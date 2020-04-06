Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, в Нью-Йорке заболела тигрица
В Киево-Печерской лавре зафиксировали по меньшей мере 4 случая коронавируса, храм отправляет службы в закрытом режиме. За сутки в Украине уменьшилось количество новых случаев. В нью-йоркском зоопарке коронавирус обнаружили у тигрицы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 6 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19. 38 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% больных в Украине – люди в возрасте 30 – 69 лет. Среди всех летальных случаев 87% зафиксировано у людей старше 50 лет. Все они имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 75;
- Волынская область – 24 (2 летальных);
- Днепропетровская область – 14;
- Донецкая область – 9 (1 летальный);
- Житомирская область – 11 (2 летальных);
- Закарпатская область – 35;
- Запорожская область – 41;
- Ивано-Франковская область – 116 (7 летальных);
- Киев – 234 (4 летальных);
- Киевская область – 91 (5 летальных);
- Кировоградская область – 41 (1 летальный);
- Львовская область – 27;
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 27;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровненская область – 39 (5 летальных);
- Сумская область – 51 (2 летальных);
- Тернопольская область – 160 (2 летальных);
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 10 (1 летальный);
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 62 (1 летальный);
- Черновицкая область – 220 (5 летальных);
- Черниговская область – 7 случаев.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- С 6 апреля действуют строгие карантинные ограничения в Украине. Закрыты все парки и площадки, выходить можно только в масках, с документами и в группах не более 2 человек. Пожилые люди должны оставаться дома. Дети до 14 лет могут выходить только в сопровождении старших родственников или опекунов.
- В Украине уменьшилось количество новых случаев COVID-19. Правда, это лишь статистика за сутки.
- На въездах в области с сегодняшнего дня установили блокпосты, где всем измеряют температуру. Это привело к многочисленным пробкам.
- На украинской границе будут работать только 19 пунктов пропуска: смотрите список и карту.
- В "Слуге народа" надеются, что карантин закончится в середине мая. Местные выборы, которые должны состояться в октябре, пока не собираются переносить.
- Минцифры запускает приложение, которое будет следить за соблюдением самоизоляции или карантина с помощью геолокации и FaceID. Приложение уже проходит модерацию в Apple Store и Google Play Market. Кроме того, приложение Дия получит обновление – пользователи будут получать важную информацию о коронавирусе.
- По данным источников, скандальный настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел заболел коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил по меньшей мере 4 случая коронавируса в лавре. Теперь храм до конца карантина будетпроводить богослужения в закрытом режиме.
- На Тернопольщине умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первого в регионе диагностировали COVID-19.
- На украинском телевидении начались видеоуроки для школьников 5 – 11 классов. Все уроки можно посмотреть здесь, ознакомьтесь также с расписанием занятий.
Что запрещено делать во время карантина в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 6 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 1 287 112 случаев COVID-19. 70 527 человек умерли от коронавируса, 271 882 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (336 851), Испания (135 032), Италия (128 948), Германия (100 132), Франция (92 839).
- В Италии от коронавируса выздоровела 104-летняя женщина. Ада Занусси, которая родилась в 1916 году, стала самым пожилым в мире человеком, который преодолел болезнь.
- Впервые коронавирусом заболела тигрица. Случай зафиксировали в нью-йоркском зоопарке.
- Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали. Коронавирус у него обнаружили 10 дней назад, все это время он был на самоизоляции с легкими симптомами.
- В Турции создали вакцину от COVID-19. Ее испытали на животных – у подопытных выработались антитела.
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