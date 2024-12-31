Тяжелый год потерь и надежд в ожидании мира: как Украина устояла в 2024 и что нас ждет в 2025

Завершается 2024 год. Он не принес завершения войны, был невероятно тяжелым, кое-где страшным, но Украина выстояла и продолжает сопротивление российской геноцидной агрессии. Часто вопреки всему, однако, самое главное, что надежда сохраняется, как и надежда на справедливый мир в следующем, 2025 году.

24 Канал напоминает читателям важнейшие события, определившие судьбу Украины в третий год полномасштабного вторжения России. Мы увидели как новые знаковые шаги для ВСУ, так и тяжелые события на фронте и все более разрушительные массированные ракетные атаки агрессора. И это несмотря на геополитические землетрясения в виде избрания президентом США Дональда Трампа и свержения режима Асада в Сирии. Каким был 2024 год для Украины– вспоминаем вместе.

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Нож в спину от Конгресса и задержка оружия

Новый 2024 год Украина встречала в условиях идеального геополитического шторма. Россия с осени 2023-го начала масштабное наступление на Донбассе, союзники же, разочарованы результатами украинской летней кампании, существенно снизили уровень поддержки ВСУ.

В США к этому прибавились внутренние факторы. Администрация президента Байдена фактически саботировала навязанный ей республиканцами мощный механизм военной помощи Украине– Закон о ленд-лизе, вместо этого Дональд Трамп дал команду своим сторонникам в Конгрессе блокировать выделение военной помощи Украине (в то же время и американскому ВПК).

Стратегия Трампа и его сторонников заключалась в ослаблении Байдена, провоцировании внутреннего кризиса и недовольстве американцев (избирателей), но главной жертвой стала именно Украина.

Период действия закона о ленд-лизе закончился в ноябре 2023 года, но его можно было восстановить, однако 12 декабря 2024 года прореспубликанский Конгресс вообще его отменил и не продлил на 2025 год.

Только 20 апреля 2024 года после многомесячной блокировки Конгресс принял законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов помощи. Но даже выделение этих денег и соответствующих пакетов военной помощи администрация Байдена всячески тормозила, держа миллиарды как заложники избирательной кампании и средство давления на Киев. В результате есть большой риск, что все деньги просто не успеют поступить вовремя к смене хозяев в Овальном кабинете.

Если в Капитолии и Белом доме это все выглядело как интересная игра из "Карточного домика", то Украине было не до смеха. Наши военные не получили своевременно нужную технику и артиллерийские снаряды, чем мгновенно воспользовалась Россия, усилив наступление на Донбассе и ракетно-бомбовый террор против украинцев.

Внутренние раздоры внутри Украины и сложная мобилизация

Также россиянам сыграли на руку политические дрязги внутри Украины. Власть не желала идти на непопулярные решения по мобилизации– народные депутаты (держа в голове потенциальные выборы) как могли, затянули принятие необходимых законов об изменениях и усилении мобилизации и сделала козлом отпущением ТЦК и СП.

Видео с "бусификациями" и другими нарушениями заполнили соцсети и с радостью подсвечивались и тиражировались россиянами и их агентами (сознательными или не сознательными). Зафиксированы факты насильственной мобилизации, а также видео с пафосных вечеринок в клубах и ресторанах, концерты напомнили библейский пир Валтасара и усилили отчаяние и недоверие, стали причинами демотивации тысяч человек.

Иногда она приобретала причудливые и самоубийственные признаки– иначе не назовешь отчаянные попытки побега мужчин из Украины пешком через горы или вплавь через горные реки. Они платили мошенникам и аферистам тысячи долларов, чтобы утонуть в Тисе, замерзнуть где-нибудь в горах или стать пищей для местных волков, медведей или даже рысей. По состоянию на конец 2024 установлен факт гибели свыше 40 уклонян. Зато сотни задержаны пограничниками, сейчас они получили шанс на исправление.

