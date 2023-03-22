Разворот не туда: почему Путин переориентировался на Азию и проиграл половину России

Кремлевские пропагандисты, дипломаты и пророссийские агенты десятки лет выстраивали Путину имидж великого стратега и самого опытного политика мира. Однако на деле российский диктатор оказался маньяком, не способным просчитать последствия своих решений даже на два шага вперед.

Конечно, судя по всему, решение о начале полномасштабной войны бункерный фюрер принимал, не имея адекватных данных о возможностях собственной армии. Создав себе информационный пузырь, Путин выдавал желаемое за действительное, верил в готовность украинцев отказаться от евроинтеграционного курса, а также в то, что Запад в очередной раз растеряется и не будет помогать Киеву отбивать агрессию. Как в итоге Путину удалось проиграть половину России и почему диктатор развернулся не туда – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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Кроме того, кремлевский царь ориентировался на то, что страны-союзники в Азии могут полноценно подставить России свое плечо и служить плацдармом для обхода санкций и поддержки экономики. Но все пошло совсем не так.

Самый дорогой просчет в мире

Следует отметить, что к преодолению финансовых ограничений Путин и его команда готовились еще задолго до начала войны в Украине. Понимая, что запланированная агрессивная политика в отношении соседних государств так или иначе приведет к санкциям, уже в 2012 году кремлевское руководство ввело так называемый "разворот Москвы на Восток".

Тогда российские чиновники пришли к выводу, что укрепление сотрудничества со странами Азии может привести не только к созданию новых союзов, но и к невероятному обогащению Москвы.

Согласно замыслам Путина, Россия должна была выйти на азиатские рынки, не теряя при этом доступ к европейским. Это позволило бы существенно повысить как энергетическую зависимость богатых стран мира от его государства, так и сделать страну-террориста чуть ли не главным экспортером газа и нефти в мире.

Так, когда в 2012 году Россия и Китай подписали соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири" вместо мертворожденного проекта "Алтай", в Кремле надеялись получить возможность продавать КНР почти 25% от объемов голубого топлива, которое покупали страны Евросоюза. Кроме того, Путин собирался подсадить Пекин и Индию на свою нефтегазовую иглу по тому же принципу, что и Германию с Францией – для усиления влияния и получения возможности более эффективно манипулировать ценами на мировом рынке.

Впрочем, как оказалось, в погоне за политическими достижениями Си просто обыграл бункерного деда, заставив его влезть в заранее экономически провальный проект. Когда "Сила Сибири" уже 2 года как строилась, Китай и Россия подписали газовый контракт на 30 лет. В нем было указано, что стоимость кубометра газа привязывается к цене на Brent без каких-либо хеджировок рисков. То есть "гениальные" российские экономисты даже не считались с тем, что уже тогда, в 2014-м, было понятно, что стоимость нефти не позволит Москве зарабатывать на поставках энергоносителей Китая.

В погоне за попытками получить КНР в качестве союзника Путин загнал Россию в кабалу многолетней и практически бесплатной работы на Пекин. И вместо увеличения доходов от добычи газа на целую четверть, "король многоходовок" обязуется поставлять КНР энергоносители даже ниже их себестоимости.

Более того, в рамках того же стратегического партнерства с Китаем, Путин фактически сдал Си немалую долю Сибири. Так, с 2015 по 2018 год Пекин арендовал более 4 миллионов гектаров территории России по 250 рублей за гектар в год. Кроме того, отдельно от правительства свое "вторжение" в Россию проводили и китайские компании, которые по состоянию на 2019 год получили доступ к почти 352,8 тысячам гектаров земли на Дальнем Востоке.

Территории, которые Путин по дешевке отдал Китаю / Инфографика BBC

Таким образом, исключительно по открытым данным из Росстата и Росреестра, КНР так или иначе завладела 4 миллионами 352 тысячами гектаров российской земли, что чуть меньше площади Московской области.

Понятно, что частные и правительственные китайские компании, которых за копейки запустили на Дальний Восток для разработки земель, никогда оттуда не уйдут, хотя и аннексировать территории не будут. Вместо этого будут заниматься вырубкой лесов, сельским хозяйством и добычей всех полезных ископаемых.

Только официально за 2020 год доля вывезенной из Сибири в КНР древесины составила 47% общего экспорта этого сырья Россией. При этом у себя дома партия проводит политику озеленения страны и защищает собственные лесные насаждения от вырубок.

