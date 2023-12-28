2023 год оказался сложным для Украины, как в военном, так и в политическом смыслах. Некоторые ожидания общества не оправдались, но за этот год мощно пылало в разных городах России, и даже в Москве, к концу года враг подошел с наполовину уничтоженным флотом, дырами в экономике и без всяких успехов на фронте.

В то же время Украина смогла переломить устойчивые предубеждения союзников, удержать территории без доминирования в воздухе и постепенно налаживать собственное производство оружия. Однако впереди гораздо больше тяжелой, титанической работы, вокруг которой должно консолидироваться все государство.

Какие кардинальные изменения и трудные решения ждут Украины в 2024 году в большом интервью с Екатериной Соляр для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Об итогах 2023 года

Господин Михаил, если бы вас попросили описать этот год как имена. Каким он был для вас, каким он был для Украины, каким вы его запомните?

Да, безусловно, это год определенных депрессий, потому что два года войны – это очень большой промежуток времени. Но это год стойкости, героизма, это год того, что Украина точно зафиксирована как единственная способная сегодня страна, чтобы противостоять России. Несмотря на все разочарования, потому что я немного иначе на все смотрю.

Для меня было загадочно, почему все ожидали быстрой победы над Россией. Да, мы определенные имели надежды на то, что будет харьковский сценарий везде. Но нужно не забывать, что это Россия, которая также подсознательно понимает, что "или пан, или пропал". То есть либо они устоят, либо они проиграют и тогда исчезнут в таком неоимперском виде, как мы видим сегодня.

Поэтому для меня вообще этот год выдающийся, даже несмотря на моральную усталость, Украина стоит и имеет очень-очень важные результаты в этой войне.

К тому же Россия никуда не продвигается. Вы слышали, как этот субъект Сергей Шойгу говорит, что якобы они "выполнили основную миссию 2023 года, не дали украинскому контрнаступлению достичь каких-то выдающихся результатов". Это говорит о силе Украины, которую уже оценивают в мире.

Да, мы еще не являемся друзьями, которых надо обнять и рядом стоять. Постепенно это перестраивается. Почему? Потому что Украина, к сожалению, долгие годы считалась территорией подконтрольной России, бывшему Советскому Союзу. Это, к сожалению, создавало впечатление, что мы вроде бы отдельные, но все-таки не самостоятельные.

Сегодня мы абсолютно самостоятельны, субъектны, возле нас все больше и больше объединяется людей, которые понимают ту ценность, которую Украина несет для современного мира, что она сегодня делает на поле боя.

Но главное для меня то, что Украина, несмотря на внутренние, внешние дискуссии, продолжает эффективно сдерживать Россию. Еще раз подчеркиваю, что Украина – сегодня единственная страна, которая может противостоять России.

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С учетом социологии, которую мы видим в других странах, я сомневаюсь, что сегодня кто-то способен сдерживать все это российское нашествие, армию, весь военный потенциал России.

Россия не просто отправила какой-нибудь маневренный корпус, небольшой спецназ. Нет, все, что может найти у себя в стране, где бы то ни было на внешних рынках, все, что может разработать на своем военном производстве, все, что сможет мобилизовать, все отправляет в Украину, чтобы не проиграть.

Сложно, разочарование, не те результаты наступления и т.д. Но Россия сегодня истерически ищет любые возможности, чтобы Шойгу мог заявить, что они "устояли против украинского контрнаступления". Это синоним 2023 года: Россия пока что немножко устояла перед украинскими наступательными операциями.

При этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный говорит: "Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли россиянам, остановит любого. Но не Россию". Вопрос потерь достаточно актуален, потому что мы задаем себе вопрос, сколько готова потерять Россия. Миллион, два миллиона, 30 миллионов? Мы не находим ответа на этот вопрос.

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России не нужны люди, мы это понимаем. Они их уничтожают либо во внутренних лагерях, либо внешней агрессией. Россия построена на костях, крови, изнасилованиях, насилиях и так далее. Безусловно, они так же относятся к своим согражданам.

Какая разница Владимиру Путину от количества людей, которые погибли в Украине. Оно может, развалившись на кресле, говорить, что "захватят страны Балтии", "поставят на колени Финляндию". Для него нет цены жизни.

Психотип Путина – это была ошибка не Залужного или кого-либо в Украине. Это, на мой взгляд, роковая ошибка политических элит стран-партнеров. Прежде всего западноевропейских стран, когда они начинали проявлять толерантность к Путину с 2005, с 2007, особенно после Мюнхенской конференции по безопасности.

После Грузии, когда они начинали обниматься. Вспомните Саркози (бывший Президент Франции Николя Саркози – 24 Канал), покойного Берлускони (бывший Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони – 24 Канал), как они обнимались с Медведевым или Путиным.

Обратите внимание! В августе 2008 года Россия начала агрессию против Грузии, когда оккупанты вторглись, чтобы поддержать самопровозглашенную Южную Осетию. В том же году на Бухарестском саммите Грузия подала свою заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. США его поддержали, против были Франция и Германия. Многие эксперты считают, что именно это политическое потакание окончательно развязало руки Путину.

