Известного дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой, – СМИ

Американский дизайнер Кейт Спейд умерла. Тело нашли в ее квартире в Нью-Йорке. Отмечается, что основная версия смерти – самоубийство.

По информации сотрудников полиции, 55-летний модельер предварительно оставила прощальную записку. Тело женщины нашла уборщица. Об этом сообщает CNN.

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Кейт Спейд родилась 24 декабря 1962 года в Канзас-Сити на Среднем Западе США. В 1993 году она основала марку аксессуаров Kate Spade New York и получила широкую известность благодаря своим сумкам, которые с удовольствием носили Кейт Миддлтон, Энн Хэтэуэй, Тейлор Свифт и другие известные женщины.



В 2006 году Спейд полностью распродала свои акции, чтобы посвятить больше времени воспитанию своей дочери Фрэнсис Беатрис. В 2016 году Спейд основала новую марку Frances Valentine.