Новости о коронавирусе 4 мая: карантин продлили – все подробности

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 мая. Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но уже с 11 мая можно будет ходить в парки и откроется ряд заведений. В украинских больницах возобновляют проведение плановых операций. Италия уже перешла ко второй фазе смягчения карантина, а в Новой Зеландии ни одного нового случая заражения.