Они говорили, что "это же Россия, это круто". Помните Ангелу Меркель, которая говорила: "Если мы втянем Россию, позволим построить газовую монополию в Германии, это снимет любые вопросы". Россия уже в этот момент аннексировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей.

В этом проблема, что наши партнеры не понимали, с кем они имеют дело. А человек был как раз влюблен в массовое убийство. Это фундаментальная проблема.

Сегодня это уже очевидно. Это немножко вдохновляет, дает нам шанс, потому что для западных элит очевидно, что Путин не является договороспособным, что он действительно маниакально настроен на убийство.

Поэтому, переходя к цифрам, нет никакого числа жертв, на которые Россия не готова пойти. Поэтому мы и партнерам объясняем, что есть несколько важных вещей.

В России нет внутреннего сопротивления, нет никаких комитетов солдатских матерей, ничего нет вообще. Поэтому важно максимально уничтожать все, что они отправляют на линию фронта на дальних подступах. Уничтожение на дальних подступах будет обваливать те или иные направления наступательных действий, оборонительные действия России. Это будет приводить к необратимым последствиям пропагандистского типа.

Когда Россия будет видеть, что они теряют большие клочки территории, что они убегают, то тогда у них будет совсем другой настрой. Они будут выставлять счета своей элите. Элита им говорит: "Несмотря на все ваши страдания, смерти, нас будут везде бояться, потому что мы не проигрываем войны". Как только они начнут проигрывать войну, тогда будет совсем другое развитие событий в самой России.

Поэтому не надо ожидать, что, например, 500 тысяч необратимых потерь – раненых и убитых, как-то влияет на общественное мнение в России. Нет, потому что главное правило в информационную эпоху – если тебя это лично не затрагивает, а война не затрагивает лично всех россиян, они в информационном пространстве много говорят о совсем других вещах, живут своей жизнью, то тогда это не влияет на ход событий в самой стране.

Они уже сегодня не говорят, что "бойтесь наш Черноморский флот", потому что его нет практически. Как говорит министр обороны Великобритании, 20%. Я думаю, немного больше с учетом всего остального, обеспечения и так далее. Это уже треть Черноморского флота исчезла. Они тихонько сидят, не говорят о том, что у них есть какие-то шансы. Так же на других направлениях.

Критическая масса разочарования в России, в том, что эта шовинистическая политика "бойтесь нас" не срабатывает, приведет к определенным социальным сдвигам в самой России. Все остальное, количество потерь и так далее, они все равно будут воевать, мы с вами это прекрасно понимаем. Они будут воевать количеством тел, которые они отправляют умирать.

Для нас это плохо, потому что, действительно, нет основания о чем-то говорить с Россией. Но для нас одновременно это хорошо, потому что мы можем нашим партнерам объяснить, что дальнобойное оружие, дроны, артиллерия позволит держать их далеко от переднего края нашей обороны и таким образом перемалывать.

Планы относительно Крыма

Все больше экспертов сходятся на том, что именно Крым будет той переломной точкой, которая заставит россиян внутри их государства задать вопрос, что что-то идет все-таки неправильно, для чего было бы начинать "сво", если был Крым, а теперь его нет.

О БДК "Новочеркасск". Всего до начала или же в начале полномасштабного вторжения у России было 12 больших десантных кораблей, сейчас осталось 6, ровно половина. Я помню, как наши партнеры относились сначала к тому, что не нужно трогать Крым, потому что Путин может применить ядерку. Как они сейчас относятся к тому, что Украина может вернуть Крым под свой контроль?

Парадоксально относятся. Все осознают, что Крым действительно это не неприступная крепость, как об этом говорила Россия. Опять крах еще одного мифа. Россия же там рассказала, что "все контролируют", "Крым никогда военным путем никто не сможет забрать".

Анализ показывает, что Крым – это совсем другого типа территория с точки зрения фортификации, с точки зрения невозможности ее захватить. Нет, наоборот, Крым действительно достаточно просто будет захватить, когда будут решены целые важные направления вопросов.

Первое – это изоляция полуострова. То есть транспортно-логистическая изоляция. Это контроль над водной акваторией. То есть отогнать остатки Черноморского флота. Все задачи сейчас параллельно решаются. После этого, безусловно, будет гораздо проще работать с Крымом с точки зрения входа через сухопутные операции.

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Партнеры это тоже понимают. Если они в начале войны не имели опыта, что такое масштабная война, десятки разных направлений перспективных, неперспективных, анализ и так далее. Все иначе смотрели на любую войну. Они смотрели на это, как на тотальное доминирование с точки зрения оружия, спецназовские операции. Не больше, но и не меньше.

Сегодня они видят совсем иного типа войну. Поэтому действительно анализируют, где есть возможность прервать логистику. Для Донецкой, Луганской областей есть логистика через Ростовскую область. Это все-таки сухопутные коридоры, которые ты не перережешь, если только заходить через тыловую инфраструктуру.