Полный провал по торговле

Кроме экспорта нефти и газа в страны Азии, Путин с 2012 года проводил политику увеличения объемов двусторонней торговли. Желая получить альтернативу сотрудничеству со странами Запада, российское правительство пыталось получить больше от государств на Востоке. Однако эти потуги оказались напрасными.

Когда Россия еще притворялась цивилизованным государством и только начинала разворот в сторону Азии, ее объемы торговли со странами Востока начали расти, однако совсем не до того уровня, который мог бы позже позволить россиянам безболезненно отказаться от сотрудничества с Евросоюзом и США.

Так, в 2013 году, в самом начале разворота, Россия продала разным странам мира товаров на 527 миллиардов долларов. При этом главными торговыми партнерами Москвы по доле экспорта товаров стали:

Нидерланды – 69 миллиардов;

Китай – 35 миллиардов;

Италия – 29 миллиардов;

Германия – 22 миллиарда;

Япония – 19,6 миллиарда;

Польша – 19,4 миллиарда;

Казахстан – 17,2 миллиарда;

Беларусь – 16,8 миллиарда;

Украина – 15,2 миллиарда;

Турция – 15,1 миллиарда.



Крупнейшие торговые партнеры России в 2013 году / Скриншот с сайта TrendEconomy

В 2021-м, когда Путин уже открыл для своей страны "колоссальные новые возможности" Востока, экспорт страны-террористки составлял уже 492 миллиона у.е. При этом перечень крупнейших покупателей товаров Москвы не так сильно изменился:

Китай – 68 миллиардов;

Нидерланды – 42 миллиарда;

Германия – 29 миллиардов;

Турция – 26 миллиардов;

Беларусь – 23 миллиарда;

Великобритания – 22 миллиарда;

Италия – 19,2 миллиарда;

Казахстан – 18,4 миллиарда;

США – 17,7 миллиарда;

Южная Корея – 16,8 миллиарда.

Крупнейшие торговые партнеры России в 2013 году / Скриншот с сайта TrendEconomy

То есть, еще до полномасштабного вторжения, после 9 лет углубления сотрудничества с Азией, Россия по-прежнему торговала в основном с цивилизованными странами мира. Да, значительно вырос показатель товарооборота с Китаем, однако общая стоимость экспортных товаров снизилась на 27 миллиардов. Эти характеристики можно считать полным провалом разворота Москвы в сторону Востока. Но это было задолго до того, как безумный Охлобыстин кричал "Гойда" перед толпой россиян.

Нефтегазовые гонки

В 2022 году, после начала великой войны, ЕС, США, цивилизованные страны Азии и Океании начали вводить против россиян санкции, хотя при этом значительно повысили закупку энергоносителей у Москвы. Из-за огромных цен на нефть и газ, а также отчаянного желания немцев и французов закупиться впрок для равного прохождения зимы, затягивания с действительно жесткими экономическими ограничениями, российское правительство первые месяцы года имело сверхприбыли. Но уже в июле ситуация развернулась в другом направлении. Евросоюз, крупнейший покупатель энергоносителей страны-террориста, принял решение о тотальном сокращении покупки путинского газа . При этом Путин, желая снятия санкций и получения окончательной доминации на рынке, решил совершить героический поступок и голыми руками уничтожил 20 танков Abrams выстрелил себе в ногу, перекрыв поставки газа "Северным потоком-1"

Впоследствии, чтобы не платить сумасшедшие компенсации за невыполнение условий контрактов, россияне вообще подорвали оба главных газопровода в Европу, чем не просто лишили себя возможности получать деньги, но и подтолкнули своих партнеров к выходу на альтернативные рынки. Именно так Германия как крупнейший спонсор России в Европе с удивлением для себя поняла, что можно без проблем покупать "голубое топливо" у других поставщиков, а Москва является крайне ненадежным партнером. И уже в конце 2022 года ЕС присоединился к эмбарго США на покупку российской нефти, а чтобы Путин не смог продавать свой грязный Urals другим странам, Запад договорился об ограничении цены на "черное золото" на уровне 60 долларов.

