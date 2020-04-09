Новини про коронавірус 9 квітня: послаблення карантину чи надзвичайний стан, збитки від COVID-19

Українська влада подумую над послабленням карантинних обмежень. Однак якщо пандемія коронавірусу не піде на спад, то можливе і запровадження надзвичайного стану. Серед інфікованих у Києві – настоятель монастиря. Збитки від коронавірусу в наступні два роки можуть скласти 5 трильйонів доларів. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.