Все, что с Крымом, они абсолютно точно переосмыслили. Вы сегодня не услышите оценок, что Украина не имеет права атаковать Крым, заходить в Крым, проводить спецоперации в Крыму. Наоборот – все это поощряется.

Почему важно иметь фундаментальные военные успехи? "Новочеркасск" – это важный успех, потому что он доказывает партнерам, что прежде всего с Россией не договоримся. Партнеры это все больше осознают.

Второе. Если Россия не проиграет, она будет вкладываться только в эскалацию, милитаризацию, различные шантажи и так далее.

Третья составляющая. Украина умеет креативно подходить даже с минимумом ресурса к решению тех или иных задач.

Четвертая составляющая. Если увеличить объем ресурса, то эти задачи будут и количественно, и качественно увеличены.

Пятое. Тогда эти все информационные сомнения, которые появляются периодически, будут переходить в другую плоскость. Россия будет тогда деморализована больше.

Почему сегодня Россия мотивирована? Россия действительно устояла под наступательными, сухопутными операциями Украины. Напомню, что они очень этого боялись, 8 месяцев ждали, сами себя накручивали и так далее. Нет такого объемного результата, который был бы шокирующим для России, поэтому они снова начинают бравировать. "Мы сейчас пойдем и захватим Берлин". Мы понимаем, что это классические российские понты.

Многие из партнеров уже понимают, что на эти понты можно не обращать внимания. Главное сегодня – получить несколько существенных воздействий на российскую оккупационную армию. После этого будет увеличено количество помощи, непосредственной военной помощи. Здесь все очевидно.

Активные действия по Крыму, по Черноморскому флоту, в акваторию Черного моря. Украина как могла проводить эффективные операции, она их проводит. Министерство обороны Великобритании четко говорит, что нет никакого "тупика" в этой войне.

Вопрос в другом. Вопрос в том, что сегодня немножко цели изменились. Если вчера это была небольшая армия России, то сегодня это весь военный потенциал России, который она накопила на оккупированных территориях. Поэтому надо существенно увеличить помощь Украине, если мы хотим, чтобы она окончательно поставила крест на существовании вообще военной способности России. Надо объяснять партнерам, что имеет значение:

темпы поставок; объемы поставок; совместные инвестиции в соответствующие производства, потому что эта война поставила много технологических вопросов и к качеству оружия, и к вообще инструменту ведения войны такого типа, как мы ведем с Россией.

Все, что сегодня мы читаем о дискуссиях на Западе, они нас немножко не поддерживают, мы на них обижены и так далее. Да, мы немножко обижены, потому что можно было бы быстрее поставлять некоторые инструменты. Но итог 2023 года: они точно в полном объеме изменили свое отношение к России, к ходу и финалу этой войны.

Они абсолютно точно переосмыслили, что такое современная война и какие должны быть инструменты. Они понимают, что в это надо инвестировать, а главным промоутером инвестирования является Украина. Надо инвестировать в Украину, в военные производства.

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Это проблема – скорость. Потому что демократия это не всегда большая начальная скорость, потому что надо продискутировать все, принять решение, найти консенсус и так далее. А авторитарные системы быстрее принимают решения, просто автоматически "идите сделайте". Если кто-то не делает, просто его задерживают и там сажают в тюрьму.

В демократии так не работает. Но демократия, когда уже разворачивает все, она гораздо более мощная, потому что это принципиальные обсуждения, решения, которые являются консенсусными в обществе. Общество понимает и риски, и превенцию, которую оно может получить, если будет иметь правильную стратегию.

И сегодня итог 2023 года: наши западные, наши демократические партнеры по коалиции четко понимают, что надо вкладываться в войну, чтобы Украина выиграла. Концепция не дать Украине не проиграть или дать Украине выиграть изменилась на – дать Украине выиграть. Это займет определенное время, надо будет проводить дискуссии, общаться, объяснять, выходить на консенсусы, но это уже точно не начало 2023 года.

Знаете, в чем разница? В начале 2024 года они понимают все риски России и понимают, что это недоговороспособно. В 2023 году они еще искали компромиссы и думали, можно где-то поджать Россию, а потом с ней о чем-то договориться.

Это совершенно разные диспозиции. Это, на мой взгляд, самый глубокий положительный итог 2023 года, несмотря на все наши с вами разочарования и так далее. Знаете, идти таким путем, которым идет Украина, мало кто сможет, но надо дойти.

О F-16 и планах по оружию

За два дня украинские силы обороны ликвидировали пять российских самолетов. Комментируя эти события, российские "военкоры" в своих телеграм-каналах пишут о том, что три Су-34 были сбиты в один день каким-то новейшим оружием, которого они еще не видели. Так неужели F-16 уже есть в Украине?

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О F-16 может говорить только непосредственно Президент или кто-то из военных, имеющих соответствующие полномочия. Так же как и о ракетах, которые есть разных модификаций.

Все это является свидетельством того, что на Западе понимают, на каком этапе войны мы находимся и какие нужны технологические решения. Это очень круто.

