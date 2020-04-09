Новини про коронавірус 9 квітня: послаблення карантину чи надзвичайний стан, збитки від COVID-19
Українська влада подумую над послабленням карантинних обмежень. Однак якщо пандемія коронавірусу не піде на спад, то можливе і запровадження надзвичайного стану. Серед інфікованих у Києві – настоятель монастиря. Збитки від коронавірусу в наступні два роки можуть скласти 5 трильйонів доларів. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 9 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19. 57 людини померли від коронавірусу, 45 одужали. За добу виявили 224 нові випадки, з них 8 дітей.
Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 38 випадків (2 летальних);
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 11 випадків (1 летальний);
- Житомирська область – 31 випадок (2 летальних);
- Закарпатська область – 51 випадок (2 летальних);
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 218 випадків (15 летальних);
- Кіровоградська область – 78 випадків (3 летальних);
- м. Київ – 300 випадків (5 летальних);
- Київська область – 130 випадків (5 летальних);
- Львівська область – 61 випадок (2 летальних);
- Луганська область – 3 випадки;
- Одеська область – 43 випадки;
- Полтавська область – 19 випадків;
- Рівненська область – 64 випадки (6 летальних);
- Сумська область – 56 випадків (2 летальних);
- Тернопільська область – 169 випадків (3 летальних);
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків (1 летальний);
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 302 випадки (6 летальних);
- Черкаська область – 80 випадків (1 летальний);
- Чернігівська область – 9 випадків (1 летальний).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- Якщо епідеміологічна ситуація в Україні покращиться, деякі карантинні обмеження можуть послабити до 24 квітня. На Великдень усіх все ж закликають бути вдома. Однак, влада може ввести надзвичайний стан, якщо без нього неможливо буде зупинити поширення коронавірусу.
- Офіс Президента розробив протокол на випадок, якщо Зеленський захворіє коронавірусом. В такому разі його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Дмитро Разумков. Однак президент все одно працюватиме в телефонному режимі.
- Кабінет Міністрів України під час свого засідання 8 квітня схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, цими змінами уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, і категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції.
- З 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві – 26 хворих з Києво-Печерської лаври. Серед інфікованих у столиці – настоятель київського Свято-Троїцького Іонинського монастиря Іона Черепанов. Перед цим архієпископ УПЦ МП дещо скептично ставився до встановлених урядом обмежень.
- У місті Першотравенськ, що у Дніпропетровській області, за декілька днів коронавірус виявили у 21 людини. Причиною такого швидкого поширення COVID-19 стали збори релігійної громади "Нове покоління". Двох жінок госпіталізували у міську лікарню. Одна з них є громадянкою Росії
- Глава УГКЦ блаженніший Святослав звільнив вірян від обов'язку сповідатися і причащатися. Люди зможуть зробити це після закінчення карантину. Також блаженніший Святослав закликав християн не йти до церкви, а дивитися богослужіння онлайн – це стосується і Вербної неділі, і Великодня.
- Державне підприємство Укрпошта вирішило безкоштовно доставляти паски українцям до Великодня. Замовити таку і собі можна до 12 квітня включно. Окрім того, через "Нову пошту" можна замовити доставку продуктів з мережі "АТБ" через маркетплейс Rozetka в усі населені пункти.
- Міністерство цифрової трансформації розробило карту, на якій можна побачити недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. Як відомо, після повернення в Україні люди мають відбути самоізоляцію на 14 днів.
Новини про коронавірус у світі за 9 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 1 532 439 випадків COVID-19. 89 716 людей померли від коронавірусу, 337 471 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (435 160), Іспанія (152 446), Італія (139 422), Німеччина (113 296) та Франція (112 950). При цьому за останню добу Німеччина обійшла Францію за кількістю інфікованих.
- Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Кількість летальних випадків сягнула 14 792. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні і про початок деескалації. Санчес пояснив, що Іспанія почне поступово пом'якшувати карантинні заходи. За його словами, уряд працює над планом повернення Іспанії до нормального життя.
- За останню добу у Польщі від коронавірусу померли 30 людей, це найгірший показник від початку епідемії. Загалом у країні підтвердили вже 5205 випадків захворювання.
- Пандемія коронавірусу значно вплине на світову економіку. Збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів протягом наступних двох років. Експерти зазначають, що світ занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як на вимогу уряду закрилася більшість бізнесу, а люди залишаються вдома.
- Розвідка США попереджала Білий дім про пандемію коронавірусу ще в листопаді 2019 року. Про доповідь повідомив телеканал ABC з посиланням на джерела в збройних силах США.
Дослідження коронавірусу
- Державам доведеться стежити за новими випадками зараження й запроваджувати нові карантинні обмеження до тих пір, поки не з'явиться вакцина проти COVID-19. Про це пише The Guardian з посиланням на нове дослідження китайських фахівців.
- Ожиріння – один із головних факторів ризику причин тяжкого перебігу хвороби від коронавірусної інфекції. Про це заявив головний епідеміолог Франції Жан-Франсуа Дельфрассі, який очолює наукову раду, що консультує уряд щодо епідемії.
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