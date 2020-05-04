Новости о коронавирусе 4 мая: карантин продлили – все подробности
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 мая. Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но уже с 11 мая можно будет ходить в парки и откроется ряд заведений. В украинских больницах возобновляют проведение плановых операций. Италия уже перешла ко второй фазе смягчения карантина, а в Новой Зеландии ни одного нового случая заражения.
Новости о коронавирусе в Украине 4 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 12 331 случай COVID-19 (из них 418 за последние сутки). 303 человека умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 1 619 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 436 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 460 случаев;
- Донецкая область – 81 случай;
- Житомирская область – 430 случаев;
- Закарпатская область – 531 случай;
- Запорожская область – 285 случаев;
- Ивано-Франковская область-984 случая;
- Кировоградская область – 401 случай;
- Киев – 1535 случаев;
- Киевская область – 853 случая;
- Львовская область – 506 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 161 случай;
- Одесская область – 427 случаев;
- Полтавская область – 227 случаев;
- Ровненская область – 750 случаев;
- Сумская область – 112 случаев;
- Тернопольская область – 896 случаев;
- Харьковская область – 361 случай;
- Херсонская область – 139 случаев;
- Хмельницкая область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 1887 случаев;
- Черкасская область – 312 случаев;
- Черниговская область – 64 случая.
Актуально Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
- Коронавирус подтвердили у 2 325 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 48 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 33 уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 162 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
- В оккупированном Крыму отчитываются о 111 случаях COVID-19, в Севастополе – о 89. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Правительство продлило карантин до 22 мая. Соответственно границы также будут частично закрыты до этой даты.
- С 11 мая будет ослабление карантина. Откроют парки и скверы, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты и парикмахерские, стоматологические кабинеты, сервисные центры, музеи и библиотеки. Позволят работать адвокатам и нотариусам. Профессиональные спортивные команды смогут тренироваться на закрытых базах. Однако во всех заведениях, которые заработают, будут действовать четкие ограничения – мы собрали весь список здесь.
- Несмотря на то, что в большинстве регионов Украины карантин ослабят, в некоторых областях его могут усилить. Это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области – там самая плохая эпидемиологическая ситуация.
- Гипермаркет "Эпицентр", ресторан "Велюр" и другие заведения, которые нарушали карантин, накажут. Об этом на заседании правительства сообщил глава МВД Арсен Аваков.
- Эпопея с ослаблением карантина в Черкассах набирает обороты. Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета. Мэра города Анатолия Бондаренко должны были допросить о нарушении карантина, однако допрос отменили... из-за карантина. При этом почти 200 человек пришли под отделение полиции с протестом, нарушая карантин. Мы собрали самые интересные факты о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко.
- По следам Черкасс пошел и Житомир. Там уже работают салоны красоты, спортклубы и кафе "на вынос".
- В Киеве с 5 мая разрешат продавать кофе на вынос.
- Уже с 5 мая в Украине возобновляют проведение плановых операций. Все пациенты, которые будут нуждаться в госпитализации, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19.
- Из-за карантина ВВП Украины упадет на 11% во втором квартале, а безработица вырастет на 12%, прогнозирует Нацбанк.
- Зеленский записал очередное видеообращение. По его словам, если бы мы отменили карантин, в Украине было бы 120 тысяч смертей до конца года. Президент также забил тревогу из-за медреформы: "Из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы". Поэтому Зеленский призвал Минздрав и профильный комитет Рады усовершенствовать медицинскую реформу. Больше смотрите в видеообращении Зеленского за 4 мая.
- В Виннице медики устроили пикет. За работу с инфицированными коронавирусом им пришли надбавки... 86 копеек.
- В связи с карантином Минобразования разрешило изменить место сдачи ВНО. Это можно сделать с 6 до 18 мая.
- Нардеп Вадим Новинский сообщил, что выздоровел от коронавируса.
К теме Продлят ли карантин после 22 мая: прогноз
Новости о коронавирусе в мире за 4 мая
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 3 618 937 случаев COVID-19. 250 467 человек умерли от коронавируса, 1 178 122 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 200 794;
- Испания – 248 301;
- Италия – 211 938;
- Великобритания – 190 594;
- Франция – 168 693.
- В Италии зафиксировали меньше всего новых случаев с 10 марта – 1 221. С 4 мая в стране начала действовать уже вторая фаза ослабление карантина. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.
- В Германии за последние сутки самое низкое количество смертей от коронавируса за последние 6 недель – 48. В целом в стране почти 167 тысяч инфицированных. Исследователи из Боннского университета утверждают, что в Германии может быть в 10 раз больше больных – за счет людей, у которых нет симптомов.
- Франция продолжает карантин еще на 2 месяца. Количество смертельных случаев в стране значительно снизилось. Кстати, Франция не собирается отправлять на принудительную обсервацию иностранцев, приехавших из Шенгенской зоны и Великобритании.
- В Новой Зеландии впервые за 7 недель не выявили ни одного нового случая COVID-19!
- Китай скрывал информацию о COVID-19, чтобы скупить мировые запасы средств защиты, говорится в материале AP. Пекин сообщил миру о распространении болезни 20 января, хотя знал об угрозе еще в начале декабря.
- ЕС объявил сбор средств на разработку вакцины от коронавируса: необходимо 7,5 миллиардов евро. Еврокомиссия уже заявила, что выделит 1 миллиард.
- В Польше 4 мая открыли гостиницы и ТРЦ. Но пика эпидемии там все еще ждут – прогнозируют на май – июнь.
- В России правительство уже заявило, что часть ограничительных мер будет действовать вплоть до появления вакцины. Там уже более 145 тысяч инфицированных, количество новых случаев только увеличивается.
- А вот Лукашенко "не парится" по поводу новых случаев COVID-19. К слову, там уже более 17 тысяч больных. Беларусь спокойно готовится к президентским выборам уже этим летом.
- Сербия планирует отменить чрезвычайное положение с 7 мая. Процент новых случаев заболевания не превышает 5% ежедневно в течение последней недели.
- Япония же наоборот продлила чрезвычайное положение до 31 мая. Система здравоохранения перегружена несмотря на уменьшение количества новых случаев.
- WizzAir с 1 мая установил ограничения для пассажиров и работников. Клиентам рекомендуют покупать билеты и услуги онлайн, в салоне расплачиваться бесконтактно. В самолетах установили фильтры, которые очищают воздух. Пассажиры и члены экипажа будут вынуждены находиться в масках. Где это возможно – будут придерживаться социальной дистанции.
- В Египте для местных жителей открыли туристический сезон. Гостиницы могут принять не более 25% отдыхающих. С июня позволят заполнять отели на 50%. Туристам должны регулярно мерить температуру.
К теме Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень
Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- COVID-19 приводит к образованию многочисленных микротромбов. Именно это является одной из причин смертей инфицированных.
- Пандемия коронавируса продлится еще по меньшей мере 1,5–2 года.
- Вторая волна COVID-19 осенью – зимой 2020 года может быть тяжелее, чем первая. На нее наложится еще и очередной сезон гриппа.
- Тесты на антитела к коронавирусу от фармкомпании Abbott получили сертификат в Европе. Точность этих тестов составила 99%.
- Если вакцину от коронавируса не удастся разработать, масштабные вспышки болезни могут происходить каждый год. Тестирование станет нормой, а страны смогут внезапно возвращать карантинные ограничения в любой момент, говорится в материале CNN.