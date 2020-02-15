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      Катастрофа самолета МАУ: в Иране не собираются передавать черные ящики ни одной из сторон

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      Катастрофа самолета МАУ: в Иране не собираются передавать черные ящики ни одной из сторон / Getty Images

      Власть Ирана решила не расшифровывать черные ящики сбитого возле Тегерана украинского самолета МАУ без заинтересованных сторон. При этом власти страны не намерены передавать черные ящики любой стране.

      В Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов, заявил в интервью американскому телеканалу NBC News шлава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе.

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      Однако он выступил в защиту позиции правительства Ирана об отказе передавать это оборудование другим странам.

      По словам Зарифе, Тегеран обращался за помощью в расшифровке черных ящиков к США, но получил отказ.

      7 февраля в Иране заявляли, что могут передать черные ящики Украине или другому государству, если Тегеран не сможет их расшифровать.

      Сбитие самолета МАУ в Иране: кратко о катастрофе

      • Украинский самолет МАУ вылетел в Киев из Тегерана 8 января, но разбился вскоре после вылета из аэропорта. Впоследствии стало известно, что самолет упал не сам, а был сбит ракетой.
      • Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (среди них – 11 украинцев).
      • Иран только 11 января официально признал, что военные страны случайно сбили самолет.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину, а на следующий день похоронили в их родных городах.
      • Правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен компенсации родным погибших в катастрофе украинцев.

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      катастрофа літака МАУ в Ірані що відомо, розсоілування збитті літака МАУ біля Тегерана
      Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Расследования Катастрофа Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины
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