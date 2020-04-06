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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, в Нью-Йорке заболела тигрица

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 6 апреля / dailysabah.com

      В Киево-Печерской лавре зафиксировали по меньшей мере 4 случая коронавируса, храм отправляет службы в закрытом режиме. За сутки в Украине уменьшилось количество новых случаев. В нью-йоркском зоопарке коронавирус обнаружили у тигрицы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 6 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19. 38 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% больных в Украине – люди в возрасте 30 – 69 лет. Среди всех летальных случаев 87% зафиксировано у людей старше 50 лет. Все они имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

      К теме Распространение коронавируса – в мире заболели уже свыше миллиона человек: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 75;
      • Волынская область – 24 (2 летальных);
      • Днепропетровская область – 14;
      • Донецкая область – 9 (1 летальный);
      • Житомирская область – 11 (2 летальных);
      • Закарпатская область – 35;
      • Запорожская область – 41;
      • Ивано-Франковская область – 116 (7 летальных);
      • Киев – 234 (4 летальных);
      • Киевская область – 91 (5 летальных);
      • Кировоградская область – 41 (1 летальный);
      • Львовская область – 27;
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 27;
      • Полтавская область – 11 случаев;
      • Ровненская область – 39 (5 ​​летальных);
      • Сумская область – 51 (2 летальных);
      • Тернопольская область – 160 (2 летальных);
      • Харьковская область – 1 случай;
      • Херсонская область – 10 (1 летальный);
      • Хмельницкая область – 10 случаев;
      • Черкасская область – 62 (1 летальный);
      • Черновицкая область – 220 (5 летальных);
      • Черниговская область – 7 случаев.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • С 6 апреля действуют строгие карантинные ограничения в Украине. Закрыты все парки и площадки, выходить можно только в масках, с документами и в группах не более 2 человек. Пожилые люди должны оставаться дома. Дети до 14 лет могут выходить только в сопровождении старших родственников или опекунов.
      • Минцифры запускает приложение, которое будет следить за соблюдением самоизоляции или карантина с помощью геолокации и FaceID. Приложение уже проходит модерацию в Apple Store и Google Play Market. Кроме того, приложение Дия получит обновление – пользователи будут получать важную информацию о коронавирусе.
      • По данным источников, скандальный настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел заболел коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил по меньшей мере 4 случая коронавируса в лавре. Теперь храм до конца карантина будетпроводить богослужения в закрытом режиме.

      карантин що не можна робити
      Что запрещено делать во время карантина в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе в мире за 6 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 1 287 112 случаев COVID-19. 70 527 человек умерли от коронавируса, 271 882 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (336 851), Испания (135 032), Италия (128 948), Германия (100 132), Франция (92 839).
      • В Турции создали вакцину от COVID-19. Ее испытали на животных – у подопытных выработались антитела.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье
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