Но что касается "военкоров", они будут удивлены тем, как работает глобальная юридическая система с определенным временем. Тогда они смогут оценить все, что никогда не видели в России и за что должны нести непосредственную ответственность. А именно – за продвижение войны и массовых убийств. А это пожизненные сроки, а потому им надо готовиться и изучать определенные юридические учебники, чтобы можно было что-то говорить, а не только "мы ничего не знали".

Сбитый Су-34 / Фото: российские телеграм-каналы

Относительно доминирования в воздухе. К сожалению, Россия пока продолжает доминировать в воздухе по линии фронта. Она использует управление авиационными бомбами, баллистическое и тактическое оружие, вертолеты, в частности К-52, для того, чтобы атаковать военных и гражданское население Украины. И это является сегодня проблемой номер один.

Она решается благодаря существенному увеличению систем противоракетной обороны, в частности фронтовых и Patriot, которые умеют эффективно работать с баллистикой. Также благодаря качественным истребителям F-16, которые позволят остановить доминирование России в воздухе прежде всего над линией фронта.

Однако нужно существенно увеличить количество систем мобильной противоракетной и противовоздушной обороны по линии фронта. А также существенно нарастить использование дронов, дронов-разведчиков и систем радиоэлектронного контроля (РЭБ). Все это нужно технологически решить, и тогда ситуация будет выглядеть совсем иначе, в частности по линии фронта.

Это понимают наши партнеры, Ставка Верховного Главнокомандующего – соответствующие приказы уже отданы относительно военного производства и поставок, а также переговорных позиций среди военных партнеров.

Поэтому 2024 год будет иметь немного другой вид с технологической точки зрения. Это главное сегодня в этой войне – не количество, а технологические инструменты, которые Россия не сможет быстро наработать.

Кардинальное изменение в отношении союзников к Украине

Из вашего ответа понятно, что наличие F-16 в Украине остаются со знаком вопроса. Однако если вспомнить, как Украине предоставлялись танки Leopard – на тот момент нам говорили, что их поставка невозможна. Такая же ситуация была с системами Patriot. А теперь мы говорим о том, когда, при каких условиях и в какой период времени F-16 будут в Украине. Это опять-таки еще один перелом 2023 года?

Это не конкретно о номенклатуре оружия, а это вообще о переломе в отношении к Украине. Я об этом уже говорил: все возможно, все будет предоставлено. Хотелось бы только решить две проблемы: количество и скорость. А это решается определенным путем.

Неплохую социологию сделали в некоторых западных странах, и выяснили, если война такого типа, которая идет в Восточной Европе, конкретно в Украине, придет на их территории, то они не готовы к ней вообще. Им нужно вкладывать несоизмеримые суммы в переоснащение своей армии, в психологическую подготовку своего населения, а это невозможно сделать за 3 – 5 лет.

Как говорит министр обороны Германии Борис Писториус, нам необходимо 3 – 5 лет, чтобы подготовиться к большой войне. Однако современная цивилизация психологически не готова к такому типу войны, которую может вести Россия – с учетом еще одного компонента.

Россия, если не проиграет, будет иметь накопленный опыт войны, опыт крови, которую она пустила, и накопленный опыт перестройки своего милитарного производства. И это совсем другие составляющие.

В любом случае Европа будет отставать от России на существенные промежутки времени. Поэтому для Европы сегодня очевидно, что она не способна перестроить свою военную промышленность для того, чтобы она была сопоставима с российской (речь идет об отдельной стране). Европейские государства могут это сделать только вместе с Украиной. Только в Украине у Европы будет опыт противостояния российской армии.

Кроме того, психологически перестроить свои общества к готовности жить во время войны европейские страны не смогут. Инвестиции, которые будут необходимы для переоснащения своей армии и своего общества в целом, не соизмеримы с инвестициями, в которых сегодня нуждается Украина.

Например, в Украину вкладываете совокупно в военную помощь, в военные производства 100 миллиардов евро в год, а в Европе в каждую страну необходимо будет вложить такую же сумму.

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Следовательно, выводы 2023 очевидны: либо Украина получит все необходимое и гораздо быстрее. И не 30, например танков Leopard, а сразу 300 единиц, включая инженерные возможности. Для того чтобы мы имели ремонтно-инженерные способности, необходимо еще договориться с нашими партнерами о соответствующих лицензиях, возможностях, чтобы западных инженеров использовать как учебные центры для наших инженеров и тому подобное.

Это совсем другое видение того, как эта война должна дальше проходить, чем было в начале 2023 года. Тогда они действительно думали, дадим там 30 Leopard, если что-то будет повреждено, заберем и сами отремонтируем. А это время, это сложная логистика.

Сегодня есть понимание, что стоит дать Украине не 30, а 300, например, тех же Leopard или другого оружия, или техники. А также нужно построить логистические ремонтные центры в Украине, с учетом всех открытых и закрытых лицензий, инженерной подготовки того или иного персонала. Это совсем другой подход к войне.

