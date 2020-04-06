Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, у Нью-Йорку захворіла тигриця

У Києво-Печерській лаврі зафіксували щонайменше 4 випадки коронавірусу, храм відправляє служби в закритому режимі. За добу в Україні зменшилась кількість нових випадків. У нью-йоркському зоопарку коронавірус виявили у тигриці. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.