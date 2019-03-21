Какие Путин готовит сценарии по транзиту газа через Украину

Решение о транзите российского газа по украинской территории до 2020 года будет принимать исключительно российский президент Владимир Путин. И у него будет несколько сценариев, которые он сможет использовать.

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что до начала 2020 года, когда нужно будет заключать новый контракт на транзит газа через территорию Украины, у Путина не будет построенного "Северного потока-2" и даже не будет начато основного этапа строительства, сообщает "РБК-Україна".

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"Как Путин обычно добивается своих целей? Либо пряником, либо плетью. В этой ситуации пряников он уже раздал много, поэтому время доставать кнут. Это значит – полностью прекратить транзит газа по территории Украины. То есть, повторить ситуацию 2009 года и посмотреть, что произойдет", – прогнозирует он.

Что известно о газовых соглашениях 2009 года между Украиной и Россией и их последствия?

В конце 2008 года возникла очередная российско-украинская газовая война. В частности, после возвращения на должность премьера в 2007 году Юлия Тимошенко стремилась убрать с газового рынка "Росукрэнерго" (компания по перепродаже природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы), которая с 2004-го по 2009 год была посредником по поставкам газа в Украину и Европу. 2 октября 2008 года премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко, соответственно, подписали Меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами. Также он подробно определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.



В декабре 2008 года ситуация в газовой сфере вновь обострилась. Дело в том, что Москва начала ультимативно требовать погашения долга, который должна была компания "Росукрэнерго" российской стороне – 2,4 миллиарда долларов за поставленный газ в 2008 году (в частности, "Росукрэнерго" не заплатило за 11 миллиардов кубометров газа, которые были закачаны в хранилища Украины).



В итоге под угрозой неподписания оказался договор о поставках газа в Украину на 2009 год – свои требования относительно цены на газ выдвигали, как Украина, так и Россия. А с 9:00 1 января 2009 "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. Одновременно с 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей и за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину и страны ЕС. Согласно новых газовых контрактов, базовая цена на российский природный газ для Украины составила 450 долларов США за 1 тысячу кубических метров, было закреплено монополию России ("Газпрома") на поставку газа в Украину, а также предусмотрены штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа относительно объема, указанного в контракте.

Кроме того, Коболев обнародовал еще два варианта вероятного развития событий.

Первый предполагает, что лидеры европейских стран скажут российскому президенту: "К нам едет американский сжиженный газ. Он, конечно, будет стоить немного дороже, чем ваш газ, но мы справимся". Второй вариант – европейцы говорят, что "все пропало", "у нас нет газа" и давайте прессовать украинцев, как это, кстати, было в 2009 году, чтобы они согласились на любые условия транзита. И быстро дадут разрешение не только на строительство "Северного потока-2", но и всех отводных газопроводов, необходимых для его функционирования,

– подчеркнул он.

По словам Коболева, есть и более мягкий сценарий, который заключается в том, что "Газпром" будет бронировать украинские газотранспортные мощности на короткий срок, например, на полгода, или отдавать газ на восточной границе Украины.

"В случае реализации этого сценария, нас оба эти варианта устраивают. Потому что мы будем с газом и с доходами от транзита", – отметил председатель правления государственной нефтегазовой компании.

Кроме того, большинство экспертов предполагает, что Россия с 1 января 2020 вообще прекратит транзит газа через Украину.

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"В этом случае "Газпром" сможет с других газопроводов удовлетворить свои минимальные контрактные обязательства. Там они имеют небольшой дефицит по итогам года, только в пять миллиардов кубометров, которые можно прокачать в этом году по нашей ГТС, положить в подземные хранилища и поднимать при необходимости. Таким образом, они не попадут в финансовые санкции. Цены на газ на европейском рынке сильно вырастут. Не факт, что "Газпром" при этом сильно потеряет в деньгах, но потеряет репутацию", – подытожил Коболев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, со своей стороны, убеждает, что после завершения предыдущего контракта на транзит газа по территории Украины Россия попытается обострить ситуацию еще больше. Как отметил он, в планах Москвы – развязать новую газовую войну.

"Вероятность такого развития событий очень велика, и партнеры Украины, в частности Европа это понимают. Поэтому Украина должна быть готовой. Прежде всего необходимо увеличивать запасы газа в хранилищах", – заявил глава МИД.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ ГАЗОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ:

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