Наши партнеры уже практически находятся в понимании этого. Инвестиции в свои армии, в свои общества, в свою психологическую готовность к войне намного больше, чем инвестиции в Украину.

Кроме того, я всегда буду подчеркивать главный тезис 2023 года: а есть еще кто-то сегодня в Европе или в демократическом мире, кроме Украины, готовый противостоять российской опытной армии, которая имеет обновленный опыт большой войны? Нет. Украина единственная страна, которая все это может довести до логического завершения. Только надо продолжать инвестировать в военные производства и в поставки техники Киеву.

Об изменении стратегии на фронте

Поговорим о доминировании на суше, потому что Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", сказал, что 2024 год может быть еще тяжелее, чем 2023-й. По его словам, Вооруженные Силы Украины усиленно строят фортификационные сооружения, а россияне все сильнее минируют участки вокруг них. Если мы строим фортификационные сооружения, мы идем в оборону?

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Нет, мы идем в абсолютно понятную и крайне правильную стратегию. С одной стороны есть сквозные оборонительные элементы по всей линии фронта. С другой стороны есть креативные подходы к неожиданным наступательным действиям на том или ином направлении. Это и есть современного типа комбинированная война с большим количеством различных направлений ударов или обороны.

Так и будет в 2024 году, ведь Россия точно все отправляет сегодня на эту войну. И поэтому, чтобы иметь преимущество, нужно большое количество технологических решений.

Речь идет о большом количестве дронов, не только FPV-дронов, потому что надо контролировать пространство. Большое количество авиации, чтобы окончательно убрать доминирование России. Большое количество дальнобойных ракет. Это вообще оружие номер один, когда речь идет о контроле Крыма. Также это увеличение артиллерийской или контрбатарейной работы с точки зрения давления фортификации россиян. Это все комбинировано.

Генеральный штаб, который постоянно на Ставке вносит тактические изменения в свои планы на 2024 год, все это также понимает. Что такое комбинированная тактика и комбинированная стратегия, какие преимущества можно получить благодаря технологическим решениям того или иного аспекта. Все это так будет выглядеть в 2024 году.

Еще раз подчеркиваю, война – это не только ресурсная математика, это и психологическая математика. Нужно понять, что такое колебания. Практически две трети 2023 года Россия была в депрессии, демотивирована, россияне ожидали, что будут существенные контрнаступательные прорывы, и они очень этого боялись.

Как только они где-то немножко удержались, у них появилось представление, что они снова "доминируют", "перехватили инициативу", но ничего они не перехватывают. На Донецком направлении как были активные действия с их стороны, так они и продолжались весь год. Если были активные действия с украинской стороны на Юге или Запорожском направлении, так они и продолжаются.

Есть определенные тактические изменения, но это все и есть психология войны. И поэтому должны спокойно относиться к тому, что сегодня происходит, к любым заявлениям, кроме того, что увидим непосредственно на поле боя и сопутствующих направлениях – в Крыму, в акватории Черного моря, а также в отношениях с нашими партнерами.

Отношение наших западных партнеров к России, к войне и к Украине окончательно изменил 2023 год.

Министр обороны России Сергей Шойгу на днях доложил Владимиру Путину об освобождении Марьинки – "освобождении" от жизни и всего живого, потому что до полномасштабного вторжения там проживало примерно 9,5 тысячи человек. Сейчас там нет ни людей, ни домов – ничего, кроме выжженной земли.

Валерий Залужный говорит о том, что Авдеевка может быть следующей. За 2 – 3 месяца враг может немного продвинуться, потому что использует тактику уничтожения всего, что есть впереди. Насколько это может улучшить настроение на территории России, и что это значит для нас?

Для нас это ничего не значит. А что касается России – мне все равно, какое у них настроение, они все равно проигрывают в этой войне. Уже сегодня Россия является изолированной страной, без всякой надежды на то, что она изменится. Нет смысла обращать внимание на то, в каком психоэмоциональном состоянии россияне будут находиться, потому что мы увидим совсем другое психоэмоциональное состояние, когда у них начнутся необратимые внутренние политические процессы. Это будет очень интересно. Тогда в деталях и с фамилиями обсудим, кто что и кто на что может рассчитывать с учетом дальнейшей физической или юридической жизни.

Относительно Марьинки важно использовать правильную дефиницию. Они не захватили Марьинку, они тотально уничтожили Марьинку. Там просто руины и нет уцелевшего здания, нет физической возможности находиться. Россия просто уходит и все сравнивает с землей.

Россияне так поступают со всеми населенными пунктами в Донецкой, Луганской области, разрушая квартал за кварталом, дом за домом. Поэтому речь идет не об освобождении, а о тотальном, максимальном уничтожении. Все, что касается России, это только об уничтожении и убийствах и крови. Ничего другого там быть не может.

Поэтому нельзя спокойно говорить, мол, россияне "захватили что-то". Они не захватывают, они уничтожают это, а потом, если они где-то находят граждан Украины, то демонстративно их убивают.

