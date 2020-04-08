Как Рада может рассмотреть 16 тысяч поправок в закон о банках: объяснение от "Слуги народа"

Во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту – законопроекту относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об идее группировки поправок к "антиколомойскому" законопроекту сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в руководстве фракции. По словам источника, таким образом рассмотрение в Раде будет непродолжительным.

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Существует статья регламента, которая позволяет сгруппировать поправки, в соответствии с тем, к какой статье вносится эта правка. Примерно так мы рассматривали, когда были "площадки Яценко". В принципе, там было большое количество поправок, но в итоге в зале это не было так долго,

– рассказал источник во фракции, добавив, что пока решения о таком рассмотрении нет.

При этом собеседник отметил, что с четырьмя тысячами поправок к законопроекту о рынке земли так не получилось, "потому что это был политический пиар отдельных партий, которые принципиально не давали согласия, чтобы по регламенту их сгруппировать и отклонять "пачками".

Источник во фракции также сообщил, что поправки к "антиколомойскому" законопроекту пока только планируют рассмотреть на заседании профильного комитета. Во фракции напомнили, что аграрный комитет около недели готовился к рассмотрению 4 тысяч поправок к земельному законопроекту.

"Можно только представить, сколько времени понадобится комитету для того, чтобы свести таблицу. Пока думают, каким образом эти правки проводить через комитет. Это физически долго, когда такое количество правок", – рассказали во фракции.

Что предусматривает "антиколомойський" законопроект