Качановская колония, где сидела Тимошенко, больше всего голосов отдала за лидера "Батькивщины"

На выборах президента, состоявшихся 31 марта, выполнить свой общественный долг имели возможность практически все граждане Украины. Состоялось голосование и в Качановской колонии в Харькове, куда в конце 2012 года попала кандидат на высшую должность в Украине Юлия Тимошенко. Это исправительное учреждение считается одним из лучших в Украине.

Для того, чтобы заключенные смогли отдать свои голоса, в Качановской исправительной колонии оборудовали специальную избирательный участок, получила № 631375. Ее подготовка длилась около трех недель. Во время голосования охрана была усилена.

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Избирательный участок в исправительном учреждении открылась, согласно закону, в 8 часов утра. По словам председателя участковой комиссии Юрия Дубовика, все произошло вовремя и без задержек, и в целом, наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений, ни сделали никаких замечаний. На месте работали 9 членов комиссии и 5 наблюдателей от различных общественных организаций.

Первая осужденная отдала свой голос буквально через несколько минут после открытия участка. Руководство колонии уверяет, что все, кто здесь находится, имели право проголосовать и никто не отказывался, значит все – 271 человек – пришли на участок. Голосовали они не по паспорту, а по специальным удостоверениям, которые должны были вернуть членам комиссии на выходе. Голосование длилось почти полтора часа.

Согласно данным ЦИК, наибольшую поддержку в Качановской колонии получила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (110 голосов). Далее идет лидер "Квартала 95" и шоумен Владимир Зеленский (68). А на третьем месте оказался действующий украинский президент Петр Порошенко (20). Также более 10 человек проголосовали кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко (18) и за главного "радикала" Олега Ляшко (14). Еще один лидер избирательной гонки Анатолий Гриценко получил лишь 1 голос.

В комментарии журналистам осужденные выразили надежду на изменения к лучшему – в частности, они хотят, чтобы будущий президент продолжил заниматься вопросами досрочного освобождения и помилования, а также выступал за мир.

Именно в Качановской колонии свое последнее наказание отбывала одна из кандидатов в президенты Юлия Тимошенко. Это было ее третье ограничение свободы – первые два состоялись в 1995 году (ее задержали во время попытки контрабанды валюты в Россию) и в 2001 годах (уголовные дела по статьям "дача взятки" и "повторная дача взятки бывшему премьеру Павлу Лазаренко).

В октябре 2011 года лидера "Батькивщины" приговорили к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году. Правда, эксперты считают, что таким образом тогдашний президент Виктор Янукович хотел ликвидировать своего оппонента. В исправительное заведение в Харькове она попала в конце 2011 года, куда ее этапировали из Лукьяновского СИЗО в Киеве. С мая 2012 года политик с перерывами находилась на лечении в харьковской больнице "Укрзализныци". Освободили ее 22 февраля 2014 года по решению Верховной рады – произошло это после бегства Януковича в Россию.

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Согласно официальных результатов выборов (после подсчета 95,14% бюллетеней) Тимошенко пока идет третьей – 13,40 голосов. Отстает она от Петра Порошенко, оказавшегося на втором месте, на 2,54%. Первую строчку занимает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24 избирателей. Явка на выборах составила 62,8%.

Похожими были и итоги Национального эксзит-пола. Согласно его данным, тройка лидеров аналогична – лидирует Зеленский (30,6% голосов), а за ним разместились Порошенко (17,8%) и Тимошенко (14,2%).

Что известно о газовых соглашениях 2009 года между Украиной и Россией?

В конце 2008 года возникла очередная российско-украинская газовая война. В частности, после возвращения на должность премьера в 2007 году Юлия Тимошенко стремилась убрать с газового рынка "Росукрэнерго" (компания по перепродаже природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы), которая с 2004-го по 2009 год была посредником по поставкам газа в Украину и Европу. 2 октября 2008 года премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко, соответственно, подписали Меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами. Также он подробно определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.



В декабре 2008 года ситуация в газовой сфере вновь обострилась. Дело в том, что Москва начала ультимативно требовать погашения долга, который должна была компания "Росукрэнерго" перед российской стороной – 2,4 миллиарда долларов за поставленный газ в 2008 году (в частности, "Росукрэнерго" не заплатило за 11 миллиардов кубометров газа, которые были закачаны в хранилища Украины).



В итоге под угрозой неподписания оказался договор о поставках газа в Украину на 2009 год – свои требования относительно цены на газ выдвигали, как Украина, так и Россия. А с 9:00 1 января 2009 "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. Одновременно с 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей и из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину и страны ЕС. Согласно новым газовым контрактам, базовая цена на российский природный газ для Украины составила 450 долларов США за 1 тысячу кубических метров, была закреплена монополия России ("Газпрома") на поставку газа в Украину, а также предусмотрены штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа относительно объема, указанного в контракте.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА-2019: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