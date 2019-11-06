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      Израильтянка отказалась обменивать российского хакера на свою дочь, которую осудили в РФ

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      Израильтянка, которую осудили в России
      Израильтянка, которую осудили в России / inforesist

      "Моя ребенок не разменная монета", – заявила гражданка Израиля и отказалась менять собственную дочь на российского хакера Алексея Буркова.

      Ее дочь Наами Иссахар задержали в апреле в Москве, когда та летела из Индии домой транзитом через Россию, передает Inforesist.

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      А произошло это потому, что в багаже ​​девушки обнаружили девять с половиной граммов гашиша. За это ее впоследствии осудили до 7,5 лет заключения. Отметим, что на момент задержания девушка не пересекала российскую границу, ведь находилась в транзитной зоне аэропорта, и не было у нее доступа и к багажу.

      Что касается наркотиков, то в Израиле некоторые их виды декриминализированы, поэтому везти их в страну можно. Родители девушки убеждены, что она просто стала заложницей. Поскольку в тюрьме Израиля уже несколько лет находился российский хакер Алексей Бурков, экстрадиции которого требуют США.

      Російський хакер Олексій Бурков

      Российский хакер Алексей Бурков

      Там его подозревают во взломе платежных систем и вмешательстве в американские выборы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Наркотики Новости Израиля
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