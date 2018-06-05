Эксперты составили рейтинг лучших супергеройских фильмов
Эксперты из Великобритании провели масштабное исследование, в котором выявили, что фильм "Супермен" 1978 года с Кристофером Ривом признан лучшим супергеройским фильмом в истории кинематографа.
Об этом сообщает The Independent.
По мнению экспертов, фильм режиссера Ричарда Доннера является лучшим представителем экранизируемого мира комиксов. Что интересно, эта лента получила большой успех и кассовые сборы в 300 миллионов долларов, – 40 лет назад это была грандиозная сумма для кинокартины. Фильм "Супермен" также был удостоен премии "BAFTA" и номинирован на "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучшая музыка".
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"Супермен" 1978: смотреть трейлер фильма онлайн
Второе место занял супергеройский боевик с Кристианом Бейлом "Темный рыцарь" (2008), режиссером которого стал Кристофер Нолан. И третью строчку заняло фантастическое приключение с Райаном Рейнольдсом в главной роли "Дедпул" (2016) Тима Миллера.
ТОП-20 лучших супергеройским фильмам
1. "Супермен", 1978
2. "Темный рыцарь", 2008
3. "Дедпул", 2016
4. "Бэтмен", 1989
5. "Человек-паук", 2002
6. "Мстители", 2013
7. "Стражи Галактики", 2014
8. "Темный рыцарь возвращается", 2012
9. "Люди Икс", 2000
10. "Железный человек", 2008
11. "Бэтмен: Начало", 2005
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12. "Супермен 2", 1980
13. "Чудо-женщина", 2017
14. "Росомаха", 2013
15. "Железный человек 2", 2010
16. "Люди Икс: Первый класс", 2011
17. "Бэтмен возвращается", 1992
18. "Тор", 2011
19. "Тор: Рагнарек", 2017
20. "Люди Икс 2", 2003