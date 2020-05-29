В Конституционном суде "Батькивщина" обжалует анбандлинг Нафтогаза: что известно

Конституционный суд получил представление от 47 народных депутатов. Парламентарии требуют отменить анбандлинг Нафтогаза. Представление инициировала фракция "Батькивщина".

Депутаты просят КСУ отменить анбандлинг "Нафтогаза": что известно

О том, что в КСУ поступило представление нардепов, сообщила пресс-служба суда.

Обратите внимание Как украинская ГТС работала в 2019 году: ключевые цифры и графика

Нардепы, в частности, просят проверить конституционность отдельных положений:

Хозяйственного кодекса,



закона "О трубопроводном транспорте",



закона "Об управлении объектами государственной собственности",



закон об анбандлинге Нафтогаза.

В Конституционном суде подчеркивают, что таким образом депутаты хотят указать, что вышеупомянутые документы не соответствуют ряду статей Конституции.

Еще одно громкое дело Назначение Сытника директором НАБУ обжалуют в Конституционном суде

Что такое анбандлинг Нафтогаза: коротко