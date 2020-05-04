17:08
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      В Виннице медики получили 86 копеек доплаты за работу с инфицированными коронавирусом

      - Читати новину українською
      Протест медиків в Вінниці через доплату
      Протест медиків в Вінниці через доплату / Кадр з відео

      Под стенами Винницкой районной больницы, которую перепрофилировали для работы с инфицированным коронавирусом, состоялся пикет. Протестовали сами медики и работники больницы, которые получили смехотворные надбавки за свою работу во время пандемии коронавируса.

      Протест виник через те, що лікарі, медсестри та санітарки отримали не рівномірні надбавки за роботу з хворими на COVID-19, повідомляє "Вінниця.Info".

      До слова В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня

      "Ми не втекли із цієї "передової"! Не сховали у відпустки чи на лікарняні! Покинули своїх дітей, чоловіків та батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично у лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайної ставки. А лікарям по 1,68 гривні! Це як? Чи пообіцяли в Києві та забули", – наводить слова однієї з протестуючих "33 канал".

      У Вінницькій області зафіксовано 436 випадків зараження коронавірусом. З них понад 130 випадків – серед медиків (майже кожен третій).

      Дивіться відео з протесту медиків у Вінниці

      Натомість керівництво лікарні у відповідь заявило, що нарахування до зарплати лікарі, медсестри та санітарки отримують відповідно до табеля робочого часу, який заповнюють керівники структурних підрозділів. А також заявили, що є неузгодженість між центральним і місцевими бюджетами щодо надбавок.

      Відео спілкування медиків та керівництва лікарні щодо надбавок

      Сам пікет тривав близько 2 годин. Після цього лікарі та медсестри позабирали свої плакати.Однак пообіцяли, що за тиждень знову вийдуть на акцію протесту, якщо обіцянки центральної влади щодо надбавок не будуть виконані.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины Пикет Винница
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      сегодня , 17:00 Невечный атом: что ждет энергетику Украины?
      Тарас Семенюк
      Американские лаборатории в Украине: фейк от рупоров Кремля или реальная угроза
      сегодня , 16:56 Американские лаборатории в Украине: фейк от рупоров Кремля или реальная угроза
      Богдан Мірошниченко