Причины попыток побега из страны могут быть индивидуальными и не являются доминантой (как бы это ни пытались подсвечивать отдельные СМИ), но необходимо констатировать, что в 2024 году часть общества начала терять веру в справедливость, в сознании многих крепко укоренился нарратив, что украинцы уже окончательно устали от войны и уже не хотят воевать и сопротивляться врагу. Он существует и, к сожалению, довольно распространенный, но не доминирующий. На самом деле, социология и просто обыденная реальность массового роста желания к капитуляции среди украинцев никоим образом не подтверждает. Это неоспоримый факт, чтобы там не говорили жители "информационных пузырьков" и "умирающих ям".

Причина такой решимости проста– при всех сложностях люди понимают, что других вариантов, кроме продолжения сопротивления, у Украины нет. Ибо альтернативой в случае проигрыша и капитуляции будет бегство из страны от российских карателей или оккупация и распространение практик "ДНР" на всю Украину. Репрессии, произвол окупантов, этнические чистки и геноцид– это то, что принесла Россия на нашу землю, и она рада будет масштабировать эти практики на все украинские территории, чтобы украинцы наконец-то стали одним с россиянами бесправным народом. Или исчезли.

Внутренние проблемы ожидаемо сыграли на руку врагу. В результате было не только потеряно время и территории, но и жизни защитников, истощенных постоянными обстрелами и регулярными российскими "мясными штурмами". Это оказало большое влияние на мораль и мотивацию военных, спровоцировало такое неоднозначное явление как СОЧ– самовольное оставление части военными, по простому– дезертирство.



Угрожающая тенденция роста СОЧ / Инфографика Bloomberg

Этот процесс приобрел большие масштабы, и войско покинули десятки тысяч мужчин и жнок. Только с января по октябрь 2024 года было возбуждено более 60 000 уголовных дел в отношении СОЧ (всего же за время полномасштабного вторжения, по данным Bloomberg, почти 93 000).



К счастью, ситуацию удалось исправить– были приняты меры по амнистированию тех, кто вернется на службу. К началу декабря 2024-го таких было уже более 8 тысяч, и количество возвращающихся на службу, растет.

2 апреля 2024 года Зеленский подписал законопроект №9281, что предполагает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Он был принят парламентом еще 30 мая 2023 года и с тех пор ожидал подписи главы государства. 11 апреля 2024 года Верховная Рада наконец (так же с опозданием минимум на год) приняла, преодолев более 4 000 правок, а президент Зеленский подписал законопроект №10449 об изменениях, необходимые для усиления мобилизации.

Новые перемены вступили в силу в мае 2024 года. Благодаря им удалось частично поправить ситуацию. Впрочем, проблемы остаются, ведь мобилизованным необходимо время на подготовку и обучение, также командование не спешит вводить в бой новые части, готовя их к кампании 2025 года. Также им не хватает оружия и техники, снабжение которой союзники постоянно затягивают.

По разным оценкам, ныне Украина готовит от 10 до 14 новых бригад. А, может, уже и дивизий. Потому что сейчас проходит реформа, целью которой является переход на дивизионно-корпусную систему управления войсками, чтобы сделать их более управляемыми и устранить системные неурядицы украинской армии.

В настоящее время западные союзники, прежде всего США, активно давят на Украину, чтобы та снизила мобилизационную планку до 18 лет, однако, власть отказывается, резонно отмечая, что сперва Западу необходимо выполнить все обязательства по обеспечению уже мобилизованных, с чем, к сожалению, до сих пор большие проблемы.



Техника, оружие, снаряды и амуниция поступают с большими задержками, а их количество, как и русофобия, остается до сих пор недостаточным.



Владимир Зеленский вместе с Александром Сырским / Фото ОП

Другой проблемой явилось хроническое недоукомплектование частей и подразделений техникой. Потому что Украина не успевает производить собственную, а союзники традиционно не торопятся. Проблему частично удалось решить масштабированием использования БПЛА, без которых было бы совсем плохо. В то же время даже самый мощный FPV-дрон не способен преодолеть хронические проблемы с коррупцией – для этого необходима политическая воля и системный государственный подход.

Шоком для украинского общества стали разоблачения масштабных злоупотреблений в ТЦК и СП, а также МСЭК. При этом следует признать, что многие украинцы попали в ловушку когнитивных искажений и отреагировали на факты разоблачения и борьбы с коррупцией в духе "все пропало".



