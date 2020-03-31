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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжити

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 31 березня / thejakartapost.com

      У Києві штрафуватимуть за масові зібрання в парках. Продуктові ринки будуть працювати, але з обмеженнями. Карантин в Україні може затягнутися щонайменше на 2 місяці. Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 800 000 людей. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 31 березня

      Статистика захворюваності на коронавірус в Україні

      • Станом на ранок 31 березня в Україні підтверджено 549 випадків COVID-19. 13 людей померли від коронавірусу, 8 одужали. Ще 30 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, 8 одужали, 4 українки в Італії, на жаль, померли.

      Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні

      • Вінницька область – 36;
      • Волинська область – 3;
      • Дніпропетровська область – 9;
      • Донецька область – 6;
      • Житомирська область – 5 (1 летальний);
      • Закарпатська область – 1;
      • Запорізька область – 13;
      • Івано-Франківська область – 45 (3 летальних);
      • Київ – 107;
      • Київська область – 52 (2 летальних);
      • Кіровоградська область – 4;
      • Львівська область – 6;
      • Луганська область – 2;
      • Одеська область – 11;
      • Полтавська область – 1;
      • Рівненська область – 13 (3 летальних);
      • Сумська область – 10 (1 летальний);
      • Тернопільська область – 78 (1 летальний);
      • Харківська область – 1;
      • Херсонська область – 1;
      • Хмельницька область – 3;
      • Черкаська область – 50;
      • Чернівецька область – 90 (2 летальних);
      • Чернігівська область – 2.

      Місцеві штаби і представники влади протягом дня звітували про ситуацію в регіонах:

      • Нардеп Сергій Шахов повідомив про покращення стану здоров'я. Його вже виписали з лікарні, бо легені чисті, однак результатів тесту ще немає.
      • У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусу, повідомляють в ОДА. У місті масово перевіряють водіїв після того, як експрес-тест показав коронавірус у водійки трамвая. Тепер вірус попередньо діагностували у ще двох водіїв.
      • Коронавірус посмертно діагностували у лікаря-гінеколога на Волині. Він помер 29 березня. Відтак в області підтверджено 3 випадки захворювання, 1 з яких летальний.
      • На Буковині 7 пацієнтам роблять вентиляцію легень, двоє пацієнтів у важкому стані. Увечері Чернівецька ОДА повідомила про смерть двох людей від коронавірусу – 1955 і 1962 років народження.

      Варто знати Все про коронавірус: 12 корисних статей

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • В Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибули з-за кордону. У Києві це Чорнобильська лікарня. Ці приміщення забезпечать захисними костюмами, окулярами і масками. Усім прибулим з-за кордону робитимуть ПЛР-тести на 5 – 6 день обсервації. Якщо коронавірусу у них не виявлять, вони зможуть поїхати додому на самоізоляцію. Ми отримали ексклюзивні фото санаторію "Пуща Конгрес", де українцям пропонують платну обсервацію за 169 євро з людини.
      • Продуктові ринки під час карантину можуть працювати, але повинні дотримуватись таких умов: на 20 метрів квадратних лише один покупець, відстань між людьми – не менше 1,5 метра, маски і рукавиці обов'язкові для продавців і покупців, відстань між місцями торгівлі – не менше 3 метрів. 
      • У Києві штрафуватимуть людей, які влаштовуватимуть масові зібрання в парках. Загалом в Україні вже склали понад 3 000 адмінпротоколів за порушення карантину і відкрито 33 кримінальні провадження.
      • Чергова партія ПЛР-тестів і медичних засобів з Китаю прибуде в Україну 1 квітня. Усі засоби рівномірно розподілять між регіонами.
      • Близько 100 українських далекобійників застрягли під Туреччиною, яка закрила свої кордони для іноземців. Вони вже 10 днів змушені жити у своїх вантажівках.

      До теми Що допоможе зупинити смертність від COVID-19: відповідь Супрун

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      Скільки живе коронавірус на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 31 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • Станом на 31 березня у світі підтверджено 823 200 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 40 633 людини померло, 174 333 одужали. Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: США (174 750), Італія (105 792), Іспанія (94 417), Китай (81 518), Німеччина (68 180).
      • В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі. Країна лідирує за кількістю смертей у світі – 12 428. Водночас уряд країни розробляє план повернення до нормального життя після того, як пандемія пройде. Спершу відновить роботу сфера виробництва, потім відкриють школи та університети, а от бари та концертні майданчики пропонують поки тримати закритими.
      • Іспанія побила черговий рекорд за кількістю смертей за добу – 849. Загалом в країні 8 269 летальних випадків. 79-річний іспанський оперний співак Пласідо Домінго, у якого були ускладнення від коронавірусу, розповів, що його вже виписали з лікарні.
      • В Ізраїлі посилили карантин: заборонено збиратись групами понад дві особи і проводити колективну молитву, навіть під відкритим небом. У країні можуть виходити на роботу лише 15% працівників державних та приватних підприємств.
      • У Польщі можна пересуватися виключно поодинці. Робити покупки можна лише в одноразових рукавичках. Доступ до парків і бульварів обмежать. Послуги косметичного характеру заборонено надавати навіть вдома. У країні також розробили антикризову програму, яка зачепить і українців: після завершення пандемії їм продовжать дозвільні документи на проживання і роботу ще на 30 днів.
      • У Росії ввели покарання за порушення карантину та самоізоляції – від 15 тисяч до 1 мільйона рублів або позбавлення волі до 7 років. Режим самоізоляції ввели у половині країни. Коронавірус виявили у лікаря-інфекціоніста Дениса Проценка. Він є головним лікарем лікарні в Комунарці, куди часто навідується Путін. Нещодавно вони тиснули одне одному руки. Щоправда, прессекретар Путіна запевнив, що в російського президента коронавірусу не виявили. Загалом в Росії 2 337 хворих і 17 смертей від коронавірусу.
      • У Канаді за кілька днів кількість випадків захворювання зросла на 37%. Зараз в країні 7 474 випадки. Найбільше страждає провінція Квебек.
      • У Данії заявили про уповільнення темпів поширення коронавірусу. Якщо цифри будуть стабільними протягом двох тижнів, у країні послаблять карантинні заходи.
      • У Великій Британії люди скупили продуктів більше, ніж перед Різдвом, продажі зросли на 20%. А в Австралії різко зріс попит на алкоголь під час карантину, тож в країні ввели обмеження – не більше 12 пляшок вина та двох ящиків пива на день в одні руки.

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      Дослідження коронавірусу

      • Вчені визначили температуру повітря, при якій SARS-CoV-2 є найактивнішим. Це 4 градуси тепла. В таких умовах вірус може прожити близько 14 днів.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020
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