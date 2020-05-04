В Виннице медики получили 86 копеек доплаты за работу с инфицированными коронавирусом

Под стенами Винницкой районной больницы, которую перепрофилировали для работы с инфицированным коронавирусом, состоялся пикет. Протестовали сами медики и работники больницы, которые получили смехотворные надбавки за свою работу во время пандемии коронавируса.

Протест виник через те, що лікарі, медсестри та санітарки отримали не рівномірні надбавки за роботу з хворими на COVID-19, повідомляє "Вінниця.Info".

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"Ми не втекли із цієї "передової"! Не сховали у відпустки чи на лікарняні! Покинули своїх дітей, чоловіків та батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично у лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайної ставки. А лікарям по 1,68 гривні! Це як? Чи пообіцяли в Києві та забули", – наводить слова однієї з протестуючих "33 канал".

У Вінницькій області зафіксовано 436 випадків зараження коронавірусом. З них понад 130 випадків – серед медиків (майже кожен третій).

Дивіться відео з протесту медиків у Вінниці

Натомість керівництво лікарні у відповідь заявило, що нарахування до зарплати лікарі, медсестри та санітарки отримують відповідно до табеля робочого часу, який заповнюють керівники структурних підрозділів. А також заявили, що є неузгодженість між центральним і місцевими бюджетами щодо надбавок.

Відео спілкування медиків та керівництва лікарні щодо надбавок

Сам пікет тривав близько 2 годин. Після цього лікарі та медсестри позабирали свої плакати.Однак пообіцяли, що за тиждень знову вийдуть на акцію протесту, якщо обіцянки центральної влади щодо надбавок не будуть виконані.