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Казалось бы, для России подобные перетрубации – не беда, ведь Кремль так усердно годами разворачивался на Восток? Но ни Индия, ни Китай полноценно на помощь бункерному фюреру не пришли. Да, обе страны увеличили закупку энергоносителей после начала полномасштабного вторжения, но заместить западный рынок они оказались неспособными. Во-первых, Нью-Дели и Пекин не совсем воспринимают Россию как союзника, а, во-вторых, этим азиатским грандам гораздо выгоднее поставить Россию в коленно-локтевую позу и требовать огромный дисконт. Более того, в случае роста цен обе эти страны будут соблюдать ограничения, хотя и не делали соответствующих официальных заявлений. Впрочем, пока говорить о подобном нет никакого смысла, ведь рыночная стоимость российской нефти не превышает 50 долларов.

Юани на мусорник

Кроме надежд на то, что страны Азии заменят диктатору покупателей нефти и газа из Европы, Путин питал надежды на то, что в случае наступления тяжелой ситуации ему поможет диверсификация валют в международных резервах. Многие годы Россия откладывала на "черный день" доллары, евро, фунты стерлингов, а также золото и юани. Мол, если вдруг что-нибудь произойдет с валютами цивилизованного мира, всегда можно будет конвертировать китайскую гривну в рубли, а также распродать слитки. И снова Акела промахнулся.

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Во-первых, перед вторжением в Украину в Кремле даже не позаботились, чтобы вывезти в Россию из "недружественных стран" все свои сбережения. Благодаря этой недальновидности Путин лишился почти 300 миллиардов, на которые наложили арест в США, Великобритании, Швейцарии и других странах. Во-вторых, цивилизованные страны наложили санкции на 2,3 тысяч тонн российского золота, из-за чего обменять его на "деревянные" оказалось если не невозможно, то очень сложно. А поскольку солдата слитками не прокормишь, в условиях огромного дефицита бюджета последней надеждой России могли стать те же волшебные юани. Однако выяснилось, что когда Москва приходила к Пекину для закупки его национальной валюты, Си охотно продавал своему другу нужную сумму. Это помогало КНР укреплять курс.

Впрочем, когда Путину понадобилось конвертировать юани, Китай послал бункерного куда подальше. Ведь экономика КНР и так переживает не лучшие времена, а закупка центральным банком большого количества юаней приведет к ухудшению ситуации. Именно так Пекин взял в заложники почти треть от имеющегося у нее золотовалютного запаса. Но ведь и это еще не все, несмотря на это Москва решила окончательно показать свою склонность к мазохизму и 30 декабря 2022 года увеличила свои вложения в юане. И хотя понятно, что подобные заявления являются больше политическими, потому что российский бюджет, наоборот, проедает запасы, масштабы самоунижения Путина перед китайцами просто поражают.



Россияне разбираются в мазохизме / Скриншот сообщения российского Минфина

Бесполезные надежды на обход санкций

Понятно, что кремлевский диктатор рассчитывал не только на скорую победу над Украиной, но и на то, что страны-партнеры полноценно подставят ему свое плечо с обходом санкций, предоставят доступ к технологиям, полупроводникам, снарядам и ракетам. К сожалению, частично в этом он был прав: Турция, ОАЭ, Казахстан и Китай действительно бросили России спасательный круг в виде поставок микрочипов для военных изделий несмотря на существующие запреты. Однако представители ЕС и США изрядно давят на третьи страны для закрытия подобных лазейок. Так что, скорее всего, подобная помощь Москве будет свернута.

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Что касается других изделий для убийства, то можно с уверенностью утверждать, что, кроме КНДР, Беларуси и Ирана, прямую военную помощь Кремлю никто не оказывает.

Конечно, "параллельный импорт" некоторых подсанкционных и не связанных с войной изделий, который является ничем иным, как контрабандой, российское правительство вполне успешно внедрило и через Турцию. Но полноценно заменить официальные поставки ноутбуков, айфонов, приставок и других товаров таким образом Россия никак не может. Да и Анкара 12 марта по крайней мере частично прикрыла эту лавочку для болот.

То же самое касается поставок россиянам запчастей для авиации. Некоторые страны, которые не закрыли для украденных Кремлем самолетов свое воздушное пространство, продолжают заправлять и обслуживать борта перед вылетами в собственных аэропортах, но например Турция от этого уже отказалась. При этом рисковать попаданием под санкции и полноценно снабжать россиян деталями никто не собирается.

Словом, ни одна из схем, благодаря которой Путин собирался почти не почувствовать санкции, полноценно не сработала.

Рынок российского оружия интересует только Иран

Весьма важен и тот факт, что до полномасшатбного вторжения Россия была достаточно серьезным игроком на мировом рынке оружия. Однако "гениальные" разработки изделий, которые в Москве называют "аналоговнет", неплохо подкосили ее позиции.

