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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, у Нью-Йорку захворіла тигриця

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 6 квітня / dailysabah.com

      У Києво-Печерській лаврі зафіксували щонайменше 4 випадки коронавірусу, храм відправляє служби в закритому режимі. За добу в Україні зменшилась кількість нових випадків. У нью-йоркському зоопарку коронавірус виявили у тигриці. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 6 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19. 38 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% хворих в Україні – люди віком 30 – 69 років. Серед усіх летальних випадків 87% зафіксовано в людей, старших 50 років. Усі вони мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

      До теми Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 75;
      • Волинська область – 24 (2 летальних);
      • Дніпропетровська область – 14;
      • Донецька область – 9 (1 летальний);
      • Житомирська область – 11 (2 летальних);
      • Закарпатська область – 35;
      • Запорізька область – 41;
      • Івано-Франківська область –  116 (7 летальних);
      • Київ – 234 (4 летальних);
      • Київська область – 91 (5 летальних);
      • Кіровоградська область – 41 (1 летальний);
      • Львівська область – 27;
      • Луганська область – 3;
      • Одеська область – 27;
      • Полтавська область – 11 випадків;
      • Рівненська область – 39 (5 летальних);
      • Сумська область – 51  (2 летальний);
      • Тернопільська область – 160 (2 летальних);
      • Харківська область – 1 випадок;
      • Херсонська область – 10 (1 летальний);
      • Хмельницька область – 10 випадків;
      • Черкаська область – 62 (1 летальний);
      • Чернівецька область – 220 (5 летальний);
      • Чернігівська область – 7 випадків.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Від 6 квітня діють суворі карантинні обмеження в Україні. Закриті всі парки і майданчики, виходити можна лише в масках, з документами і в групах не більше 2 людей. Літні люди повинні залишатися вдома. Діти до 14 років можуть виходити лише в супроводі старших родичів чи опікунів.
      • Мінцифри запускає додаток, який стежитиме за дотриманням самоізоляції або карарнтину за допомогою геолокації та FaceID. Додаток вже проходить модерацію в Apple Store та Google Play Market. Крім того, додаток Дія отримає оновлення – користувачі отримуватимуть важливі сповіщення про коронавірус. 
      • За даними джерел, скандальний настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло захворів на коронавірус і перебуває в лікарні у важкому стані. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив щонайменше 4 випадки коронавірусу в лаврі. Тепер храм до кінця карантину проводитиме богослужіння в закритому режимі.

      карантин що не можна робити
      Що заборонено робити під час карантину в Україні з 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 6 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 287 112 випадків COVID-19. 70 527 людей померли від коронавірусу, 271 882 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (336 851), Іспанія (135 032), Італія (128 948), Німеччина (100 132), Франція (92 839).
      • У Туреччині створили вакцину від COVID-19. Її випробували на тваринах – у піддослідних виробились антитіла. 
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
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