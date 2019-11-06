Ізраїльтянка відмовилась обмінювати російського хакера на свою доньку, яку засудили в РФ

"Моя дитина не розмінна монета", – заявила громадянка Ізраїлю і відмовилася обмінювати власну доньку на російського хакера Олексія Буркова.

ЇЇ доньку Наамі Іссахаре затримали у квітні в Москві, коли та летіла з Індії додому транзитом через Росію, передає Inforesist.

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А сталося це через те, що в багажі дівчини виявили дев'ять з половиною грамів гашишу. За це її згодом засудили аж до 7,5 років ув'язнення. Зазначимо, що на момент затримання дівчина не перетинала російський кордон, адже перебувала у транзитній зоні аеропорту, та не мала вона доступу і до багажу.

Що ж до наркотиків, то в Ізраїлі деякі їх види декриміналізовані, тож везти їх до країни можна. Батьки дівчини переконані, вона просто стала заручницею. Бо у в'язниці Ізраїлю уже кілька років перебував російський хакер Алєксєй Бурков, екстрадиції якого вимагають США.



Російський хакер Олексій Бурков

Там його підозрюють у зламі платіжних систем та втручанні в американські вибори.