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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
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      Новости о коронавирусе 4 мая: карантин продлили – все подробности

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      Коронавирус Украина 4 мая 2020 – статистика Украина, мир
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 4 мая / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 мая. Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но уже с 11 мая можно будет ходить в парки и откроется ряд заведений. В украинских больницах возобновляют проведение плановых операций. Италия уже перешла ко второй фазе смягчения карантина, а в Новой Зеландии ни одного нового случая заражения.

      Новости о коронавирусе в Украине 4 мая

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 12 331 случай COVID-19 (из них 418 за последние сутки). 303 человека умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 1 619 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 436 случаев;
      • Волынская область – 340 случаев;
      • Днепропетровская область – 460 случаев;
      • Донецкая область – 81 случай;
      • Житомирская область – 430 случаев;
      • Закарпатская область – 531 случай;
      • Запорожская область – 285 случаев;
      • Ивано-Франковская область-984 случая;
      • Кировоградская область – 401 случай;
      • Киев – 1535 случаев;
      • Киевская область – 853 случая;
      • Львовская область – 506 случаев;
      • Луганская область – 37 случаев;
      • Николаевская область – 161 случай;
      • Одесская область – 427 случаев;
      • Полтавская область – 227 случаев;
      • Ровненская область – 750 случаев;
      • Сумская область – 112 случаев;
      • Тернопольская область – 896 случаев;
      • Харьковская область – 361 случай;
      • Херсонская область – 139 случаев;
      • Хмельницкая область – 116 случаев;
      • Черновицкая область – 1887 случаев;
      • Черкасская область – 312 случаев;
      • Черниговская область – 64 случая.

      Актуально Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений

      • Коронавирус подтвердили у 2 325 медиков в Украине.
      • В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 48 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 33 уже выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечится 162 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
      • В оккупированном Крыму отчитываются о 111 случаях COVID-19, в Севастополе – о 89. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Правительство продлило карантин до 22 мая. Соответственно границы также будут частично закрыты до этой даты.
      • С 11 мая будет ослабление карантина. Откроют парки и скверы, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты и парикмахерские, стоматологические кабинеты, сервисные центры, музеи и библиотеки. Позволят работать адвокатам и нотариусам. Профессиональные спортивные команды смогут тренироваться на закрытых базах. Однако во всех заведениях, которые заработают, будут действовать четкие ограничения – мы собрали весь список здесь.
      • Несмотря на то, что в большинстве регионов Украины карантин ослабят, в некоторых областях его могут усилить. Это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области – там самая плохая эпидемиологическая ситуация.
      • Гипермаркет "Эпицентр", ресторан "Велюр" и другие заведения, которые нарушали карантин, накажут. Об этом на заседании правительства сообщил глава МВД Арсен Аваков.
      • Эпопея с ослаблением карантина в Черкассах набирает обороты. Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета. Мэра города Анатолия Бондаренко должны были допросить о нарушении карантина, однако допрос отменили... из-за карантина. При этом почти 200 человек пришли под отделение полиции с протестом, нарушая карантин. Мы собрали самые интересные факты о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко.
      • По следам Черкасс пошел и Житомир. Там уже работают салоны красоты, спортклубы и кафе "на вынос".
      • В Киеве с 5 мая разрешат продавать кофе на вынос.
      • Уже с 5 мая в Украине возобновляют проведение плановых операций. Все пациенты, которые будут нуждаться в госпитализации, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19.
      • Из-за карантина ВВП Украины упадет на 11% во втором квартале, а безработица вырастет на 12%, прогнозирует Нацбанк.
      • Зеленский записал очередное видеообращение. По его словам, если бы мы отменили карантин, в Украине было бы 120 тысяч смертей до конца года. Президент также забил тревогу из-за медреформы: "Из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы". Поэтому Зеленский призвал Минздрав и профильный комитет Рады усовершенствовать медицинскую реформу. Больше смотрите в видеообращении Зеленского за 4 мая.
      • В Виннице медики устроили пикет. За работу с инфицированными коронавирусом им пришли надбавки... 86 копеек.
      • В связи с карантином Минобразования разрешило изменить место сдачи ВНО. Это можно сделать с 6 до 18 мая.
      • Нардеп Вадим Новинский сообщил, что выздоровел от коронавируса.

