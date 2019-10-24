Как сделать балкон любимым местом отдыха дома

Лето – время отпусков. Но чтобы отдохнуть и перезагрузиться, не обязательно ехать на море далеко за границу. Зону релакса можно легко обустроить в собственной квартире.

Местом силы не обязательно должна быть отдельная комната, им с легкостью может стать балкон.

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Недвижимость 24 собрала несколько простых советов, как превратить балкон в любимое место отдыха дома.

1. Расхламление

Чтобы иметь возможность превратить балкон в лаунж-зону, рабочий кабинет или место для вечернего релакса, он не обязательно должен быть больших размеров – прежде всего его достаточно не загромождать.

Если до сих пор вы хранили сезонные вещи на балконе, самое время переместить их в кладовую или арендовать для них специальные боксы.



Балкон с легкостью можно превратить в любимую зону для отдыха

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2. Чтобы было удобно посидеть

Чтобы вам хотелось проводить больше времени на балконе, продумайте там место, где можно было бы посидеть. Это могут быть деревянные скамейки, плетеные кресла, стулья, пуфики или кресла-мешки, в которых легко "утонуть".

Обдумайте не только практичность этой мебели, но и ее функциональное назначение. Или вы хотите проводить на стуле за столом с чашкой кофе или чая в руках, или читать в кресле-качалке или расслабиться и подремать в бесформенном кресле-мешке.

3.Функциональная мебель

Когда площадь балкона позволяет разместить на нем не только кресло, но и небольшой столик или комод, стоит позаботиться о том, чтобы эта мебель была многофункциональной.

Например, стол-тумба может иметь скрытое под столешницей место для хранения. Представьте только, удобно усевшись на стуле, одним ловким движением вы получаете из ящика книгу или тарелку со снеками.

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4. Кабинет на балконе

Для удобного и комфортного рабочего места не обязательно выделять целую комнату, его можно обустроить прямо на балконе.

Функциональные полки для книг, столешница между стенами вместо рабочего стола и кресло - этого будет вполне достаточно для обустройства места, где захочется работать.

На балконе можно обустроить удобное рабочее место

5. Балкон-сад

Какими растениями лучше украсить помещение, мы уже писали.

Если вы фанат зелени, собственную оранжерею можете создать на балконе. Здесь следует учитывать сезонность - растения, которые любят тепло не стоит выращивать на открытом воздухе зимой.

Вазоны на балконе можно разместить так, чтобы они не занимали много места. Например, для горшков с цветами подойдет небольшой стеллаж, который можно сделать самостоятельно из строительного поддона.

Стеллаж для растений на балконе можно обустроить собственными руками / Иллюстрация: 3m2.ua