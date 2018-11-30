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      Максим Ефимов

      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс

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      Три аргумента в пользу госинвестиций в жилье на Донбассе
      Три аргумента в пользу госинвестиций в жилье на Донбассе / Фото из открытых источников

      По самым оптимистическим прогнозам, для восстановления Донбасса после возвращения Украине оккупированных территорий понадобится не меньше 10 лет и около $50 млрд инвестиций.

      Исходя из этого, необходимо начать отсчет этого периода уже сегодня, создав условия для приоритетного развития региона. Чтобы наши первые экономические успехи стали трендом и для временно оккупированных территорий.

      Украине нужна надежная отработанная экономическая модель, которую мы применим и в отношении оккупированных территорий, сразу после их освобождения. В первую очередь, речь идет о механизмах привлечения в регион квалифицированных кадров. Значительные донорские и бюджетные средства, предназначенные для инфраструктурных проектов, не освоены из-за отсутствия в регионе умелых рабочих рук и грамотных управленцев.

      Среди рабочих профессий в наибольшем дефиците – токари, газосварщики, слесари-ремонтники... Не хватает инженеров, медработников, врачей, воспитателей, учителей средних школ... Многие выехали. А другим – не хватает мотивации связать свою жизнь с Донбассом.

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      Важным условием для привлечения качественных кадров может стать возможность предоставления служебного и постоянного жилья. В регионе его критически не хватает. Значительная часть инфраструктуры, в том числе жилищной, разрушена. А в условиях массовой миграции проблема стала еще более острой.

      Я часто встречаюсь со студентами и знаю, что возможность получить собственную квартиру – ключевой фактор для географического определения молодых специалистов. Дав им квартирную перспективу на Донбассе, мы повысим индекс инвестиционной привлекательности региона. Плюс, создадим мощный импульс экономического развития.

      Реальная возможность получить собственное жилье будет стимулом и для местных специалистов, которые в силу социальных проблем выехали и собираются выехать в другой регион или за границу. Ведь в настоящее время на квартирной очереди только в Донецкой области стоит около 20 тысяч семей.

      Украине нужна программа стимулирования жилищного строительства на Донбассе. Первым ее шагом может стать целевая субвенция из госбюджета для местных бюджетов Донецкой и Луганской областей для софинансирования строительства на их территория жилья.

      Приняв такое решение, мы решим несколько задач. Во-первых, перспектива получить жилье привлечет специалистов, которые остро требуются региону. Во-вторых, стимулируем развитие строительства и смежных отраслей в регионе. А это – налоги, бюджетные отчисления и рабочие места.

      В-третьих, мы дадим важный меседж гражданам Украины, которые вынужденно оказались с другой стороны линии соприкосновения, о социальном и инфраструктурном развитии региона. Его суть в том, что Донбасс обязательно возродится, поскольку правительство инвестирует жилищное строительство. Понимание обществом этого фактора ускорит воссоединение в одном государстве всех украинских территорий Донецкой и Луганской областей.

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      Автор: Максим Ефимов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Инвестиции Инвестиционные советы Реинтеграция Донбасса
      Источник: 24 Канал
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