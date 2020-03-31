Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжити

У Києві штрафуватимуть за масові зібрання в парках. Продуктові ринки будуть працювати, але з обмеженнями. Карантин в Україні може затягнутися щонайменше на 2 місяці. Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 800 000 людей. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 березня.