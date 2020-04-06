Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, в Нью-Йорке заболела тигрица

В Киево-Печерской лавре зафиксировали по меньшей мере 4 случая коронавируса, храм отправляет службы в закрытом режиме. За сутки в Украине уменьшилось количество новых случаев. В нью-йоркском зоопарке коронавирус обнаружили у тигрицы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.