Как выглядит Марьинка сегодня/ Фото: Андрей Ермак

Это и есть "русский мир", который пришел на чужую территорию. Они не пришли забрать свои исторические земли, нет никаких исторических земель у России в Украине. Вообще ничего нет российского в Украине, кроме того, что было в наших головах, когда мы еще окончательно не разорвали связи с россиянами еще со времен Советского Союза.

Россия уничтожает, пытается продвигаться вперед. Будет ли это иметь какие-то тактические последствия для нас? Нет. Потому что Генеральный штаб планирует оборонительные мероприятия в соответствии с рельефом местности, в соответствии с рельефами, которые есть.

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А для того, чтобы противостоять в полном объеме России и не давать возможность дальше продвигаться и уничтожать, нужны технологические решения, которые сегодня абсолютно точно обсуждаются с партнерами. Они будут найдены и будут использоваться, собственно, это происходит уже сегодня.

Эти решения по существенному увеличению количества снарядов, дронов, дальнобойных ракет. Это три инструмента (другие также важны), которые позволяют не только эффективно сдерживать Россию, но и оттягивать дальше от наших передних позиций.

Дальнейшая судьба законопроекта о мобилизации

Не могу не упомянуть законопроект о мобилизации. Forbes пишет о том, что его, вероятно, отправят на доработку, потому что в текущей редакции вряд ли он соберет достаточное количество голосов в парламенте. Ваше мнение относительно этого законопроекта и какова его дальнейшая судьба?

Относительно мобилизации, мне кажется, что это нормальная дискуссия. Но не совсем понимаю, почему она вызывает такие токсичные размышления? Война продолжается уже два года, безусловно, без мобилизации никуда – ни влево, ни вправо. Да, на правила мобилизации, можно по-разному смотреть. Но есть хорошая, на мой взгляд, начальная коммуникация на уровне Главнокомандующего, начальника Генерального штаба, министра обороны.

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Они в деталях обсудили, как видят дальнейшие мобилизационные, рекрутинговые процессы, как это может происходить в стране, с учетом определенного психоэмоционального состояния общества. Далее мы видим попытки депутатского корпуса активно это также обсуждать, и это нормально.

После этого, вероятно, будут к первому или второму чтению внесены соответствующие правки, и я думаю, что за законопроект проголосуют.

Важно понимать три вещи:

мобилизация нужна, потому что страна находится в состоянии войны;

мобилизация должна получить конкретный вид, то есть как она должна происходить, по каким правилам;

обсуждение со стороны военных, народных депутатов и экспертной среды является нормальным для демократии.

Каким будет итоговый документ, мы с вами увидим достаточно быстро. Почему быстро? Потому что идет война, нужно принимать соответствующие решения. Нельзя год только что-то обсуждать.

Мне кажется, что это очень круто, когда в Украине идет обсуждение на разных уровнях, даже немножко истерическое обсуждение, с учетом того, что в XXI веке люди иначе воспринимают и свою жизнь, и свои карьеры, и свои свободы, и свои возможности. Мы же не в России. Это в России лагерь есть лагерь, зона есть зона, а здесь немножко иначе.

Люди имеют право свои внутренние эмоции таким образом проговаривать. Но государство должно сегодня обеспечить ключевую функцию – защиту своего существования, защиту права Украины оставаться суверенным государством.

Поэтому очень важно, чтобы о мобилизации профессионально говорили военные, которые заинтересованы в этом, соответствующие экспертные среды, которые понимают, что такое современная система сопротивления, и народные депутаты без политических, но с точки зрения учета интересов государства. Потому что они все же народные депутаты, и должны заботиться о будущем государства, а не о ситуативном рейтинге здесь и сейчас. Потому что, если государства нет, то я, честно говоря, не понимаю, а где этот рейтинг они хотят реализовать?

Больше всего вопросов возникает по мобилизации именно в вопросе призыва 500 тысяч человек. Видимо, украинцы задаются вопросом, какие тогда наши потери, если нам надо мобилизовать 500 тысяч?

Цифры в 400 – 500 тысяч дискутируются на уровне профильного комитета и на уровне военных. Кроме того, это не говорится о том, чтобы одновременно взять 500 тысяч, процесс планируют растянуть на год. Потому что война большая, надо комплектовать новые бригады, проводить ротации, если мы хотим провести определенные демобилизации, также нужно заменять людей.

Я сделаю ссылку на Валерия Залужного, он четко сказал, что готов проводить демобилизацию, но кем заменять людей? Потому что линия фронта 1300 километров, вы представляете сколько бригад должно находиться на всей этой линии фронта, с учетом сколько там есть оккупационных войск? А это более 400 тысяч.

Это не вопрос даже потерь, не вопрос раненых, это вопрос логистики, как таковой, и большой войны, которая длится уже два года. Поэтому к цифрам надо спокойно относиться, они будут продискутированы вместе с военными, и соответствующие комитеты выйдут на те цифры, которые нам нужны.

Но еще раз подчеркиваю, это же не одномоментная мобилизация. Она будет растянута во времени, с учетом того, что война длительная. К короткой войне, как мне кажется парадоксально, Украина абсолютно была готова с точки зрения количества людей. Я сейчас говорю не обо всех технологических решениях, а просто по количеству людей.

