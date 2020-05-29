В Конституционном суде "Батькивщина" обжалует анбандлинг Нафтогаза: что известно
Конституционный суд получил представление от 47 народных депутатов. Парламентарии требуют отменить анбандлинг Нафтогаза. Представление инициировала фракция "Батькивщина".
Депутаты просят КСУ отменить анбандлинг "Нафтогаза": что известно
О том, что в КСУ поступило представление нардепов, сообщила пресс-служба суда.
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Нардепы, в частности, просят проверить конституционность отдельных положений:
- Хозяйственного кодекса,
- закона "О трубопроводном транспорте",
- закона "Об управлении объектами государственной собственности",
- закон об анбандлинге Нафтогаза.
В Конституционном суде подчеркивают, что таким образом депутаты хотят указать, что вышеупомянутые документы не соответствуют ряду статей Конституции.
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Что такое анбандлинг Нафтогаза: коротко
- Он заключался в отделении оператора газотранспортной системы.
- Таким образом, Нафтогаз лишили функций по транспортировке газа.
- Это условие является необходимым для того, чтобы Украина соответствовала нормам Третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.
- Кроме того, заключенный по европейским правилам контракт на транзит газа позволяет Украине избежать "политической составляющей" в газовых отношениях с Россией.
- Анбандлинг "Нафтогаза" официально завершился 1 января 2020 года. В результате оператор украинской ГТС стал независимой компанией.