даты мы собрали в одном материале ответы на самые распространенные вопросы: когда начали праздновать Международный женский день, как СССР исказил суть этого дня и как происходит переосмысление 8 марта в современном контексте.

Ваши просмотры свидетельствуют, что тема актуальна. А если кто-то пропустил статью, советуем наверстать по ссылке.

Личные истории

Война – это неизменные утраты, переживания. Но в то же время – память и надежда. Мы понимаем это и продолжаем рассказывать, какова война для ее очевидцев. Это болезненные, чувствительные и главные искренние истории, которые должны быть рассказаны и услышаны.

В этом месяце своей личной историей пребывания в оккупации поделилась журналистка 24 Канала Анастасия Диденко. Это хронология сотен пропавших и замученных украинцев, тысяч разрушенных домов, страшного "наследия", который оставили оккупанты в Гостомеле, что расположен в 30 километрах от Киева.

Также в марте стартовал проект "Жизнь после потери".

Война безвозвратно коснулась многих семей, а родных не вернут уже никакие слова или действия. Остается только одно – жить с потерей, которая оставила большую рану в сердце,

– рассказала руководитель отдела Эксклюзивов сайта 24 Канала и инициатор проекта Татьяна Кривишин.

Она поделилась, что в этом цикле герои будут рассказывать о том, как изменилась их жизнь в один день, в чем они ищут утешение и что придает сил жить. Главная цель проекта – рассказать о тех, чью жизнь оборвала Россия, чтобы память о них не угасала.

Для других война – это ранения, которые полностью меняют жизнь. О таких историях мы продолжаем рассказывать в проекте "Красота в несокрушимости". В марте мы поговорили с Евгением Тюриным. Он – ветеран 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины, который в апреле 2022 года получил ранение во время боя в Попасной.

История Евгения – один из тысяч примеров, как адаптивный спорт становится важным инструментом реабилитации для украинских защитников. Ведь в условиях российско-украинской войны тысячи раненых воинов нуждаются в комплексной поддержке для возвращения к полноценной жизни. В 2025 году Евгений стал одним из участников Игр Непокоренных, чем в очередной раз доказал, что наши защитники – несокрушимые. Больше о его истории – по ссылке.

Наши расследования

В конце марта наша команда выпустила два важных материала. Один – о структуре ДЕСС, которая способствует выезду религиозных деятелей из Украины. Другой – о нынешнем положении Татьяны Крупы и ее семьи. Где сейчас коррупционерка года? Сколько таких, как Татьяна, удалось разоблачить спецслужбам, и какова их дальнейшая судьба. А главное разорвет ли коррупционную поруку новая реформа Правительства?

Интервью 24

Интервью с Александром Хоменко – лидером проекта МУР.

Сейчас проект МУР, основанный Александром Хоменко во время полномасштабной войны, превратился в культурную инициативу. Уже в феврале 2024 года команда выпустила первый в Украине исторический альбом-мюзикл "Ты [Романтика]". В 17 композициях, связанных между собой сюжетом, слушателей переносят во времена расстрелянного возрождения – бурные для украинской литературы 1920-е годы.



А чтобы продолжить приближать украинскую литературу к современной аудитории, показать проблемы, с которыми сталкивались писатели прошлого и которые остаются актуальными сегодня, МУР сняли фильм-спектакль, премьера которого в кинотеатрах состоится 10 апреля. Какова цель этого фильма? Кто стал его инициатором? Есть ли конкуренты у МУР на украинском рынке? Обо всем этом – на Кино24.

Разговор с подполковником ГУР Савенко.

Андрей Савенко – украинский военный, спортсмен, вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя и подполковник ГУР рассказал о развитии и особенности гонок на FPV-дронах, о том, как спорт помогает военным вернуться к повседневной жизни, об организации соревнований в память о павших Героях Украины и выделил украинских спортсменов, которые являются примерами для других. Полный текст – на Спорт24.

Выбор читателей

Что больше всего заинтересовало нашу аудиторию в этом месяце. Собрали 10 самых популярных материалов:

Помощь фронту

В марте Фонд 24:

Передал пикап для полка К-2. Поэтому одно из самых эффективных боевых подразделений получило машину для выполнения задач.

Это один из самых эффективных боевых подразделений, командир – Герой Украины подполковник Кирилл Верес. Ребята масштабируются до отдельного полка беспилотных систем, поэтому нужно все – и люди, и техника. Мы с вами помогли им с машиной, а они записали видео с благодарностью,

– говорится на сайте фонда.

Передал погрузчик Volvo L120 для Kraken. Ребята особенно ценят такую технику, потому что ее трудно раздобыть, а польза от нее безумная. Будет помогать рыть капониры и строить укрепления.

Нам с вами на этот раз даже не пришлось сбрасываться, потому что этот погрузчик передали большие друзья Украины из Швеции – неприбыльная организация HUG (Help Ukraine Gothenburg),

– говорится на сайте Фонда 24.

Сейчас должны оперативно собрать на 2 пикапа для 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis. Очень не хватает транспорта для мобильных групп, а задач, особенно на Запорожском направлении, у них много. Цель сбора – 920 000 гривен. Приобщиться к помощи можно по ссылке.