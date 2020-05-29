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В Конституционном суде "Батькивщина" обжалует анбандлинг Нафтогаза: что известно

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Нардепы от "Батькивщины" подали представление в Конституционный суд об отмене анбандлинга "Нафтогаза"
Нардепы от "Батькивщины" подали представление в Конституционный суд об отмене анбандлинга "Нафтогаза" / Shutterstock

Конституционный суд получил представление от 47 народных депутатов. Парламентарии требуют отменить анбандлинг Нафтогаза. Представление инициировала фракция "Батькивщина".

Депутаты просят КСУ отменить анбандлинг "Нафтогаза": что известно

О том, что в КСУ поступило представление нардепов, сообщила пресс-служба суда.

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Нардепы, в частности, просят проверить конституционность отдельных положений:

  • Хозяйственного кодекса,
     
  • закона "О трубопроводном транспорте",
     
  • закона "Об управлении объектами государственной собственности",
     
  • закон об анбандлинге Нафтогаза.

В Конституционном суде подчеркивают, что таким образом депутаты хотят указать, что вышеупомянутые документы не соответствуют ряду статей Конституции.

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Что такое анбандлинг Нафтогаза: коротко

  • Он заключался в отделении оператора газотранспортной системы.
  • Таким образом, Нафтогаз лишили функций по транспортировке газа.
  • Это условие является необходимым для того, чтобы Украина соответствовала нормам Третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.
  • Кроме того, заключенный по европейским правилам контракт на транзит газа позволяет Украине избежать "политической составляющей" в газовых отношениях с Россией.
  • Анбандлинг "Нафтогаза" официально завершился 1 января 2020 года. В результате оператор украинской ГТС стал независимой компанией. 
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Конституция ВО Батькивщина ГТС Конституционный суд Нафтогаз Новости Украины Новости политики
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