На самом же деле это наоборот положительный сигнал о необходимых изменениях. Да, они опоздали по меньшей мере на годы, но они все же происходят, и это дает шанс на надежду на лучшее.

Когда Россия остановит свое масштабное наступление

Россия без остановки наступает с октября 2023 г. и захватила значительные территории на Донбассе. Наступление вопреки прогнозам экспертов по ютубу и ISW (Институт изучения войны, который в этом случае превратился в Институт изучения сообщений в телеграмме) вообще не останавливается– этого не произошло ни летом, нет осенью, когда исчезла спасительная для российских штурмовиков "зеленка". Не произошло уменьшения темпов и с наступлением холодов и приходом зимы.

Россия и дальше тупо лезет вперед, не считаясь с потерями в технике и людях. Враг побил все рекорды по темпам потерь (сейчас Россия теряет убитыми и ранеными примерно по 1500 или более солдат в день). Сейчас Россия имеет значительные успехи, обменяв кровь и железо на захваченные территории. Залогом успеха стали массовое использование в промышленных масштабах.– 150 в день КАБов (управляемых авиационных бомб, весом от 250 до 3000 килограммов), но самым главным– модернизированная тактика "мясных штурмов".

В отличие от классических жуковских "мясных штурмов" времен Второй мировой, когда красные комиссары и заградительные отряды гнали людей в лобовую атаку на пулеметы, ныне россияне используют другую тактику, масштабировав идею атак малых групп времен мировой войны.

Ее адаптировали под нынешние реалии наемники из "Вагнера" и отточили под Бахмутом, источив себя самих. Сейчас эта стратегия модернизировалась до забрасывания малых отрядов по 3– 5 бойцов к линии фронта и военной технике (она превратилась из боевой единицы в военное такси) или гражданских авто, гольфкарах и мотоциклах.

Расчет состоит в том, что фактические смертники вызывают огонь на себя и раскроют огневые точки, при этом кто-то и останется в живых и может закрепиться и удерживать позицию для подвоза новой партии бойцов. И так 10 или больше раз подряд. Цель этой "разведки боем" состоит в нахождении слабых мест в обороне., после обнаружения которой уже забрасывается большая группа в 30– 50 тел (чтобы можно было перегрузить украинскую оборону или задавить ее массой). При этом, как и во времена Жукова, никуда не делись заградительные отряды и расстрелы как способ мотивации идти в атаку. Правда, теперь (как и положено киберпанку) от штурма можно откупиться.

Но это, пока есть деньги и нет конфликта с командирами. Для большинства российских штурмовиков такие атаки– почти гарантированный билет в один конец. Однако, россияне и дальше радостно идут в такие самоубийственные атаки (здесь большую роль играют не только деньги, но и небольшая цена жизни россиянина из-за отсутствия перспектив). Отметим, что таким образом российская власть не только воюет, но также и лишается маргиналов и "лишних людей".

Российское командование не жалеет жизни людей, надеясь на неисчерпаемый человеческий ресурс. Конечно, это не так, потому что и в России заканчиваются люди, иначе бы она не платила по 3 миллиона рублей за заключение контракта, подняв расценки из стоимости машины до стоимости квартиры, не вербовала иностранцев и не приглашала воинов из КНДР. Однако, факт остается фактом– Россия и россияне лезут вперед и не думают останавливаться.



Динамика потерь Украиной территорий в 2024 году / UA war infographics

Благодаря такой безжалостной тактике России в 2024 году захватила почти 3000 квадратных километров украинских территорий и в ноябре вышла на показатели продвижения в 22 квадратных километров в день.

В 2024 году Россия захватила и оккупировала:

Авдеевку– активная фаза боев за город завершилась 17 февраля;

Новогродовка– в начале сентября;

Украинск– в конце сентября;

Угледар– в начале октября;

Селидово– конце октября.



Разрушена Авдеевка незадолго до захвата города россиянами / Фото Нацполиции

В апреле россияне оккупировали пгт Очеретино. Захват этого крепкого опорника ВСУ привело к глубокому кризису обороны и открыло для врага широкие наступательные возможности в Донецкой области. Также Россия открыла, а точнее восстановила новый фронт– Харьковский, однако, оккупанты были остановлены в районе Липцев и Волчанска. Однако, продвинулся в Купянск и ныне пытаются закрепиться на реке Оскол.

