Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 травня. Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Та вже з 11 травня можна буде ходити в парки і відкриється низка закладів. В українських лікарнях відновлюють проведення планових операцій. Італія перейшла вже до другої фази пом'якшення карантину, а в Новій Зеландії жодного нового випадку зараження.
Новини про коронавірус в Україні 4 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 12 331 випадок COVID-19 (з них 418 за останню добу). 303 людини померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 1 619 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 436 випадків;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 460 випадків;
- Донецька область – 81 випадок;
- Житомирська область – 430 випадків;
- Закарпатська область – 531 випадок;
- Запорізька область – 285 випадків;
- Івано-Франківська область – 984 випадки;
- Кіровоградська область – 401 випадок;
- Київ – 1535 випадків;
- Київська область – 853 випадки;
- Львівська область – 506 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Миколаївська область – 161 випадок;
- Одеська область – 427 випадків;
- Полтавська область – 227 випадків;
- Рівненська область – 750 випадків;
- Сумська область – 112 випадків;
- Тернопільська область – 896 випадків;
- Харківська область – 361 випадок;
- Херсонська область – 139 випадків;
- Хмельницька область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 1887 випадків;
- Черкаська область – 312 випадків;
- Чернігівська область – 64 випадки.
Актуально Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень
- Коронавірус підтвердили у 2 325 медиків в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 48 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 33 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
- В окупованому Криму звітують про 111 випадків COVID-19, у Севастополі – про 89. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Уряд продовжив карантин до 22 травня. Відповідно кордони також будуть частково закриті до цієї дати.
- З 11 травня будуть послаблення карантину. Відкриють парки і сквери, літні майданчики кафе і ресторанів, салони краси і перукарні, стоматологічні кабінети, сервісні центри, музеї і бібліотеки. Дозволять працювати адвокатам і нотаріусам. Професійні спортивні команди зможуть тренуватися на закритих базах. Однак у всіх закладах, які запрацюють, діятимуть чіткі обмеження – ми зібрали весь список тут.
- Попри те, що в більшості регіонів України карантин послаблять, у деяких областях його можуть посилити. Це Чернівецька, Івано-Франківська і Тернопільська області – там найгірша епідеміологічна ситуація.
- Гіпермаркет "Епіцентр", ресторан "Велюр" та інші заклади, які порушували карантин, покарають. Про це на засіданні уряду повідомив голова МВС Арсен Аваков.
- Епопея з послабленням карантину в Черкасах набирає обертів. Черкаська ОДА у суді оскаржить рішення міськради. Мера міста Анатолія Бондаренка мали допитати щодо порушення карантину, однак допит скасували… через карантин. При цьому майже 200 людей прийшли під відділок поліції з протестом, порушуючи карантин. Ми зібрали найцікавіші факти про мера Черкас Анатолія Бондаренка.
- Слідами Черкас пішов і Житомир. Там уже працюють салони краси, спортклуби і кав'ярні "на винос".
- У Києві з 5 травня дозволять продавати каву на винос.
- Уже з 5 травня в Україні відновлюють проведення планових операцій. Усі пацієнти, які потребуватимуть госпіталізації будуть зобов'язані пройти тестування на COVID-19.
- Через карантин ВВП України впаде на 11% у другому кварталі, а безробіття зросте на 12%, прогнозує Нацбанк.
- Зеленський записав чергове відеозвернення. За його словами, якби ми скасували карантин, в Україні було б 120 000 смертей до кінця року. Президент також забив на сполох через медреформу: "через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні". Тому Зеленський закликав МОЗ та профільний комітет Ради вдосконалити медичну реформу. Більше дивіться у відеозверненні Зеленського за 4 травня.
- У Вінниці медики влаштували пікет. За роботу з інфікованими коронавірусом їм прийшли надбавки… 86 копійок.
- У зв'язку з карантином Міносвіти дозволило змінити місце складання ЗНО. Це можна зробити з 6 до 18 травня.
- Нардеп Вадим Новинський повідомив, що одужав від коронавірусу.
До теми Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня: прогноз
Новини про коронавірус у світі за 4 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 618 937 випадків COVID-19. 250 467 людей померли від коронавірусу, 1 178 122 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 200 794;
- Іспанія – 248 301;
- Італія – 211 938;
- Велика Британія – 190 594;
- Франція – 168 693.
- В Італії зафіксували найменше нових випадків з 10 березня – 1 221. З 4 травня в країні почала діяти вже друга фаза послаблення карантину. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.
- У Німеччині за останню добу найнижча кількість смертей від коронавірусу за останні 6 тижнів – 48. Загалом в країні майже 167 000 інфікованих. Дослідники з Боннського університету стверджують, що в Німеччині може бути в 10 разів більше хворих – за рахунок людей, у яких немає симптомів.
- Франція продовжує карантин ще на 2 місяці. Кількість смертельних випадків в країні значно знизилась. До речі, Франція не збирається відправляти на примусову обсервацію іноземців, які приїхали з шенгенської зони та Великої Британії.
- У Новій Зеландії вперше за 7 тижнів не виявили жодного нового випадку COVID-19!
- Китай приховував інформацію про COVID-19, щоб скупити світові запаси засобів захисту, йдеться в матеріалі AP. Пекін повідомив світ про поширення хвороби 20 січня, хоча знав про загрозу ще на початку грудня.
- ЄС оголосив збір коштів на розробку вакцини від коронавірусу: необхідно 7,5 мільярдів євро. Єврокомісія уже заявила, що виділить 1 мільярд.
- У Польщі 4 травня відкрили готелі і ТРЦ. Та піку епідемії там все ще чекають – прогнозують на травень – червень.
- У Росії уряд вже заявив, що частина обмежувальних заходів діятиме аж до появи вакцини. Там вже понад 145 000 інфікованих, кількість нових випадків тільки збільшується.
- А от Лукашенко "не париться" щодо нових випадків COVID-19. До слова, там уже понад 17 000 хворих. Білорусь спокійно готується до президенських виборів уже цього літа.
- Сербія планує скасувати надзвичайний стан з 7 травня. Відсоток нових випадків захворювання не перевищує 5% щодня протягом останнього тижня.
- Японія ж навпаки продовжила надзвичайний стан до 31 травня. Система охорони здоров'я перевантажена попри зменшення кількості нових випадків.
- WizzAir з 1 травня встановив обмеження для пасажирів та працівників. Клієнтам рекомендують купувати квитки і послуги онлайн, в салоні розплачуватися безконтактно. У літаках встановили фільтри, які очищують повітря. Пасажири та члени екіпажу будуть змушені перебувати в масках. Де це можливо – будуть дотримуватися соціальної дистанції.
- У Єгипті для місцевих жителів відкрили туристичний сезон. Готелі можуть прийняти не більше ніж 25% відпочивальників. З червня дозволять заповнювати готелі на 50%. Туристам мають регулярно міряти температуру.
До теми Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- COVID-19 призводить до утворення численних мікротромбів. Саме це є однією з причин смертей інфікованих.
- Пандемія коронавірусу триватиме ще щонайменше 1,5 – 2 роки.
- Друга хвиля COVID-19 восени – взимку 2020 року може бути важчою, ніж перша. На неї накладеться ще й черговий сезон грипу.
- Тести на антитіла до коронавірусу від фармкомпанії Abbott отримали сертифікат у Європі. Точність цих тестів склала 99%.
- Якщо вакцину від коронавірусу не вдасться розробити, масштабні спалахи хвороби можуть відбуватися кожного року. Тестування стане нормою, а країни зможуть раптово повертатися до карантинних обмежень у будь-яких момент, йдеться в матеріалі CNN.