Из-за сериала "Слуга народа" люди уже 4 года терроризируют звонками жительницу Ивано-Франковска

Поклонники сериала "Слуга народа" уже 4 года терроризируют своими телефонными звонками жительницу Ивано-Франковска и спрашивают, где "Косой" и долг в 100 тысяч долларов.

Все потому, что в одной из сцен последней серии первого сезона "Слуги народа" в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел президент Василий Голобородько, по стечению обстоятельств был записан именно номер телефона жительницы Ивано-Франковска. Юлиана Антонюк пользуется этим номером уже почти 15 лет, сообщает ТСН.

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Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: "Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов?" Преимущественно – на русском. Сначала думала: может, ошиблись,

– рассказала жительница Ивано-Франковска.

Заметим, что сериал "Слуга народа" женщина не смотрела, поэтому и не сразу поняла, что происходит. Затем спросила у тех, кто звонил.

"Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: "Да вы посмотрите!" Им было весело", – рассказала женщина.

Первые звонки развлекали, но впоследствии начали раздражать. Однако Антонюк не хотела менять номер телефона, которым пользуется столько лет, в том числе и по работе. Поэтому женщина не раз писала кварталовцам, чтобы те убрали ее номер, но никакой реакции не было.

Впоследствии к Антонюк позвонил с извинениями актер "95 квартала" Евгений Кошевой. В сериале он играл роль дипломата, поэтому именно его коллеги уполномочили отдуваться за киношный ляп.

Никто не знал, что так попадет! Просто написали от "фонаря",

– пояснил Кошевой.

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Отметим, что сначала комик не удержался и снова разыграл женщину. Но после того извинился и пообещал выяснить, кто вписал в киношную сцену номер телефона, не проверив, не существует ли он на самом деле. Сам номер от зрителей скроют.

"Мы исправим ситуацию. Ваш телефон будет заблюрений и никто Вас больше не будет беспокоить", – пообещал Кошевой.