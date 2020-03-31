Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 800 000 случаев, карантин могут продлить

В Киеве будут штрафовать за массовые собрания в парках. Продуктовые рынки будут работать, но с ограничениями. Карантин в Украине может затянуться минимум на 2 месяца. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 800 000 человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.