Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, у Нью-Йорку захворіла тигриця
У Києво-Печерській лаврі зафіксували щонайменше 4 випадки коронавірусу, храм відправляє служби в закритому режимі. За добу в Україні зменшилась кількість нових випадків. У нью-йоркському зоопарку коронавірус виявили у тигриці. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 6 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19. 38 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% хворих в Україні – люди віком 30 – 69 років. Серед усіх летальних випадків 87% зафіксовано в людей, старших 50 років. Усі вони мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.
До теми Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 75;
- Волинська область – 24 (2 летальних);
- Дніпропетровська область – 14;
- Донецька область – 9 (1 летальний);
- Житомирська область – 11 (2 летальних);
- Закарпатська область – 35;
- Запорізька область – 41;
- Івано-Франківська область – 116 (7 летальних);
- Київ – 234 (4 летальних);
- Київська область – 91 (5 летальних);
- Кіровоградська область – 41 (1 летальний);
- Львівська область – 27;
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 27;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 39 (5 летальних);
- Сумська область – 51 (2 летальний);
- Тернопільська область – 160 (2 летальних);
- Харківська область – 1 випадок;
- Херсонська область – 10 (1 летальний);
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 62 (1 летальний);
- Чернівецька область – 220 (5 летальний);
- Чернігівська область – 7 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Від 6 квітня діють суворі карантинні обмеження в Україні. Закриті всі парки і майданчики, виходити можна лише в масках, з документами і в групах не більше 2 людей. Літні люди повинні залишатися вдома. Діти до 14 років можуть виходити лише в супроводі старших родичів чи опікунів.
- В Україні зменшилася кількість нових випадків COVID-19. Щоправда, це лише статистика однієї доби.
- На в'їздах в області від сьогодні встановили блокпости, де всім вимірюють температуру. Це спричинило численні затори.
- На українському кордоні працюватимуть лише 19 пунктів пропуску: дивіться список і карту.
- У "Слузі народу" сподіваються, що карантин закінчиться в середині травня. Місцеві вибори, які мають відбутися в жовтні, поки не збирається переносити.
- Мінцифри запускає додаток, який стежитиме за дотриманням самоізоляції або карарнтину за допомогою геолокації та FaceID. Додаток вже проходить модерацію в Apple Store та Google Play Market. Крім того, додаток Дія отримає оновлення – користувачі отримуватимуть важливі сповіщення про коронавірус.
- За даними джерел, скандальний настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло захворів на коронавірус і перебуває в лікарні у важкому стані. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив щонайменше 4 випадки коронавірусу в лаврі. Тепер храм до кінця карантину проводитиме богослужіння в закритому режимі.
- На Тернопільщині помер 57-річний священник Олег Винников, у якого першого в регіоні діагностували COVID-19.
- На українському телебаченні розпочалися відеоуроки для школярів 5 – 11 класів. Всі уроки можна переглянути тут, ознайомтеся також з розкладом занять.
Що заборонено робити під час карантину в Україні з 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 6 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 1 287 112 випадків COVID-19. 70 527 людей померли від коронавірусу, 271 882 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (336 851), Іспанія (135 032), Італія (128 948), Німеччина (100 132), Франція (92 839).
- В Італії від коронавірусу одужала 104-річна жінка. Ада Зануссо, яка народилася у 1916 році, стала найстаршою у світі людиною, яка подолала хворобу.
- Вперше коронавірусом захворіла тигриця. Випадок зафіксували у нью-йоркському зоопарку.
- Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували. Коронавірус у нього виявили 10 днів, весь цей час він був на самоізоляції з легкими симптомами.
- У Туреччині створили вакцину від COVID-19. Її випробували на тваринах – у піддослідних виробились антитіла.
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