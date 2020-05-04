Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 травня. Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Та вже з 11 травня можна буде ходити в парки і відкриється низка закладів. В українських лікарнях відновлюють проведення планових операцій. Італія перейшла вже до другої фази пом'якшення карантину, а в Новій Зеландії жодного нового випадку зараження.