Экобедствие в Крыму: в Украине взялись за исследование токсичных веществ, осевших на Херсонщине

Исследования для установления причин нехарактерных выбросов провели в Херсонской области. Уже установлено, что токсичные вещества, которые обнаружили в воздухе на Херсонщине, поступают из оккупированного Крыма.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 3 сентября превышение содержания токсичных веществ в воздухе зафиксировали на территории Херсонской области.

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Как сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в комментарии УНН, для установления причин нехарактерных выбросов в Херсонской области уже провели соответствующие исследования.

На сегодняшний день у нас зафиксированы нехарактерные выбросы, которые оседают в точке росы именно на территории Херсонской области, на такие населенные пункты как Каланчак, некоторые населенные пункты Чаплинского, Каланчацкого районов. По нашим данным, больше всего страдают от этих выбросов именно Армянск, Красноперекопск и другие населенные пункты Украины в составе Крыма,

– рассказал о происхождении токсинов Гордеев.

По его словам, было также проведено исследование, благодаря которому подтверждается версия того, что Крым, страдая от недостатка пресной воды, начал выкачивание воды из скважины.

"Сейчас пошла большая засоленность этой воды. И они же качают морскую воду для технологического процесса, непосредственно для завода "Титан". По технологии, по которой там (на заводе – 24 канал) производится продукция, наличие соленой воды приводит к соответствующей химической реакции и к неконтролируемым выбросам, которые мы сейчас прослеживаем", – подчеркнул глава Херсонской облгосадминистрации.

Он также добавил, что уже на 90% уверен в этой информации. По словам Гордеева, экологи ожидают только последние результаты анализов.

А между тем, российская оккупационная власть Крыма хочет использовать последствия экологической катастрофы на севере полуострова в качестве аргумента в пользу возобновления подачи воды из Днепра. По словам Рефата Чубарова, после экобедствия в Армянске началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали чрезвычайную ситуацию.

Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.