Летом ВСУ вынуждены были оставить свой плацдарм в Крынках на правом берегу Днепра под Херсоном, который удерживали 9 месяцев. Сейчас Россия ведет бои на подступах или уже за Часов Яр (оборона города продолжается уже значительно больше, чем, например, оборона Сталинграда), Торецк, Покровск, Курахово, Купянск и другие города, достигла успехов в Харьковской и Запорожской областях и уже грозит Днепропетровщине. В конце ноября 2024 года возобновились активные бои на так называемом Времевском выступлении в районе Великой Новоселки. Россия отчаянно рвется вперед, будто пытаясь захватить как можно больше развалин (по своей традиции все уничтожает и сносит под ноль) к инаугурации нового президента США 20 января 2025 года.

Сейчас Россия оккупирует более 27% территории Украины. Но этот процент мог быть значительно больше, если бы не героизм украинских защитников, которые совершают свой ежеминутный подвиг и творят историю. А враг в дальнейшем безжалостно и массово бросает в бой людей и технику, воюет уже на танках 1950-х годов и орудиях 1940-х. Таким образом Россия считает, что получит лучшую переговорную позицию. При этом требования Москвы настолько неадекватны, столь же и ультимативны. Заявления россиян выдают у них полную оторванность от реалий и желание жить в фантазиях или во времена Брежнева, или даже Сталина.

Но даже если рекордные темпы наступления в 20 квадратных километров в день сохранятся, все равно планы Путина о выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей займут годы, не говоря уже о захвате многотысячных Запорожья и Херсона, также внесенные диктатором в Конституцию как канонические земли России. Этот факт не мешает россиянам безжалостно бомбить на бумаге "свои" же города– в частности, 10 декабря 2024 года оккупанты попали в частную клинику в центре Запорожья, в результате удара россиян, целью которого был исключительно террор, погибли 11 человек.

Создается впечатление, что у Путина просто нет плана Б, ведь земля уже начинает гореть у него под ногами. Ибо стремительно падает рубль, давно перевалив далеко за 100 к 1 по отношению к доллару, снижаются нефтяные и газовые прибыли, экономика России давно перегрета, а ВВП, которым так гордится Путин,– фикция и не имеет ничего общего с экономикой, учетная ставка уже 21%, а инфляция– 10% вместо запланированных в бюджете на 2024 год 4– 4, 5%. Как видим, все готово к краху, и кризис давно стучится в дверь, и этот процесс приобрел признаки необратимости, вопрос только "когда".

При этом Путин и дальше хочет воевать, однако, сил и ресурсов становится меньше. Начали заканчиваться и люди– если раньше Россия вербовала по 1 000 человек не день, то сейчас не больше 600– 700. При этом потери на фронте выросли, а это значит, что враг не может даже компенсировать свои потери. Отсюда и рост расценок, и идея списания долгов "добровольцам", и корейцы под Курском, которые с 10 декабря наконец-то пошли в бой и начали массово погибать.

Понимая, что земля уходит из-под ног, российский диктатор делает ставку на террор против мирного населения Украины, ракетные и дроновые атаки по гражданской инфраструктуре, ракетные обстрелы детских больниц (8 июля россиян посреди дня атаковали киевский "Охматдет") и массовое "засевание" КАБами и баллистикой Сум, Львова, Полтавы, Харькова, Херсона, Запорожья и других городов и сел имели целью запугать людей и склонить страну к капитуляции.



Спасатели и раненый хирург на фоне поврежденного корпуса "Охматдета", 8 июля 2024 года / Фото ГСЧС

22 марта попыталась уничтожить ДнепроГЭС, 11 апреля Россия атаковала и вывела из строя Трипольскую ТЭС. Всего же за весну 2024 года Украина потеряла 9, 2 ГВт генерирующих мощностей.



Атаки на энергетическую инфраструктуру возобновились в конце августа. Были атакованы Киевская ГЭС, а также объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Николаевской, Полтавской, Львовской, Одесской, Днепропетровской областях.



