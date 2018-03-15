22:05
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Элитный бренд Versace отказался от использования натурального меха животных

51 Читати новину українською
Показ Versace
Показ Versace / www.gettyimages.in

Итальянская компания Versace навсегда отказалась использовать мех животных для модных коллекций. Такое желание выразила глава модного дома Versace Донателла Версаче.

Об этом сообщают на The Guardian.

Вслед за итальянским брендом сумок Furla, которые только вчера, 14 марта, обнародовали заявление об отказе в своих коллекциях от натурального меха, следующей влиятельной маркой стал бренд Versace.

Читайте также: Дочь Ким Бэсинджер снялась голой ради защиты животных: фото 18+

Об отказе от натурального меха в аксессуарах и одежде сестра основателя бренда Джанни Версаче, Донателла, рассказала в интервью журналу 1843, пишет The Guardian.

Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным,
– отметила она.


Донателла Версаче отказалась от меха в своем модном доме

Исполнительный директор британского отделения Международного общества защиты животных (HIS) Клер Басс также прокомментировал заявление Донателлы.

"Versace – очень влиятельный люксовый бренд, символизирующий роскошь и гламур. И его решение прекратить использовать мех показывает, что гуманная мода сейчас как никогда в тренде", – отметил мужчина.


Показ Versace с мехом в коллекции 2017 года

Заявление Версаче было довольно неожиданным, поскольку на сайте модного дома Versace на момент публикации интервью покупателям все еще предлагались "пальто, отделанные мехом, на которые все будут оглядываться". Кроме того, до сих пор в доме Versace не выражали никакого желания последовать примеру других модных домов, которые ранее заявили об отказе от использования натурального меха.

Но, возможно, все изменилось, и примеру Versace последуют еще больше модных брендов.

Теги: LifeStyle мир животных Мода Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук