Эксперты составили рейтинг лучших супергеройских фильмов

Эксперты из Великобритании провели масштабное исследование, в котором выявили, что фильм "Супермен" 1978 года с Кристофером Ривом признан лучшим супергеройским фильмом в истории кинематографа.

Об этом сообщает The Independent.

По мнению экспертов, фильм режиссера Ричарда Доннера является лучшим представителем экранизируемого мира комиксов. Что интересно, эта лента получила большой успех и кассовые сборы в 300 миллионов долларов, – 40 лет назад это была грандиозная сумма для кинокартины. Фильм "Супермен" также был удостоен премии "BAFTA" и номинирован на "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучшая музыка".

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"Супермен" 1978: смотреть трейлер фильма онлайн

Второе место занял супергеройский боевик с Кристианом Бейлом "Темный рыцарь" (2008), режиссером которого стал Кристофер Нолан. И третью строчку заняло фантастическое приключение с Райаном Рейнольдсом в главной роли "Дедпул" (2016) Тима Миллера.

ТОП-20 лучших супергеройским фильмам

1. "Супермен", 1978

2. "Темный рыцарь", 2008

3. "Дедпул", 2016

4. "Бэтмен", 1989

5. "Человек-паук", 2002

6. "Мстители", 2013

7. "Стражи Галактики", 2014

8. "Темный рыцарь возвращается", 2012

9. "Люди Икс", 2000

10. "Железный человек", 2008

11. "Бэтмен: Начало", 2005

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12. "Супермен 2", 1980

13. "Чудо-женщина", 2017

14. "Росомаха", 2013

15. "Железный человек 2", 2010

16. "Люди Икс: Первый класс", 2011

17. "Бэтмен возвращается", 1992

18. "Тор", 2011

19. "Тор: Рагнарек", 2017

20. "Люди Икс 2", 2003