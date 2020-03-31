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      Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 800 000 случаев, карантин могут продлить

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 31 марта / thejakartapost.com

      В Киеве будут штрафовать за массовые собрания в парках. Продуктовые рынки будут работать, но с ограничениями. Карантин в Украине может затянуться минимум на 2 месяца. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 800 000 человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 31 марта

      Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

      • По состоянию на утро 31 марта в Украине подтверждено 549 случаев COVID-19. 13 человек умерли от коронавируса, 8 выздоровели. Еще 30 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, 8 выздоровели, 4 украинки в Италии, к сожалению, умерли.

      Актуально Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине

      • Винницкая область – 36;
      • Волынская область – 3;
      • Днепропетровская область – 9;
      • Донецкая область – 6;
      • Житомирская область – 5 (1 летальный);
      • Закарпатская область – 1;
      • Запорожская область – 13;
      • Ивано-Франковская область – 45 (3 летальных);
      • Киев – 107;
      • Киевская область – 52 (2 летальных);
      • Кировоградская область – 4;
      • Львовская область – 6;
      • Луганская область – 2;
      • Одесская область – 11;
      • Полтавская область – 1;
      • Ровненская область – 13 (3 летальных);
      • Сумская область – 10 (1 летальный);
      • Тернопольская область – 78 (1 летальный);
      • Харьковская область – 1;
      • Херсонская область – 1;
      • Хмельницкая область – 3;
      • Черкасская область – 50;
      • Черновицкая область – 90 (2 летальных);
      • Черниговская область – 2.

      Местные штабы и представители власти в течение дня отчитывались о ситуации в регионах:

      • Нардеп Сергей Шахов сообщил об улучшении состояния здоровья. Его уже выписали из больницы, потому что легкие чистые, однако результатов теста еще нет.
      • Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавируса, сообщают в ОГА. В городе массово проверяют водителей после того, как экспресс-тест показал коронавирус в водительницы трамвая. Теперь вирус предварительно диагностировали у еще двух водителей.
      • Коронавирус посмертно диагностировали у врача-гинеколога на Волыни. Он умер 29 марта. Соответственно в области подтверждено 3 случая заболевания, 1 из которых летальный.
      • На Буковине 7 пациентам делают вентиляцию легких, двое пациентов в тяжелом состоянии. Вечером Черновицкая ОГА сообщила о смерти двух людей от коронавируса – 1955 и 1962 годов рождения.

      Стоит знать Все о коронавирусе: 12 полезных статей

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Продуктовые рынки во время карантина могут работать, но должны соблюдать следующие условия: на 20 квадратных метров только один покупатель, расстояние между людьми – не менее 1,5 метра, маски и перчатки обязательны для продавцов и покупателей, расстояние между местами торговли – не менее 3 метров.
      • В Киеве будут штрафовать людей, которые будут устраивать массовые собрания в парках. Всего в Украине уже составили более 3 000 админпротоколов за нарушение карантина и открыто 33 уголовных производства.
      • Очередная партия ПЦР-тестов и медицинских средств из Китая прибудет в Украину 1 апреля. Все средства равномерно распределят между регионами.
      • Украинским врачам увеличат зарплату уже с 1 апреля. Зеленский обещает тем, кто работает с больными COVID-19, поднятие зарплаты на 300%, всем остальным – на 200%. В то же время в Киеве Кличко обещает доплачивать врачам инфекционных отделений 5 – 10 тысяч. Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о доплатах 10 тысяч гривен медицинским работникам, которые борются с COVID-19.
      • Около 100 украинских дальнобойщиков застряли в Турции, которая закрыла свои границы для иностранцев. Они уже 10 дней вынуждены жить в своих грузовиках.

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      Новости о коронавирусе в мире за 31 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 31 марта в мире подтверждены 823 200 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 40 633 человека умерли, 174 333 выздоровели. Топ-5 стран по распространению коронавируса: США (174 750), Италия (105 792), Испания (94 417), Китай (81 518), Германия (68 180).
         
      • В США, которые опережают весь мир по количеству заболеваний, прогнозируют вторую волну вспышки коронавируса осенью. Трамп не исключает ужесточения ограничительных мер в стране. Сейчас в Штатах проверили на коронавирус около миллиона американцев, из них подтвержденных случаев почти 175 000. В Нью-Йорке переполнены морги, вместо них используют грузовики. А спорткомплекс US Open переоборудуют в больницу на 350 коек.
         
      • В Италии от коронавируса умерли 63 врача. Страна лидирует по количеству смертей в мире – 12 428. Одновременно правительство страны разрабатывает план возвращения к нормальной жизни после того, как пандемия пройдет. Сперва восстановит работу сфера производства, затем откроют школы и университеты, а вот бары и концертные площадки предлагают пока держать закрытыми.
         
      • Испания побила очередной рекорд по количеству смертей за сутки – 849. Всего в стране 8 269 летальных случаев. 79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго, у которого были осложнения от коронавируса, рассказал, что его уже выписали из больницы.
         
      • В Китае выздоровели 93% всех людей, у которых подтвердили коронавирус. Сейчас в больницах остаются 2 396 человек. В то же время Всемирный банк прогнозирует прекращение роста экономики Китая, что может стать причиной бедности 11 миллионов людей в Восточной Азии.
         
      • Самой молодой жертвой коронавируса в Европе стала 12-летняя девочка из Бельгии.
         
      • В Израиле ужесточили карантин: запрещено собираться группами более двух человек и проводить коллективную молитву, даже под открытым небом. В стране могут выходить на работу только 15% работников государственных и частных предприятий.
         
      • В Польше можно передвигаться исключительно в одиночку. Делать покупки можно лишь в одноразовых перчатках. Доступ к паркам и бульварам ограничат. Услуги косметического характера запрещено предоставлять даже дома. В стране также разработали антикризисную программу, которая затронет и украинцев: после завершения пандемии продлят разрешительные документы на проживание и работу еще на 30 дней.
         
      • В России ввели наказание за нарушение карантина и самоизоляции – от 15 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет. Режим самоизоляции ввели в половине страны. Коронавирус обнаружили у врача-инфекциониста Дениса Проценко. Он является главным врачом больницы в Коммунарке, куда часто наведывается Путин. Недавно они пожимали друг другу руку. Правда, пресс-секретарь Путина заверил, что у российского президента коронавирус не обнаружили. В целом в России 2 337 больных и 17 смертей от коронавируса.
         
      • В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса. Лукашенко не теряет оптимизма и надеется, что пик спадет уже к Пасхе.
         
      • В Канаде за несколько дней количество случаев заболевания выросло на 37%. Сейчас в стране 7 474 случая. Больше всего страдает провинция Квебек.
         
      • В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса. Если цифры будут стабильными в течение двух недель, в стране ослабят карантинные мероприятия.
         
      • Совсем не понимают серьезности ситуации в Туркменистане. Там запретили слово "коронавирус" и вылавливают людей в масках.
         
      • В Великобритании люди скупили продуктов больше, чем перед Рождеством, продажи выросли на 20%. А в Австралии резко вырос спрос на алкоголь во время карантина, поэтому в стране ввели ограничение – не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день в одни руки.


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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020
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