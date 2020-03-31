Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжити
У Києві штрафуватимуть за масові зібрання в парках. Продуктові ринки будуть працювати, але з обмеженнями. Карантин в Україні може затягнутися щонайменше на 2 місяці. Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 800 000 людей. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 березня.
Новини про коронавірус в Україні 31 березня
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні
- Станом на ранок 31 березня в Україні підтверджено 549 випадків COVID-19. 13 людей померли від коронавірусу, 8 одужали. Ще 30 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, 8 одужали, 4 українки в Італії, на жаль, померли.
Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні
- Вінницька область – 36;
- Волинська область – 3;
- Дніпропетровська область – 9;
- Донецька область – 6;
- Житомирська область – 5 (1 летальний);
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 13;
- Івано-Франківська область – 45 (3 летальних);
- Київ – 107;
- Київська область – 52 (2 летальних);
- Кіровоградська область – 4;
- Львівська область – 6;
- Луганська область – 2;
- Одеська область – 11;
- Полтавська область – 1;
- Рівненська область – 13 (3 летальних);
- Сумська область – 10 (1 летальний);
- Тернопільська область – 78 (1 летальний);
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 3;
- Черкаська область – 50;
- Чернівецька область – 90 (2 летальних);
- Чернігівська область – 2.
Місцеві штаби і представники влади протягом дня звітували про ситуацію в регіонах:
- Нардеп Сергій Шахов повідомив про покращення стану здоров'я. Його вже виписали з лікарні, бо легені чисті, однак результатів тесту ще немає.
- У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусу, повідомляють в ОДА. У місті масово перевіряють водіїв після того, як експрес-тест показав коронавірус у водійки трамвая. Тепер вірус попередньо діагностували у ще двох водіїв.
- У пасажира рейсу Доха – Київ, який 30 березня прибув в Україну підвищилась температура. Експрес-тест показав негативний результат, наразі очікують результату ПЛР тесту.
- Коронавірус посмертно діагностували у лікаря-гінеколога на Волині. Він помер 29 березня. Відтак в області підтверджено 3 випадки захворювання, 1 з яких летальний.
- Смерть від коронавірусу підтвердили у Рівненській області. 58-річна мешканка села Тинне померла в ніч на 30 березня.
- На Буковині 7 пацієнтам роблять вентиляцію легень, двоє пацієнтів у важкому стані. Увечері Чернівецька ОДА повідомила про смерть двох людей від коронавірусу – 1955 і 1962 років народження.
- В Івано-Франківську в померла породілля з підозрою на коронавірус.
- Серед українських військових не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. 151 боєць перебуває на ізоляції.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- Голова МВС Арсен Аваков припустив, що карантин в Україні триватиме щонайменше 2 місяці. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що менш ніж через 2 – 3 місяці карантин можуть послабити, адже "людям треба заробляти гроші".
- В Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибули з-за кордону. У Києві це Чорнобильська лікарня. Ці приміщення забезпечать захисними костюмами, окулярами і масками. Усім прибулим з-за кордону робитимуть ПЛР-тести на 5 – 6 день обсервації. Якщо коронавірусу у них не виявлять, вони зможуть поїхати додому на самоізоляцію. Ми отримали ексклюзивні фото санаторію "Пуща Конгрес", де українцям пропонують платну обсервацію за 169 євро з людини.
- Продуктові ринки під час карантину можуть працювати, але повинні дотримуватись таких умов: на 20 метрів квадратних лише один покупець, відстань між людьми – не менше 1,5 метра, маски і рукавиці обов'язкові для продавців і покупців, відстань між місцями торгівлі – не менше 3 метрів.
- В'їзд в Івано-Франківськ буде обмежено з 2 квітня. На блокпостах усім мірятимуть температуру.
- У Тернополі посилили умови карантину: не можна збиратися у групи більше 2 людей, а дітям до 14 років не можна виходити без супроводу батьків.
- У Києві штрафуватимуть людей, які влаштовуватимуть масові зібрання в парках. Загалом в Україні вже склали понад 3 000 адмінпротоколів за порушення карантину і відкрито 33 кримінальні провадження.
- У Києві на коронавірус тестують усіх, у кого є запалення легень. Загалом у столиці вже зробили 1900 експрес-тестів.
- Чергова партія ПЛР-тестів і медичних засобів з Китаю прибуде в Україну 1 квітня. Усі засоби рівномірно розподілять між регіонами.
- Антимонопольний комітет заборонив рекламувати в Україні "ліки від коронавірусу".
- Уряд розглядає можливість проіндексувати пенсії вже у квітні.
- Українським лікарям збільшать зарплату вже з 1 квітня. Зеленський обіцяє тим, хто працює з хворими на COVID-19, підняття зарплати на 300%, всім іншим – на 200%. Водночас у Києві Кличко обіцяє доплачувати лікарям інфекційних відділень 5 – 10 тисяч. Раніше мер Львова Андрій Садовий оголосив про доплати 10 000 гривень медичним працівникам, які борються з COVID-19.
- США виділили Україні 1,2 мільйона доларів на медичну і гуманітарну допомогу під час боротьби з коронавірусом.
- 69% українців уже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах. Під час пандемії найбільше опитаних (43%) бояться заразитися COVID-19, 34% бояться втратити дохід.
- Близько 100 українських далекобійників застрягли під Туреччиною, яка закрила свої кордони для іноземців. Вони вже 10 днів змушені жити у своїх вантажівках.
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Новини про коронавірус у світі за 31 березня
Головне про коронавірус у світі
- Станом на 31 березня у світі підтверджено 823 200 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 40 633 людини померло, 174 333 одужали. Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: США (174 750), Італія (105 792), Іспанія (94 417), Китай (81 518), Німеччина (68 180).
- У США, які випереджають весь світ за кількість захворювань, прогнозують другу хвилю спалаху коронавірусу восени. Трамп не виключає посилення обмежувальних заходів в країні. Наразі у Штатах перевірили на коронавірус близько мільйона американців, з них підтверджених випадків майже 175 000. У Нью-Йорку переповнені морги, замість них використовують вантажівки. А спорткомплекс US Open переобладнують в лікарню на 350 ліжок.
- В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі. Країна лідирує за кількістю смертей у світі – 12 428. Водночас уряд країни розробляє план повернення до нормального життя після того, як пандемія пройде. Спершу відновить роботу сфера виробництва, потім відкриють школи та університети, а от бари та концертні майданчики пропонують поки тримати закритими.
- Іспанія побила черговий рекорд за кількістю смертей за добу – 849. Загалом в країні 8 269 летальних випадків. 79-річний іспанський оперний співак Пласідо Домінго, у якого були ускладнення від коронавірусу, розповів, що його вже виписали з лікарні.
- У Китаї одужали 93% усіх людей, в яких підтвердили коронавірус. Зараз в лікарнях залишаються 2396 осіб. Водночас Світовий банк прогнозує припинення зростання економіки Китаю, що може стати причиною бідності 11 мільйонів людей у Східній Азії.
- Наймолодшою жертвою коронавірусу в Європі стала 12-річна дівчинка з Бельгії.
- В Ізраїлі посилили карантин: заборонено збиратись групами понад дві особи і проводити колективну молитву, навіть під відкритим небом. У країні можуть виходити на роботу лише 15% працівників державних та приватних підприємств.
- У Польщі можна пересуватися виключно поодинці. Робити покупки можна лише в одноразових рукавичках. Доступ до парків і бульварів обмежать. Послуги косметичного характеру заборонено надавати навіть вдома. У країні також розробили антикризову програму, яка зачепить і українців: після завершення пандемії їм продовжать дозвільні документи на проживання і роботу ще на 30 днів.
- У Росії ввели покарання за порушення карантину та самоізоляції – від 15 тисяч до 1 мільйона рублів або позбавлення волі до 7 років. Режим самоізоляції ввели у половині країни. Коронавірус виявили у лікаря-інфекціоніста Дениса Проценка. Він є головним лікарем лікарні в Комунарці, куди часто навідується Путін. Нещодавно вони тиснули одне одному руки. Щоправда, прессекретар Путіна запевнив, що в російського президента коронавірусу не виявили. Загалом в Росії 2 337 хворих і 17 смертей від коронавірусу.
- У Білорусі зафіксували першу смерть від коронавірусу. Лукашенко не втрачає оптимізму і сподівається, що пік спаде вже до Великодня.
- У Канаді за кілька днів кількість випадків захворювання зросла на 37%. Зараз в країні 7 474 випадки. Найбільше страждає провінція Квебек.
- У Данії заявили про уповільнення темпів поширення коронавірусу. Якщо цифри будуть стабільними протягом двох тижнів, у країні послаблять карантинні заходи.
- Зовсім не розуміють серйозності ситуації в Туркменістані. Там заборонили слово "коронавірус" і виловлюють людей у масках.
- У Великій Британії люди скупили продуктів більше, ніж перед Різдвом, продажі зросли на 20%. А в Австралії різко зріс попит на алкоголь під час карантину, тож в країні ввели обмеження – не більше 12 пляшок вина та двох ящиків пива на день в одні руки.
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Дослідження коронавірусу
- Людина, хвора на коронавірус, найзаразніша у перший тиждень після появи симптомів. В цей час кількість вірусу в рідинах є найвищою.
- Після зникнення усіх симптомів, коронавірус може жити в організмі людини ще до 8 днів, тому вчені радять продовжити самоізоляцію пацієнтів після одужання.
- Вчені визначили температуру повітря, при якій SARS-CoV-2 є найактивнішим. Це 4 градуси тепла. В таких умовах вірус може прожити близько 14 днів.
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