Люди, которые из патриотических соображений, абсолютно искренне пошли в начале воевать, понятно, что физически и психологически не могут воевать так долго. Их надо как-то заменять, их надо переводить через ротационный механизм, и это надо все обсудить.

Я добавлю, что дискуссия в демократии – это норма. Даже во время войны. И когда прошел первый шок, то люди сначала были сплочены, потому что поняли, что жизнь выглядит совсем иначе. После того как люди перестроили свою жизнь в рамках демократического общества, без дискуссии, даже без конфликтной дискуссии, невозможно принимать решения.

Поэтому мы сегодня имеем абсолютно нормальное политическое пространство, где есть осоответствующие разговоры, где есть соответствующие конфликты. Хотелось бы, чтобы было немного больше ответственности, потому что когда ты продолжаешь максимально деморализовать свое общество, я просто хочу понять, а чего ты в финале ожидаешь? То есть, если сказать, что все пропало, что у нас нет ресурса, что мы где-то проигрываем, что мы неэффективные принимаем решения, то что ты хочешь получить?

Неужели хочется максимально деморализованного общества, которое не захочет продолжать это все. И это означает переход к другой тактике – договариваться с Россией. А Россия, услышав этот странный внутренний дискурс, увидит слабость. Тогда предложит перемирие на собственных условиях. То есть вы хотите разговаривать с Россией, которая пришла убивать?

Поэтому я говорю, дискуссия – это круто. Но дискуссия, которая идет 90% с элементами деморализации, сознательной или несознательной, это странно для меня. К каким последствиям это может привести, мы с вами понимаем.

Будем с этим работать, будем объяснять, но все же давайте относиться к себе с большим уважением. Особенно с учетом того, что война идет два года, и Украина, мягко говоря, эффективно проводит и наступательные, и оборонительные операции, эффективно проводит стратегические операции в акватории Черного моря и тому подобное.

Как долго экономика России будет выдерживать войну

Издание Reuters сообщило, что у россиян возникли проблемы с получением оплаты за поставки нефти в Индию. Подобных сообщений о проблемах в экономической сфере России появляется все больше. Сейчас санкционное давление усиливается, поэтому возникает логичный вопрос – сколько еще экономика России может выдержать полномасштабного вторжения?

Они все перестраивают, переводят экономику на военные рельсы, поэтому безусловно у них есть запас прочности. У них был "Фонд национального благосостояния", то есть определенный накопленный ресурс, возможность через третьи страны получать доходы.

У них большой танкерный флот, огромное количество европейских компаний, которые работают на потребительском рынке, а это налоги. Потому что налогов самой России всегда не хватает, но европейские компании искренне их выплачивают. Есть даже перерост дохода некоторых компаний на российском потребительском рынке. С этим надо работать.

Санкции работают, давайте здесь без лишней лирики, санкции точно работают. Российская экономика имеет существенные ограничения, российская экономика теряет, российская экономика сегодня не может иметь какие-то выдающиеся высокотехнологичные производства и поэтому ищет снаряды в Северной Корее.

Так же с ракетами. Она имеет возможность через третьи страны, через частные компании получить какие-то чипы, использовать их в ракетостроении, но это не то количество, на которое они рассчитывали, когда начинали полномасштабное вторжение. На сегодня они исчерпали огромный объем высокотехнологичного ракетного резерва, и им это надо как-то компенсировать.

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Мне кажется, что ключевой сегодня является проблема танкерного флота, пользуясь которым, Россия продает свою нефть, даже с демпингом или наоборот с премией, нет разницы.

Россия ищет возможности обхода санкций, но, мне кажется, что постепенно санкции будут становиться действительно жестче. Большее количество отраслей будет подпадать под ограничения. Так же будут существенно ограничены финансовые возможности России, если мы наконец примем соответствующее решение относительно определенного юридического статуса России.

Важно! 18 декабря Европейский совет принял уже 12-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Туда вошли среди прочего запреты на покупку алмазов из России, реэкспорта в агрессора особо чувствительных товаров и технологий, и более того – дополнительные меры для предотвращения обхода всех принятых санкций.

Тогда все компании или страны, которые напрямую сотрудничают с Россией, будут попадать под вторичные или третичные санкции. Это будет существенно влиять на их желание работать на потребительском рынке России.

Есть над чем работать. Но я думаю, что не так все благостно, как сама Россия об этом говорит, что она якобы удержала экономику. Нет, все не так хорошо у них с военными производствами, с обычными производствами, с закупкой дополнительных материалов. Надо продолжать просто давить.

Российская оппозиция – это ничто

Недавно разговаривала с российским оппозиционным журналистом, который уже давно не живет и не работает на территории России. По его словам, сейчас так называемая российская оппозиция, которая находится за пределами России, делает ставку на ВСУ. Они поняли, что единственный их шанс одолеть Путина – это Вооруженные Силы Украины. И сейчас они собирают средства для того, чтобы помогать, финансировать, покупать дроны для ВСУ. Это тоже можно считать переломом 2023 года?

