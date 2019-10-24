19:37
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости недвижимости
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Как сделать балкон любимым местом отдыха дома

      509 Читати новину українською
      Как обустроить зону релакса на балконе
      Как обустроить зону релакса на балконе / unsplash.com

      Лето – время отпусков. Но чтобы отдохнуть и перезагрузиться, не обязательно ехать на море далеко за границу. Зону релакса можно легко обустроить в собственной квартире.

      Местом силы не обязательно должна быть отдельная комната, им с легкостью может стать балкон.

      К теме: 7 простых советов, как сделать квартиру уютной

      Недвижимость 24 собрала несколько простых советов, как превратить балкон в любимое место отдыха дома.

      1. Расхламление

      Чтобы иметь возможность превратить балкон в лаунж-зону, рабочий кабинет или место для вечернего релакса, он не обязательно должен быть больших размеров – прежде всего его достаточно не загромождать.

      Если до сих пор вы хранили сезонные вещи на балконе, самое время переместить их в кладовую или арендовать для них специальные боксы.

      балкон зона для релаксу
      Балкон с легкостью можно превратить в любимую зону для отдыха

      К теме: Порядок в квартире: 5 самых распространенных ошибок, которые не стоит допускать

      2. Чтобы было удобно посидеть

      Чтобы вам хотелось проводить больше времени на балконе, продумайте там место, где можно было бы посидеть. Это могут быть деревянные скамейки, плетеные кресла, стулья, пуфики или кресла-мешки, в которых легко "утонуть".

      Обдумайте не только практичность этой мебели, но и ее функциональное назначение. Или вы хотите проводить на стуле за столом с чашкой кофе или чая в руках, или читать в кресле-качалке или расслабиться и подремать в бесформенном кресле-мешке.

      via GIPHY

      3.Функциональная мебель

      Когда площадь балкона позволяет разместить на нем не только кресло, но и небольшой столик или комод, стоит позаботиться о том, чтобы эта мебель была многофункциональной.

      Например, стол-тумба может иметь скрытое под столешницей место для хранения. Представьте только, удобно усевшись на стуле, одним ловким движением вы получаете из ящика книгу или тарелку со снеками.

       Узнайте больше: Как обустроить детскую в маленькой квартире: 4 практических совета

      4. Кабинет на балконе

      Для удобного и комфортного рабочего места не обязательно выделять целую комнату, его можно обустроить прямо на балконе.

      Функциональные полки для книг, столешница между стенами вместо рабочего стола и кресло - этого будет вполне достаточно для обустройства места, где захочется работать.

      балкон робоча зона

      На балконе можно обустроить удобное рабочее место

      5. Балкон-сад

      Какими растениями лучше украсить помещение, мы уже писали.

      Если вы фанат зелени, собственную оранжерею можете создать на балконе. Здесь следует учитывать сезонность - растения, которые любят тепло не стоит выращивать на открытом воздухе зимой.

      Вазоны на балконе можно разместить так, чтобы они не занимали много места. Например, для горшков с цветами подойдет небольшой стеллаж, который можно сделать самостоятельно из строительного поддона.

      балкон стелаж вазонки рослини

      Стеллаж для растений на балконе можно обустроить собственными руками / Иллюстрация: 3m2.ua

      Читайте также:
      blog_ava
      Температура у ребенка: когда и как сбивать высокую температуру
      сегодня
      7231
      Теги: Новости недвижимости Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн Советы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      сегодня , 19:01 Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      Інна Жолобович 91
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сегодня , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 277
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сегодня , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 548
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1610
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 958
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук