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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці

      - Читать новость на русском
      Коронавірус Україна 4 травня 2020 – статистика Україна, світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 4 травня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 травня. Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Та вже з 11 травня можна буде ходити в парки і відкриється низка закладів. В українських лікарнях відновлюють проведення планових операцій. Італія перейшла вже до другої фази пом'якшення карантину, а в Новій Зеландії жодного нового випадку зараження.

      Новини про коронавірус в Україні 4 травня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 12 331 випадок COVID-19 (з них 418 за останню добу). 303 людини померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 1 619 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 436 випадків;
      • Волинська область – 340 випадків;
      • Дніпропетровська область – 460 випадків;
      • Донецька область – 81 випадок;
      • Житомирська область – 430 випадків;
      • Закарпатська область – 531 випадок;
      • Запорізька область – 285 випадків;
      • Івано-Франківська область – 984 випадки;
      • Кіровоградська область – 401 випадок;
      • Київ – 1535 випадків;
      • Київська область – 853 випадки;
      • Львівська область – 506 випадків;
      • Луганська область – 37 випадків;
      • Миколаївська область – 161 випадок;
      • Одеська область – 427 випадків;
      • Полтавська область – 227 випадків;
      • Рівненська область – 750 випадків;
      • Сумська область – 112 випадків;
      • Тернопільська область – 896 випадків;
      • Харківська область – 361 випадок;
      • Херсонська область – 139 випадків;
      • Хмельницька область – 116 випадків;
      • Чернівецька область – 1887 випадків;
      • Черкаська область – 312 випадків;
      • Чернігівська область – 64 випадки.

      Актуально Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень

      • Коронавірус підтвердили у 2 325 медиків в Україні.
      • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 48 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 33 вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
      • В окупованому Криму звітують про 111 випадків COVID-19, у Севастополі – про 89. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • З 11 травня будуть послаблення карантину. Відкриють парки і сквери, літні майданчики кафе і ресторанів, салони краси і перукарні, стоматологічні кабінети, сервісні центри, музеї і бібліотеки. Дозволять працювати адвокатам і нотаріусам. Професійні спортивні команди зможуть тренуватися на закритих базах. Однак у всіх закладах, які запрацюють, діятимуть чіткі обмеження – ми зібрали весь список тут.
      • Попри те, що в більшості регіонів України карантин послаблять, у деяких областях його можуть посилити. Це Чернівецька, Івано-Франківська і Тернопільська області – там найгірша епідеміологічна ситуація. 
      • Гіпермаркет "Епіцентр", ресторан "Велюр" та інші заклади, які порушували карантин, покарають. Про це на засіданні уряду повідомив голова МВС Арсен Аваков.
      • Слідами Черкас пішов і Житомир. Там уже працюють салони краси, спортклуби і кав'ярні "на винос". 
      • Через карантин ВВП України впаде на 11% у другому кварталі, а безробіття зросте на 12%, прогнозує Нацбанк.
      • Зеленський записав чергове відеозвернення. За його словами, якби ми скасували карантин, в Україні було б 120 000 смертей до кінця року. Президент також забив на сполох через медреформу: "через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні". Тому Зеленський закликав МОЗ та профільний комітет Ради вдосконалити медичну реформу. Більше дивіться у відеозверненні Зеленського за 4 травня.

      До теми Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня: прогноз

      послаблення карантину з 11 травня
      Що відкриють з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 4 травня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 3 618 937 випадків COVID-19. 250 467 людей померли від коронавірусу, 1 178 122 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США – 1 200 794;
      • Іспанія – 248 301;
      • Італія – 211 938;
      • Велика Британія – 190 594;
      • Франція – 168 693.
      • В Італії зафіксували найменше нових випадків з 10 березня – 1 221. З 4 травня в країні почала діяти вже друга фаза послаблення карантину. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.
      • У Німеччині за останню добу найнижча кількість смертей від коронавірусу за останні 6 тижнів – 48. Загалом в країні майже 167 000 інфікованих. Дослідники з Боннського університету стверджують, що в Німеччині може бути в 10 разів більше хворих – за рахунок людей, у яких немає симптомів.
      • Китай приховував інформацію про COVID-19, щоб скупити світові запаси засобів захисту, йдеться в матеріалі AP. Пекін повідомив світ про поширення хвороби 20 січня, хоча знав про загрозу ще на початку грудня.
      • У Польщі 4 травня відкрили готелі і ТРЦ. Та піку епідемії там все ще чекають – прогнозують на травень – червень.
      • У Росії уряд вже заявив, що частина обмежувальних заходів діятиме аж до появи вакцини. Там вже понад 145 000 інфікованих, кількість нових випадків тільки збільшується.
      • Японія ж навпаки продовжила надзвичайний стан до 31 травня. Система охорони здоров'я перевантажена попри зменшення кількості нових випадків.
      • WizzAir з 1 травня встановив обмеження для пасажирів та працівників. Клієнтам рекомендують купувати квитки і послуги онлайн, в салоні розплачуватися безконтактно. У літаках встановили фільтри, які очищують повітря. Пасажири та члени екіпажу будуть змушені перебувати в масках. Де це можливо – будуть дотримуватися соціальної дистанції.
      • У Єгипті для місцевих жителів відкрили туристичний сезон. Готелі можуть прийняти не більше ніж 25% відпочивальників. З червня дозволять заповнювати готелі на 50%. Туристам мають регулярно міряти температуру. 

      До теми Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • COVID-19 призводить до утворення численних мікротромбів. Саме це є однією з причин смертей інфікованих.
      • Друга хвиля COVID-19 восени – взимку 2020 року може бути важчою, ніж перша. На неї накладеться ще й черговий сезон грипу.
      • Тести на антитіла до коронавірусу від фармкомпанії Abbott отримали сертифікат у Європі. Точність цих тестів склала 99%. 
      • Якщо вакцину від коронавірусу не вдасться розробити, масштабні спалахи хвороби можуть відбуватися кожного року. Тестування стане нормою, а країни зможуть раптово повертатися до карантинних обмежень у будь-яких момент, йдеться в матеріалі CNN.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини України
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