Удар по станции ДнепроГЭС, 22 марта 2024 года / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля

Никто не испугался ни путинского "Кинджала", ни "Орешника". В то же время угрозы Путина способствовали лишь наиболее точному диагнозу российского автократа. Это сделал президент Украины, когда аттестовал Путина как "долбо**ба". С такой оценкой действительно сложно не согласиться.

Аттестация Путина от президента Украины / Скриншот из соцсети Х

Вопреки воле Кремля украинцы не замерзли в тяжелую зиму-2024, а украинские спасатели, коммунальщики и энергетики совершили настоящее чудо.

Украинское чудо

Чудо – простое слово, которое объясняет то, чего нельзя объяснить. На самом же деле в нашем случае стоит героизм украинцев и их изобретательность., как реакция на смертельную опасность.

Не хватает снарядов– украинцы масштабируют "дроновую историю" и превращают обычные FPV в смертельное оружие, способную выкашивать российские "мясные волны" и останавливать вражеское наступление танковых армад.

Россия заявляет, что от их новых ракет нет спасения,– украинские ПВО/О сбивают "Кинжалы", "Цирконы", "Калибры" и другие российские ракеты.

Украина не имеет собственного флота– не будет его и в России. В настоящее время российские военные корабли скрылись из Крыма и прячутся на базах в Новороссийске. Украина в августе 2024 года стала первым государством в мире., пустившая на дно подлодку с помощью крылатой ракеты.

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У ВСУ нет ракет большой дальности– появляются дальнобойные БПЛА, что передают привет городам окупантов, стратегическим аэродромам, российским НПЗ, военным составам и загоризонтным радарам и т.д.

Все это шокирует россиян и наносит мощный удар по экономике государства-агрессора, но самое главное– теперь война посетила и саму Россию. И сейчас это уже не шоу-победительница где-то далеко, как было в Сирии, а просто взрывы за окном. В 2024 году "хлопок" пришел и в Белгород, Курск, Брянск, Москву, Воронеж, Краснодар, Тулу, Псково, Санкт-Петербург, Уфу, Ростов, Таганрог, Грозный и много других городов и сел России.

Под ударами украинских ракет и дронов оказались российские аэродромы., армейские склады, военные базы, военные заводы и фабрики, НПЗ и многое другое. Сейчас ни один оккупант или предатель не может спать спокойно– спросите господина Киву, командира подводной лодки "Краснодар" Ржицкого, который обстреливал Винницу, или конструктор ракет Шатского. Конечно, если у вас есть соответствующие спиритические навыки.

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География ударов существенно расширится в 2025 году, потому что иначе, россияне, похоже, не понимают. Значит, будут узнавать о "Бобрах", "Лютых", возможно, так учат украинский язык и наконец смогут сыграть в STALKER 2.

Также Украина возобновила собственную ракетную программу и ныне запускает в серийное производство уже легендарные ракеты.“ Нептун”, а также многие другие“ сюрпризов” для врага. Ожидается, что уже в 2025 году Россия познакомится с "Рутой", "Паляницей", "Пеклом" и другими названиями, говорящими сами за себя.

Россия равняет с землей заводы– Украина проводит децентрализацию военных производств, строит совместные с союзниками новые фабрики и отдает на фриланс частным командам разработчиков стратегические проекты., что позволяет создать уникальное и мощное оружие, которая становится для нас долгожданной "длинной рукой".

Не принесло ожидаемых результатов летнее наступление 2023 года на Запорожье – пожалуйста, есть Курск.

Курская операция повергла в шок для всего мира и показала, что Россия слаба и ее можно и нужно бить. Перенесение боевых действий на территорию России не только подняло моральный дух украинцев и опровергло миф о непобедимости России, но и сделало смелее наших союзников. Они увидели, что "красные линии" Путина – бред, а российские власти плевать хотели на собственных граждан и всегда будут выбирать стратегию страуса. Смелые и решительные действия украинцев принесли успех. ВСУ с 6 августа 2024 года захватили более 1000 квадратных километров в Курщине и заставили россиян панически перебрасывать значительные силы с других фронтов, а также привлекать войска своего союзника – КНДР.

