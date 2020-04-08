Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"
Во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту – законопроекту относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Об идее группировки поправок к "антиколомойскому" законопроекту сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в руководстве фракции. По словам источника, таким образом рассмотрение в Раде будет непродолжительным.
К теме Тысячи поправок в "антиколомойский" законопроект: насколько это может затянуться
Существует статья регламента, которая позволяет сгруппировать поправки, в соответствии с тем, к какой статье вносится эта правка. Примерно так мы рассматривали, когда были "площадки Яценко". В принципе, там было большое количество поправок, но в итоге в зале это не было так долго,
– рассказал источник во фракции, добавив, что пока решения о таком рассмотрении нет.
При этом собеседник отметил, что с четырьмя тысячами поправок к законопроекту о рынке земли так не получилось, "потому что это был политический пиар отдельных партий, которые принципиально не давали согласия, чтобы по регламенту их сгруппировать и отклонять "пачками".
Источник во фракции также сообщил, что поправки к "антиколомойскому" законопроекту пока только планируют рассмотреть на заседании профильного комитета. Во фракции напомнили, что аграрный комитет около недели готовился к рассмотрению 4 тысяч поправок к земельному законопроекту.
"Можно только представить, сколько времени понадобится комитету для того, чтобы свести таблицу. Пока думают, каким образом эти правки проводить через комитет. Это физически долго, когда такое количество правок", – рассказали во фракции.
Что предусматривает "антиколомойський" законопроект
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".
- При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка экс-владельцу.
- По состоянию на утро 8 апреля по законопроекту о банках ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа".
- До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобрен парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать более тысячи поправок в день.
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