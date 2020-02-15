Катастрофа самолета МАУ: в Иране не собираются передавать черные ящики ни одной из сторон

Власть Ирана решила не расшифровывать черные ящики сбитого возле Тегерана украинского самолета МАУ без заинтересованных сторон. При этом власти страны не намерены передавать черные ящики любой стране.

В Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов, заявил в интервью американскому телеканалу NBC News шлава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе.

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Однако он выступил в защиту позиции правительства Ирана об отказе передавать это оборудование другим странам.

По словам Зарифе, Тегеран обращался за помощью в расшифровке черных ящиков к США, но получил отказ.

7 февраля в Иране заявляли, что могут передать черные ящики Украине или другому государству, если Тегеран не сможет их расшифровать.

Сбитие самолета МАУ в Иране: кратко о катастрофе

Украинский самолет МАУ вылетел в Киев из Тегерана 8 января, но разбился вскоре после вылета из аэропорта. Впоследствии стало известно, что самолет упал не сам, а был сбит ракетой.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (среди них – 11 украинцев).

Иран только 11 января официально признал, что военные страны случайно сбили самолет.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину, а на следующий день похоронили в их родных городах.

Правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен компенсации родным погибших в катастрофе украинцев.

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Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала