00:20
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Экобедствие в Крыму: в Украине взялись за исследование токсичных веществ, осевших на Херсонщине

49 Читати новину українською
Проводятся исследования токсинов, которые 3 сентября появились в воздухе на Херсонщине
Проводятся исследования токсинов, которые 3 сентября появились в воздухе на Херсонщине / Фото из открытых источников

Исследования для установления причин нехарактерных выбросов провели в Херсонской области. Уже установлено, что токсичные вещества, которые обнаружили в воздухе на Херсонщине, поступают из оккупированного Крыма.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 3 сентября превышение содержания токсичных веществ в воздухе зафиксировали на территории Херсонской области.

Читайте также: В Одессе "изоржавело" море: экологи ищут причину

Как сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в комментарии УНН, для установления причин нехарактерных выбросов в Херсонской области уже провели соответствующие исследования.

На сегодняшний день у нас зафиксированы нехарактерные выбросы, которые оседают в точке росы именно на территории Херсонской области, на такие населенные пункты как Каланчак, некоторые населенные пункты Чаплинского, Каланчацкого районов. По нашим данным, больше всего страдают от этих выбросов именно Армянск, Красноперекопск и другие населенные пункты Украины в составе Крыма,
– рассказал о происхождении токсинов Гордеев.

По его словам, было также проведено исследование, благодаря которому подтверждается версия того, что Крым, страдая от недостатка пресной воды, начал выкачивание воды из скважины.

"Сейчас пошла большая засоленность этой воды. И они же качают морскую воду для технологического процесса, непосредственно для завода "Титан". По технологии, по которой там (на заводе – 24 канал) производится продукция, наличие соленой воды приводит к соответствующей химической реакции и к неконтролируемым выбросам, которые мы сейчас прослеживаем", – подчеркнул глава Херсонской облгосадминистрации.

Он также добавил, что уже на 90% уверен в этой информации. По словам Гордеева, экологи ожидают только последние результаты анализов.

А между тем, российская оккупационная власть Крыма хочет использовать последствия экологической катастрофы на севере полуострова в качестве аргумента в пользу возобновления подачи воды из Днепра. По словам Рефата Чубарова, после экобедствия в Армянске началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали чрезвычайную ситуацию.
Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.

Теги: Новости Украины Новости Херсона Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Врадиевский райотдел милиции с камнями штурмовали полтысячи человек
 2 июля 2013 , 08:35 5
Крупный пожар в Чернобыльской зоне: появились фото и видео.
 30 июня 2017 , 12:53
"Боруссия" Д готова выложить немалые деньги за лидера защиты "Динамо"
 19 мая 2016 , 14:42
Коноплянка впервые в сезоне не вышел на поле в официальном матче Шальке
 14 декабря 2017 , 10:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук