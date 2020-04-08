11:50
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"

      - Читати новину українською
      Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа" / Getty Images

      Во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту – законопроекту относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

      Об идее группировки поправок к "антиколомойскому" законопроекту сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в руководстве фракции. По словам источника, таким образом рассмотрение в Раде будет непродолжительным.

      К теме Тысячи поправок в "антиколомойский" законопроект: насколько это может затянуться

      Существует статья регламента, которая позволяет сгруппировать поправки, в соответствии с тем, к какой статье вносится эта правка. Примерно так мы рассматривали, когда были "площадки Яценко". В принципе, там было большое количество поправок, но в итоге в зале это не было так долго,
      – рассказал источник во фракции, добавив, что пока решения о таком рассмотрении нет.

      При этом собеседник отметил, что с четырьмя тысячами поправок к законопроекту о рынке земли так не получилось, "потому что это был политический пиар отдельных партий, которые принципиально не давали согласия, чтобы по регламенту их сгруппировать и отклонять "пачками".

      Источник во фракции также сообщил, что поправки к "антиколомойскому" законопроекту пока только планируют рассмотреть на заседании профильного комитета. Во фракции напомнили, что аграрный комитет около недели готовился к рассмотрению 4 тысяч поправок к земельному законопроекту.

      "Можно только представить, сколько времени понадобится комитету для того, чтобы свести таблицу. Пока думают, каким образом эти правки проводить через комитет. Это физически долго, когда такое количество правок", – рассказали во фракции.

      Что предусматривает "антиколомойський" законопроект

      • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.
      • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".
      • При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка экс-владельцу.
      • По состоянию на утро 8 апреля по законопроекту о банках ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа".
      • До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобрен парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать более тысячи поправок в день.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Слуга народа Верховная Рада Законодательство Банки
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:44 Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1 736 человек
      Лікування 20466
      сегодня , 07:46 Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина
      Новини світу 4329
      сегодня , 06:40 Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
      Здорове життя 9529
      сегодня , 07:20 Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия
      Новини світу 4397
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
      Новини України 24985
      сегодня , 10:52 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 20925
      сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
      Лікування 35726
      сегодня , 07:33 Правительство дополнительно разъяснило для пенсионеров условия усиленного карантина: детали
      Новини України 4993
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 10:34 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
      Ігор Саджениця
      сегодня , 01:30 "Пленки Ермака": реакция Зеленского и главные факты по делу
      Анна Калюжна
      Залиште відгук