Тратить миллиарды долларов на разработку глохнущего на Красной площади танка, но при этом находиться в абсолютной зависимости от иностранных запчастей и не вкладываться в масштабирование производства – это не о развитии.

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По словам военного эксперта Игаля Левина, до полномасштабной войны мировой рынок оружия выглядел следующим образом: богатые государства покупали разработки Израиля, более бедные – обращались к Турции или к европейским концернам, а те, у кого нет денег или кому нужно количество вместо качества, покупали российское оружие.

При этом создание всевозможных "вундервафель", которые ВПК страны-агрессора по умолчанию не будет способен поставить на конвейер, привлечение иностранных инвестиций для их разработки, а также заключение контрактов со странами-партнерами еще до презентации опытных образцов стали своеобразной визитной карточкой Кремля, которая больше отталкивала потенциальных клиентов, чем их привлекала. Так, еще до начала второй горячей фазы войны против Украины Алжир отказался от российских Су-35.

Полномасштабное же вторжение вообще продемонстрировало всему миру качество российской оборонки. Отсутствие успехов "второй армии мира" на поле боя почти полностью уничтожило Москву как поставщика любых технологических военных товаров.

Самые преданные клиенты России, увидев, что самолеты и вертолеты, танки и БТРы, произведенные на заводах жителями болот, вообще ничего не могут противопоставить западным образцам вооружения, начали отказываться от приобретения продукции сомнительного качества. Ухудшил позицию россиян еще и тот факт, что клиенты, продолжающие покупать у них оружие, могут попасть под санкции США. В том числе и из-за этого Филиппины отказались приобрести военно-транспортные вертолеты Mи-17 на четверть миллиарда долларов, а Индия заморозила переговоры по покупке Ка-226Т.

Впрочем, существует и другая сторона медали. В условиях тотальной нехватки снарядов и бронетехники Россия стала не в состоянии производить танки, БМП, БТРы и современные системы ПВО для экспорта. В то же время она очень хочет обменивать самолеты или условно устаревшие С-300, которых много, на БПЛА или на ракеты. И сама готова купить военные товары у любой страны мира, которая только согласится их продавать. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, россияне пытаются получить помощь даже от Мьянмы.

Кстати, эта страна может считаться единственной азиатской, с которой Путин действительно смог осуществить взаиморазворот и добиться полноценной дружбы. Да и то благодаря поддержке местного главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлайна, который решил, что демократия – это лишнее, и совершил полноценный переворот, захватив в стране власть. С этой хунтой (как иронично) Кремль и наладил гораздо более искреннюю и крепкую дружбу, чем с Китаем.

Конец существующим военным союзам

Также нельзя не сказать о том, что российская интеграция в Азию отнюдь не привела к тому, что во время полномасштабного вторжения в Украину Путину удалось сохранить свое влияние на страны, до этого находившиеся на российской орбите. Неспособность России вступиться за Армению во время эскалации ситуации с Азербайджаном фактически убила ОДКБ как военный союз.

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Между Кыргызстаном и Таджикистаном чуть не началась война, Ереван сначала отменил проведение учений этой организации на своей территории, а затем и вообще отказался от руководства в организации.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев публично заявил в глаза Путину, что не будет признавать никаких "ДНР" и "ЛНР", а также съездил в Китай для получения гарантий безопасности собственной страны. И совсем не просто так Астана собирается закрыть торговое представительство в России, а также арестовала имущество России на Байконуре.

И даже Лукашенко начал рассматривать варианты, как переобуться в воздухе и получить Си в качестве своего покровителя.

Словом, даже среди тех, кого всегда принято было считать союзниками Путина, почти не осталось тех, кто не вытер свои ноги о диктатора.

Так что можно сделать выводы, что, несмотря на осознание того факта, что разворот на Восток провалился, а азиатские страны никак не смогут компенсировать России все потенциальные потери от санкций, Путин все же полез в противостояние с цивилизованным миром. И это был, пожалуй, самый большой просчет в истории. Всего лишь за год с момента полномасштабного вторжения в Украину Москва потеряла надежду на любое развитие. Превратилась в страну-парию, у которой вместо союзников есть просто временные кровожадные попутчики в виде Китая и Ирана, а никаких адекватных вариантов выхода из этой ситуации у Кремля просто не осталось.