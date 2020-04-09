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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 9 квітня: послаблення карантину чи надзвичайний стан, збитки від COVID-19

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      Новини про коронавірус в Україні і світі 9 квітня / thejakartapost.com

      Українська влада подумую над послабленням карантинних обмежень. Однак якщо пандемія коронавірусу не піде на спад, то можливе і запровадження надзвичайного стану. Серед інфікованих у Києві – настоятель монастиря. Збитки від коронавірусу в наступні два роки можуть скласти 5 трильйонів доларів. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 9 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19. 57 людини померли від коронавірусу, 45 одужали. За добу виявили 224 нові випадки, з них 8 дітей.

      Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 102 випадки;
      • Волинська область – 38 випадків (2 летальних);
      • Дніпропетровська область – 41 випадок;
      • Донецька область – 11 випадків (1 летальний);
      • Житомирська область – 31 випадок (2 летальних);
      • Закарпатська область – 51 випадок (2 летальних);
      • Запорізька область – 47 випадків;
      • Івано-Франківська область – 218 випадків (15 летальних);
      • Кіровоградська область – 78 випадків (3 летальних);
      • м. Київ – 300 випадків (5 летальних);
      • Київська область – 130 випадків (5 летальних);
      • Львівська область – 61 випадок (2 летальних);
      • Луганська область – 3 випадки;
      • Одеська область – 43 випадки;
      • Полтавська область – 19 випадків;
      • Рівненська область – 64 випадки (6 летальних);
      • Сумська область – 56 випадків (2 летальних);
      • Тернопільська область – 169 випадків (3 летальних);
      • Харківська область – 5 випадків;
      • Херсонська область – 18 випадків (1 летальний);
      • Хмельницька область – 16 випадків;
      • Чернівецька область – 302 випадки (6 летальних);
      • Черкаська область – 80 випадків (1 летальний);
      • Чернігівська область – 9 випадків (1 летальний).

      Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

      До теми Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Якщо епідеміологічна ситуація в Україні покращиться, деякі карантинні обмеження можуть послабити до 24 квітня. На Великдень усіх все ж закликають бути вдома. Однак, влада може ввести надзвичайний стан, якщо без нього неможливо буде зупинити поширення коронавірусу.
      • Офіс Президента розробив протокол на випадок, якщо Зеленський захворіє коронавірусом. В такому разі його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Дмитро Разумков. Однак президент все одно працюватиме в телефонному режимі.
      • Кабінет Міністрів України під час свого засідання 8 квітня схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, цими змінами уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, і категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції. 
      • У місті Першотравенськ, що у Дніпропетровській області, за декілька днів коронавірус виявили у 21 людини. Причиною такого швидкого поширення COVID-19 стали збори релігійної громади "Нове покоління". Двох жінок госпіталізували у міську лікарню. Одна з них є громадянкою Росії
      • Глава УГКЦ блаженніший Святослав звільнив вірян від обов'язку сповідатися і причащатися. Люди зможуть зробити це після закінчення карантину. Також блаженніший Святослав закликав християн не йти до церкви, а дивитися богослужіння онлайн – це стосується і Вербної неділі, і Великодня.

      Новини про коронавірус у світі за 9 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 532 439 випадків COVID-19. 89 716 людей померли від коронавірусу, 337 471 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (435 160), Іспанія (152 446), Італія (139 422), Німеччина (113 296) та Франція (112 950). При цьому за останню добу Німеччина обійшла Францію за кількістю інфікованих.
      • Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Кількість летальних випадків сягнула 14 792. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні і про початок деескалації. Санчес пояснив, що Іспанія почне поступово пом'якшувати карантинні заходи. За його словами, уряд працює над планом повернення Іспанії до нормального життя.
      • Пандемія коронавірусу значно вплине на світову економіку. Збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів протягом наступних двох років. Експерти зазначають, що світ занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як на вимогу уряду закрилася більшість бізнесу, а люди залишаються вдома.

      Дослідження коронавірусу

      • Державам доведеться стежити за новими випадками зараження й запроваджувати нові карантинні обмеження до тих пір, поки не з'явиться вакцина проти COVID-19. Про це пише The Guardian з посиланням на нове дослідження китайських фахівців.
      • Ожиріння – один із головних факторів ризику причин тяжкого перебігу хвороби від коронавірусної інфекції. Про це заявив головний епідеміолог Франції Жан-Франсуа Дельфрассі, який очолює наукову раду, що консультує уряд щодо епідемії.
      Автор: Ігор Саджениця, Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020
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