В настоящее время на Курщине около 60 000 российских и корейских воинов пытаются выжать украинцев из их опорников, однако, несмотря на большие потери не могут добиться значительного успеха. Из-за этого россиянам придется учитывать ситуацию "на земле", как они сами говорили, потому что очевидно Курщина принесла не только мощное пополнение обменного фонда и поспособствовала возвращению украинских пленников из российской неволи, но станет мощным доводом Украины на предстоящих переговорах.

Планированием и реализацией Курской офензивы занимался генерал Александр Сырский. Архитектор обороны Киева в феврале – марте 2022 года и автор Харьковской наступательной операции сентября 2022 года заменил на посту главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.



Тот ушел в отставку 8 февраля 2024 года и перешел на дипломатическую службу, приказом президента Залужного был назначен послом Украины в Великобритании.



Владимир Зеленский и Валерий Залужный / Фото ОП

Переговоры и мирные планы

То, что война завершится переговорами– нет никаких сомнений, ведь стороны объективно истощены, а впереди тяжелая зима. Впрочем, Украина и Россия далеки от общего видения. Россия также настаивает на полной оккупации Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, внеблоковом статусе Украины и существенном сокращении ВСУ.

Фактически это условия капитуляции. Украина по понятным причинам на такие предложения не принимает и ставит главное условие – приглашение в НАТО. Только это даст Украине надежные гарантии безопасности и предохранитель от этого, чтобы Россия снова не напала через несколько лет.

Основа украинской позиции:

Формула мира, закреплена во время первого Саммита мира в Швейцарии 15 – 16 июня 2024 года;

двусторонние мирные соглашения с ведущими государствами Запада;

План победы Зеленского, который президент Украины презентовал союзникам и украинскому народу осенью.

Пока украинские дипломаты ведут интенсивные переговоры с западными союзниками. На столе несколько вариантов, детали их неизвестны, однако, очевидно большинство из них предполагают модернизированный "корейский вариант", то есть заморозка боевых действий и дальнейшее ожидание смерти Путина и большей адекватности его преемников, которые уже не будут шантажировать мир ядерной войной, а просто отважатся зафиксировать убытки.

Есть также "китайский план", точнее "китайско-бразильский", однако, это откровенное заигрывание с Путиным и принуждение Украины к капитуляции.

Китай в этой войне очевидно на стороне России и ведет себя соответственно. Украина должна рассчитывать на поддержку Запада, но тот также исходит из собственных интересов и, к сожалению, до сих пор верит в блеф Москвы. Поэтому приглашение Украины в НАТО под большим вопросом, а без этого любые гарантии безопасности могут легко превратиться в“ Будапештский меморандум 2.0”, 30-я годовщина которого пролетела недавно.

Многое в предстоящих мирных переговорах будет зависеть от нового президента США Дональда Трампа. Тот уже объявил имена членов команды по внешней политике, но Марк Рубио, Майкл Уолтц, Кит Келлог и другие не получат полномочия на их план "мир посредством силы" не ранее конца января 2025 года. Решение же нужно принимать уже сейчас, забыв о рождественских каникулах.

В этой ситуации значительную роль может сыграть президент Байден. Украина ждет от него лидерства в вопросе приглашения в НАТО. Политика администрации Байдена по отношению к Украине в 2024 году была подчинена выборам в США и фактически была их заложницей. Также большую роль сыграли стратегические просчеты команды Байдена по поддержке Украины и сдерживанию России. Курс на деэскалацию откровенно провалился.

Весь этот процесс можно было бы назвать "странным" (а как еще можно назвать фактический запрет на удары по российским НПЗ) и "вялым", если бы не "внезапное прозрение" после поражения Камалы Харрис в ноябре. После этого Байден наконец-то разрешил удары ракетами ATACMS вглубь России (не только по Курщине), а также дал добро на увеличение пакетов вооруженной помощи Украине, в частности, усиление наших ПВО и ПРО. Также Минфин США 10 декабря наконец-то одобрил предоставление Украине кредита на 20 миллиардов долларов., за который заплатит Россия, ведь его профинансируют за счет арестованных активов государства-агрессора.

