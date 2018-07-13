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Какие сайты заблокируют в ближайшее время в Украине: СБУ направила письмо провайдерам

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СБУ направила провайдерам письмо заблокировать еще 180 интернет-ресурсов
СБУ направила провайдерам письмо заблокировать еще 180 интернет-ресурсов / Соцсети

Служба безопасности Украины начала рассылать украинским интернет-провайдерам предписание с требованием отключить доступ к 180 ресурсам.

Полный список санкционных сайтов и копию письма, которое сотрудники СБУ рассылают провайдерам, обнародовало издание UBR.ua.

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В тексте письма от имени СБУ, в частности, отмечается, что заблокировать интернет-ресурсы необходимо в рамках выполнения решения СНБО о введении санкций от 2 мая 2017 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2018 года.

Решением СНБО Украины расширено использование такого вида санкций, как блокировка интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсам, в том числе к их субдоменам... с целью предотвращения угроз информационной безопасности Украины просим принять меры, направленные на исполнение решения СНБО в части блокирования доступа к ресурсам,
– говорится в вышеупомянутом письме.

Добавим, что сам документ содержит приложение на 4 страницах со списком из 180 ресурсов, которые нужно заблокировать.

"У небольших провайдеров нет ресурсов "спорить" с СБУ. Поэтому, действуем в рамках закона. Есть Указ Президента, вынуждены его выполнять. Думаю, большинство все же закроют доступ к сайтам, иначе закроют их самих. Угрозы уже были", – убеждает руководитель провайдера "Паутина.Net" Александр Арутюнян.

Как подчеркивает издание, большинство сайтов из списка – абсолютно "мусорные" веб-ресурсы, используемые для пропаганды оккупантов Донбасса, однако сюда попали и более весомые фигуранты – к примеру, российские интернет-каналы и платежные системы.

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"В новом списке – полторы сотни по сути никому не нужных доменов. И теперь владелец любого из них, сидя прямо в своем уютном кресле, например, в Донецке, может на свое усмотрение прописать в домене ip-адрес любого ресурса Украины, в том числе и критической инфраструктуры, и этот украинский ресурс будет автоматически заблокирован на подконтрольной Киеву территории страны. Такой архитектурный недостаток построенной у нас системы цензуры, и сделать с этим ничего нельзя", – отметил руководитель провайдера NetAssist Максим Тульев.

Перечень интернет-ресурсов, которые СБУ просит заблокировать провайдеров:

 

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Однако народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов. Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Раду пересмотреть законопроект, СБУ призвала парламент его принять.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Техно Российская пропаганда СБУ Интернет
Источник: 24 Канал
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