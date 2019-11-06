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      Ізраїльтянка відмовилась обмінювати російського хакера на свою доньку, яку засудили в РФ

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      Ізраїльтянка, яку засудили в Росії
      Ізраїльтянка, яку засудили в Росії / inforesist

      "Моя дитина не розмінна монета", – заявила громадянка Ізраїлю і відмовилася обмінювати власну доньку на російського хакера Олексія Буркова.

      ЇЇ доньку Наамі Іссахаре затримали у квітні в Москві, коли та летіла з Індії додому транзитом через Росію, передає Inforesist.

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      А сталося це через те, що в багажі дівчини виявили дев'ять з половиною грамів гашишу. За це її згодом засудили аж до 7,5 років ув'язнення. Зазначимо, що на момент затримання дівчина не перетинала російський кордон, адже перебувала у транзитній зоні аеропорту, та не мала вона доступу і до багажу.

      Що ж до наркотиків, то в Ізраїлі деякі їх види декриміналізовані, тож везти їх до країни можна. Батьки дівчини переконані, вона просто стала заручницею. Бо у в'язниці Ізраїлю уже кілька років перебував російський хакер Алєксєй Бурков, екстрадиції якого вимагають США.

      Російський хакер Олексій Бурков
      Російський хакер Олексій Бурков

      Там його підозрюють у зламі платіжних систем та втручанні в американські вибори.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини Ізраїля Наркотики
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