Еще раньше Байдена "проснулись" украинские союзники из ЕС. Похоже, там наконец-то осознали, что после победы Трампа есть ненулевая вероятность того, что США покинут Европу один на один с Путиным, поэтому принялись увеличивать собственные военные бюджеты до необходимых 2%, развивать военное производство и вспомнили о собственных оборонных потенциях.

К теме 40 тысяч военных НАТО в Украине: идея Макрона снова актуальна, но кто пришлет солдат

В настоящее время союзники обсуждают вариант отправки своих войск в Украину в качестве миротворцев 40 тысяч воинов из стран НАТО. Украина этот концепт разделяет, что отражено даже в Плане победы Зеленского.

Локомотивом этой идеи выступают президент Франции Макрон и британский премьер Стармер, их поддерживают лидеры балтийских стран. Похоже, к такому мнению склоняется и Трамп, а Польша находится на стадии торгов. Вместо этого идею откровенно блокирует умеренный канцлер ФРГ Шольц. Впрочем, уже через несколько месяцев он гарантированно лишится своего правительства, а новым вождем Германии может стать друг Украины и сторонник предоставления нашему государству ракет "Таурус" Фридрих Мерц.

Помощь союзников и надежды на 2025 год

Благодаря европейским союзникам Украина не только 14 декабря 2023 договорились, а 25 мая 2024 года официально начала (вместе с Молдовой) переговоры о вступлении в ЕС, наконец получила первые самолеты F-16 (спасибо Дании и Нидерландам) и ожидает от Франции истребителя Mirage 2000, существенно усилила свое ПВО (спасибо Румынии, Нидерландам, Германии, Норвегии, Италии, а также в Канаде и США).

Следует отдельно вспомнить "коалицию дронов" и "чешскую инициативу", которая обеспечила Украину в 2024 году необходимым количеством артиллерийских снарядов, когда европейские производители не смогли своевременно нарастить производство.



Также Украина благодарна правительствам государств-союзниц и их гражданам. Благодаря поддержке Финляндии, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Франции, Испании, Португалии и других государств Украина получила надежный и крепкий тыл, а также перспективы для дальнейшей борьбы и справедливых мирных переговоров.

Это наконец-то поняли в Европе. И это дает надежду, что поддержка Украины не прекратится.

Украина самостоятельно решает, когда начинать переговоры. Но для этого ей нужна поддержка, которая позволит получить позицию силы на переговорах. Не проводите все эти дискуссии, каждый раз, о том, как может выглядеть мирный процесс. Лучше убедитесь в том, что Украина имеет то, что ей необходимо, чтобы занять позицию силы, когда придет время начать переговоры,

– новый генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом объясняет хорошо и давно понятные украинцами вещи, от которых будет зависеть будущее не только Украины.

Историческое решение о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов кредита под гарантии российских активов, а также мощная финансовая помощь от союзников– это та основа, благодаря которой мы продолжаем борьбу. Также это этакая "финансовая подушка на 2025 год", если Трамп задумает ограничить или отменить военную помощь Украине.

В такой ситуации война в следующем году превратится в игру "кто первый обанкротится", только платить придется человеческими жизнями. И если для России это привычная и даже приемлемая цена, то Украина не может разбрасываться своими людьми, а это будет означать потенциальные новые потери территорий и превращение их в пустоту и выжженную землю, потому что иначе Россия не умеет.

Важно Что преграждает Мирный план Трампа и существует ли он вообще

Чтобы не допустить такого сценария, Украине и в первую очередь ее союзникам нужно действовать проактивно, ежедневно увеличивая для России цену на войну. Этот процесс должен происходить как на поле боя, так и путем усиления санкций (11 декабря послы ЕС одобрили юбилейный 15-й пакет) и активное дипломатическое давление на агрессора.

Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства– нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины. Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира,

– Президент Украины четко сформулировал план действий на 2025 год.

2024-й был сложным, не менее сложным станет и 2025 год. Однако, его Украина встречает с надеждой. С надеждой на справедливый мир. Да, он не появится сам по себе и тем более– не наступит через "24 часа". Это уже признал сам автор этой концепции. Однако, это совершенно точно должен быть мир через силу. И эту силу должен увидеть и почувствовать на себе агрессор.