      К теме Продлят ли карантин после 22 мая: прогноз

      послаблення карантину з 11 травня
      Что откроют с 11 мая / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе в мире за 4 мая

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 3 618 937 случаев COVID-19. 250 467 человек умерли от коронавируса, 1 178 122 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 200 794;
      • Испания – 248 301;
      • Италия – 211 938;
      • Великобритания – 190 594;
      • Франция – 168 693.
      • В Италии зафиксировали меньше всего новых случаев с 10 марта – 1 221. С 4 мая в стране начала действовать уже вторая фаза ослабление карантина. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.
      • В Германии за последние сутки самое низкое количество смертей от коронавируса за последние 6 недель – 48. В целом в стране почти 167 тысяч инфицированных. Исследователи из Боннского университета утверждают, что в Германии может быть в 10 раз больше больных – за счет людей, у которых нет симптомов.
      • Франция продолжает карантин еще на 2 месяца. Количество смертельных случаев в стране значительно снизилось. Кстати, Франция не собирается отправлять на принудительную обсервацию иностранцев, приехавших из Шенгенской зоны и Великобритании.
      • В Новой Зеландии впервые за 7 недель не выявили ни одного нового случая COVID-19!
      • Китай скрывал информацию о COVID-19, чтобы скупить мировые запасы средств защиты, говорится в материале AP. Пекин сообщил миру о распространении болезни 20 января, хотя знал об угрозе еще в начале декабря.
      • ЕС объявил сбор средств на разработку вакцины от коронавируса: необходимо 7,5 миллиардов евро. Еврокомиссия уже заявила, что выделит 1 миллиард.
      • В Польше 4 мая открыли гостиницы и ТРЦ. Но пика эпидемии там все еще ждут – прогнозируют на май – июнь.
      • В России правительство уже заявило, что часть ограничительных мер будет действовать вплоть до появления вакцины. Там уже более 145 тысяч инфицированных, количество новых случаев только увеличивается.
      • А вот Лукашенко "не парится" по поводу новых случаев COVID-19. К слову, там уже более 17 тысяч больных. Беларусь спокойно готовится к президентским выборам уже этим летом.
      • Сербия планирует отменить чрезвычайное положение с 7 мая. Процент новых случаев заболевания не превышает 5% ежедневно в течение последней недели.
      • Япония же наоборот продлила чрезвычайное положение до 31 мая. Система здравоохранения перегружена несмотря на уменьшение количества новых случаев.
      • WizzAir с 1 мая установил ограничения для пассажиров и работников. Клиентам рекомендуют покупать билеты и услуги онлайн, в салоне расплачиваться бесконтактно. В самолетах установили фильтры, которые очищают воздух. Пассажиры и члены экипажа будут вынуждены находиться в масках. Где это возможно – будут придерживаться социальной дистанции.
      • В Египте для местных жителей открыли туристический сезон. Гостиницы могут принять не более 25% отдыхающих. С июня позволят заполнять отели на 50%. Туристам должны регулярно мерить температуру.

      К теме Какие страны Европы ослабили карантин  несмотря на пандемию COVID-19: перечень

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      • COVID-19 приводит к образованию многочисленных микротромбов. Именно это является одной из причин смертей инфицированных.
      • Пандемия коронавируса продлится еще по меньшей мере 1,5–2 года.
      • Вторая волна COVID-19 осенью – зимой 2020 года может быть тяжелее, чем первая. На нее наложится еще и очередной сезон гриппа.
      • Тесты на антитела к коронавирусу от фармкомпании Abbott получили сертификат в Европе. Точность этих тестов составила 99%.
      • Если вакцину от коронавируса не удастся разработать, масштабные вспышки болезни могут происходить каждый год. Тестирование станет нормой, а страны смогут внезапно возвращать карантинные ограничения в любой момент, говорится в материале CNN.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19
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