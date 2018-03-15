Элитный бренд Versace отказался от использования натурального меха животных

Итальянская компания Versace навсегда отказалась использовать мех животных для модных коллекций. Такое желание выразила глава модного дома Versace Донателла Версаче.

Об этом сообщают на The Guardian.

Вслед за итальянским брендом сумок Furla, которые только вчера, 14 марта, обнародовали заявление об отказе в своих коллекциях от натурального меха, следующей влиятельной маркой стал бренд Versace.

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Об отказе от натурального меха в аксессуарах и одежде сестра основателя бренда Джанни Версаче, Донателла, рассказала в интервью журналу 1843, пишет The Guardian.

Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным,

– отметила она.



Донателла Версаче отказалась от меха в своем модном доме

Исполнительный директор британского отделения Международного общества защиты животных (HIS) Клер Басс также прокомментировал заявление Донателлы.

"Versace – очень влиятельный люксовый бренд, символизирующий роскошь и гламур. И его решение прекратить использовать мех показывает, что гуманная мода сейчас как никогда в тренде", – отметил мужчина.



Показ Versace с мехом в коллекции 2017 года

Заявление Версаче было довольно неожиданным, поскольку на сайте модного дома Versace на момент публикации интервью покупателям все еще предлагались "пальто, отделанные мехом, на которые все будут оглядываться". Кроме того, до сих пор в доме Versace не выражали никакого желания последовать примеру других модных домов, которые ранее заявили об отказе от использования натурального меха.

Но, возможно, все изменилось, и примеру Versace последуют еще больше модных брендов.