Живите без иллюзий. Они так же больны определенными "имперскими болезнями". И они так же считают, что могут благодаря своим бесконечным дискуссиям сломать "путинскую вертикаль". Не так все хорошо у них с пониманием причин, последствий происходящего.

Они обсуждают, что надо принимать непосредственное участие в "президентских выборах", которые не являются выборами в России.

Они абсолютно точно так же считают, что "нельзя поддерживать украинскую армию, ведь она уничтожает граждан России. А мы же тоже граждане России, мы же потом будем с этими гражданами сотрудничать. Что надо разъяснять, что надо не голосовать за Путина".

Они не понимают, что система – это не только Путин. Система, которая сейчас построена в России, уничтожает даже тех адептов, которые поддерживали Путина, которые относятся к информационной, культурной элите в России, которые остаются там.

Это система, которая направлена на уничтожение. И она не ведет диалог ни с кем. К сожалению, российская оппозиция, во-первых, разобщенная. Во-вторых, очень амбициозная. В-третьих, она болеет тем самым шовинизмом. Типа "мы знаем лучше, чем вы там можете нам что-то сказать".

Четвертое – она так же внутренне не всегда хорошо относится к Украине, считая ее какой-то "провинцией". И наконец пятое – они не готовы к борьбе.

Они готовы к разговору о "прекрасной России будущего". Но они не готовы к борьбе с абсолютно репрессивным механизмом под названием "путинская вертикаль", который будет просто тотально уничтожать, убивать, сажать на 20-летние сроки в тюрьмы.

Все, что сделает сегодня Украина, она сделает сама. Без поддержки, без солидаризации со стороны российской оппозиции. Они наоборот еще будут говорить: "Вы там что-то неправильно говорите, вы не можете так расчеловечиваться, вы не можете осуждать. Не все же в России поддерживают войну".

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Нам надо использовать любые инструменты, любые площадки – иностранные, российские, оппозиционные и тому подобное. Нам надо продвигать свои ключевые глобальные тезисы, о том, как эта война должна закончиться, что надо делать с Путиным и тому подобное.

Нам надо использовать любых ситуативных союзников, которые маскируются под таких. Надо быть сознательными, что всю ключевую работу по демонтажу современной "путинской вертикали" выполнит исключительно Украина.

И Вооруженные Силы, и политические, и дипломатические, и информационные инструменты, которые будет использовать Украина, – это 100% залог успеха в этой войне. Все остальное – это дополнительно. Если кто-то поможет, рядом стоит – супер. Не поможет – мы и не рассчитывали. Кроме наших западных партнеров, ведь они точно понимают все риски, которые генерирует современная Россия.

И поэтому все больше будут вкладываться в Украину. Для меня это – ключевой итог 2023-го года – увеличенные непосредственно военные пакеты от национальных правительств многих европейских стран.

Вчера эти страны даже подумать не могли о том, что будет большая война с Россией и они в ней будут активно участвовать.

Каким будет 2024 год для Украины

Как бы вы описали взгляд на 2024 год, каким он будет?

Через усталость, через разочарование, через неверие будем идти туда, куда должны прийти. К обязательному решению вопроса российской оккупации, деоккупировав нашу территорию.

Стойко, так же сложно, с большой кучей дискуссий, не всегда положительных, токсичных, в частности. Так же с постоянным повторением одних и тех же тезисов, но будем идти вперед.

Это будет год, когда мы должны идти туда, куда в финале точно дойдем. Когда ты идешь по дороге, где есть много сложностей, всегда есть люди, которые до определенного этапа идут рядом, а потом они готовы сесть и ждать.

Но все равно будет идти кто-то и все равно дойдет до конца. Ведь у Украины есть стержень, которого нет ни в одной стране сейчас. Она хочет выиграть войну. Любые дискуссии, все возможно. И даже неверие в то, что мы можем дойти до конца.

Ты проигрываешь только тогда, когда некому идти дальше. Все сели и все ждут. Но в Украине будет большое количество людей, которое просто не будет слушать, что "мы не можем решить все, что мы не можем выиграть войну". Оно просто дойдет, ведь должно это сделать.

Потому что имеет много долговых обязательств России, которые надо забрать. Должно многое предъявить и должно взять за шкирку таких людей, как Путин – обязательно. Чтобы оно визжало на весь мир, когда его будут держать и когда его вытащат на "солнце демократии".





Поэтому будем с вами продолжать в 2024 году делать то, что делали в 2023-м. Верить и давать надежду, и обсуждать, чем помочь, проводить переговоры.

Проводить работу по давлению на наших партнеров. Они уже готовы принимать все решения. Вчера не были готовы, сейчас готовы, но чтобы это делали быстрее.

Поэтому надо будет давить, объяснять, мотивации находить и тому подобное. А военные будут делать то, что они эффективно делают. Но будут иметь для этого еще и другие технологические решения. И поэтому 2024-й будет годом давления и годом технологических важных решений.