Какие методы использует Россия для вмешательства в выборы в Украине: объяснение главы МинВОТ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш озвучил, какие механизмы может использовать Россия для влияния на выборы в Украине.

Об этом он заявил в рамках 6-й сессии международного проекта "Острог Форум".

Читайте также: Путин намекает украинцам, кого выбирать

Чиновник говорил со студентами Национального университета "Острожская академия" об актуальных вопросах национальной безопасности. В частности, сообщил, какие механизмы влияния на выборы в Украине может использовать Российская Федерация.

Сейчас мы различаем три компонента вмешательства в избирательный процесс. Первый – это вмешательство в инфраструктуру избирательной системы. Имея доступ к реестру избирателей, можно существенно исказить результат, или даже уничтожить список избирателей за несколько дней до голосования,

– отметил глава МинВОТ.

По его словам, еще одной возможностью, которую Россия попытается использовать для вмешательства в украинские выборы является большое количество фишинговых сайтов и неоднократные попытки хакеров взломать сайты или почтовые сервисы украинских ведомств и политиков. Таким образом, они пытаются получить доступ к закрытой информации.

Читайте также: Сколько Украине будут стоить президентские выборы: в ЦИК назвали цифры

"А в дальнейшем использование полученной информации, чтобы искусственно создать конфликт между политическими игроками, выбросить компромат, конечно, с использованием своих каналов распространения информации. То есть создать "войну всех против всех" и общий хаос", – пояснил министр.

Третьим фактором попытки России вмешаться в российские выборы является, по словам Вадима Черныша, использование киберпространства.

Тролли, которые в социальных сетях начинают дискуссии не характерные для украинских пользователей например, относительно федерализации. Для примера: в сети распространяются ложные сообщения о том, что известный международный эксперт поддержал тренды о федерализации и это единственный путь сохранить Украину. В основном, в конце таких сообщений указываются тезисы о том, что нужно изменить власть, которая будет выгодна России, изменить направления политики и прочее,

– привел пример глава министерства по оккупированным территориям.

Он отметил, что до выборов нужно "нарабатывать механизмы противостояния таким вызовам, консолидировать общество и действовать профессионально, понимая все эти тонкости и механизмы, которые использует Россия".

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Парламентские выборы запланированы на 27 октября 2019 года.

К слову, 15 ноября на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины осуществили хакерскую атаку.