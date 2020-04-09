Новости про коронавирус 9 апреля: ослабление карантина или ЧП, убытки от COVID-19

Украинская власть подумывает над ослаблением карантинных ограничений. Однако если пандемия коронавируса не пойдет на спад, то возможно и введение чрезвычайного положения. Среди инфицированных в Киеве – настоятель монастыря. Убытки от коронавируса в следующие два года могут составить 5 триллионов долларов. Последние новости про коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 апреля.

Новости про коронавирус в Украине 9 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 1892 случая COVID-19. 57 человек умерли от коронавируса, 45 выздоровели. За сутки выявили 224 новых случая, из них 8 детей.

По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщений о подозрении на COVID-19.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев (2 летальных);

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 31 случай (2 летальных);

Закарпатская область – 51 случай (2 летальных);

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев (15 летальных);

Кировоградская область – 78 случаев (3 летальных);

г. Киев – 300 случаев (5 летальных);

Киевская область – 130 случаев (5 летальных);

Львовская область – 61 случай (2 летальных);

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровненская область – 64 случая (6 летальных);

Сумская область – 56 случаев (2 летальных);

Тернопольская область – 169 случаев (3 летальных);

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев (1 летальный);

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая (6 летальных);

Черкасская область – 80 случаев (1 летальный);

Черниговская область – 9 случаев (1 летальный).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

Если эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится, некоторые карантинные ограничения могут ослабить до 24 апреля. На Пасху всех все же призывают быть дома. Однако, власть может ввести чрезвычайное положение, если без него невозможно будет остановить распространение коронавируса.

Офис Президента разработал протокол на случай, если Зеленский заболеет коронавирусом. В таком случае его обязанности будет исполнять спикер парламента Дмитрий Разумков. Однако президент все равно будет работать в телефонном режиме.

Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля принял изменения к постановлению про карантинные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, этими изменениями уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан свыше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции.

Из 41 нового случая, что обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 больных из Киево-Печерской лавры. Среди инфицированных в столице – настоятель киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов. Перед этим архиепископ УПЦ МП несколько скептически относился к установленным правительством ограничений.

В городе Першотравенск, что в Днепропетровской области, за несколько дней коронавирус выявили у 21 человека. Причиной такого быстрого распространения COVID-19 стали собрание религиозной общины "Новое поколение". Двух женщин госпитализировали в городскую больницу. Одна из них является гражданкой России

Глава УГКЦ блаженнейший Святослав освободил верующих от обязанности исповедоваться и причащаться. Люди смогут сделать это после окончания карантина. Также блаженнейший Святослав призвал христиан не идти к церкви, а смотреть богослужение онлайн – это касается и Вербного воскресенья и Пасхи.

Государственное предприятие Укрпочта решило бесплатно доставлять куличи украинцам к Пасхе. Заказать такую и себе можно до 12 апреля включительно. Кроме того, через "Новую почту" можно заказать доставку продуктов из сети "АТБ" через маркетплейс Rozetka во все населенные пункты.

Министерство цифровой трансформации разработало карту, на которой можно увидеть несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за рубежа. Как известно, после возвращения в Украину люди должны отбыть в самоизоляцию на 14 дней.

Новости про коронавирус в мире за 9 апреля

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 1 532 439 случаев COVID-19. 89 716 человек умерли от коронавируса, 337 471 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (435 160), Испания (152 446), Италия (139 422), Германия (113 296) и Франция (112 950). При этом за последние сутки Германия обошла Францию по числу инфицированных.

Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом. Количество летальных исходов достигло 14 792. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о достижении пика заболеваний коронавирусом в стране и о начале деэскалации. Санчес пояснил, что Испания начнет постепенно смягчать карантинные меры. По его словам, правительство работает над планом возвращения Испании к нормальной жизни.

За последние сутки в Польше от коронавируса умерли 30 человек, это худший показатель с начала эпидемии. Всего в Стране подтвердили уже 5205 случаев заболевания.

Пандемия коронавируса значительно повлияет на мировую экономику. Убытки составят более 5 триллионов долларов в течение следующих двух лет. Эксперты отмечают, что мир погружается в глубочайшую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию правительства закрылась большинство бизнеса, а люди остаются дома.

Разведка США предупреждала Белый дом о пандемии коронавируса еще в ноябре 2019 года. О докладе сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

Исследование коронавируса

Государствам придется следить за новыми случаями заражения и внедрять новые карантинные ограничения до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование китайских специалистов.