Новости коронавирус 29 марта: 418 случаев в Украине, умер бывший заместитель Киевской ОГА

В Украине подтверждено 418 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Значительный рост – на Черкасщине. Умер Олег Мищенко – экс-заместитель председателя Киевской ОГА. Минздрав Украины внедряет "клиническую сортировку". В целом в мире уже более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первой тройке – США, Италия, КНР. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 29 марта.

Главные новости о коронавирусе в Украине 29 марта

Случаи инфицирования по регионам Украины:

в Винницкой области 22;

на Волыни – 2;

в Днепропетровской области – 6;

в Донецкой области – 2;

в Житомирской области – 5 (1 летальный);

в Закарпатской области – 1;

в Запорожской области – 11;

в Ивано-Франковской области – 41 (3 летальных);

в Киеве – 82 случая;

в Киевской области – 45;

в Кировоградской области 4;

во Львовской области – 5.

в Луганской области – 2 случая;

в Одесской области – 8,

в Полтавской области – 1,

в Ровенской области – 9 случаев (2 летальных);

в Сумской области – 6 случаев (1 летальный);

в Тернопольской области – 57 случаев (1 летальный);

в Харьковской области – 1 случай;

в Херсонской области – 1 случай;

в Хмельницкой области – 1 случай;

в Черкасской области – 46 случаев;

в Черновицкой области – 59 случаев (1 летальный);

в Черниговской области – 1.



Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья

Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

Другие новости о коронавирусе и карантине в Украине

Обратите внимание! После закрытия границ в Украину вернулись более ста тысяч человек. За последние сутки въехали более 16 тысяч граждан, а выехали более 5 тысяч иностранцев. На границах больше нет очередей, количество прибывших уменьшилось вдвое.

Полезно знать Сколько украинцев эвакуировали до закрытия границы и что делать тем, кто не успел вернуться



Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала

Новости коронавирус в мире за 29 марта

Другие страны с высоким уровнем заболеваний COVID-19

Иран

Количество больных: 38 309

Сколько выздоровело: 11 133

Летальные случаи: 2 378



Франция

Количество больных: 38 105

Сколько выздоровело: 5 724

Летальные случаи: 2 317



Великобритания

Количество больных: 17 320

Сколько выздоровел: 151

Летальные случаи: 1 021



Швейцария

Количество больных: 14 352

Сколько выздоровело: 1 595

Летальные случаи: 282



Бельгия

Количество больных: 10 836

Сколько выздоровело: 1 359

Летальные случаи: 431

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