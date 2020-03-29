Новости коронавирус 29 марта: 418 случаев в Украине, умер бывший заместитель Киевской ОГА
В Украине подтверждено 418 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Значительный рост – на Черкасщине. Умер Олег Мищенко – экс-заместитель председателя Киевской ОГА. Минздрав Украины внедряет "клиническую сортировку". В целом в мире уже более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первой тройке – США, Италия, КНР. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 29 марта.
Главные новости о коронавирусе в Украине 29 марта
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтвердили 418 случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 109 новых случаев. Больше всего больных в Киеве. Также значительно возросло количество новых случаев на Черкасщине.
- К сожалению, девять человек умерли. Летальные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях.
- Зато пятеро украинцев выздоровели. Их уже выписали из больниц.
- В Киеве подтвердили 82 случая заражения, а в Киевской области – 45.
- Больной коронавирусом ребенок в Винницкой области находится в тяжелом состоянии.
- В Волынской области заболела семилетняя девочка. Ребенка решили не госпитализировать, за ее состоянием следит семейный врач. Девочка вместе с родителями изолированы.
- В Луцке коронавирус обнаружили у директора городской клинической больницы. В медучреждении провели дезинфекцию и обследовали пятерых контактных лиц. У них пока коронавирус не обнаружили.
- Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Во время эпидемии коронавируса в аннексированном Крыму организовали массовые ярмарки. Смотрите фото по ссылке.
- Министерство Здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки". Это означает, что людей, которые будут болеть коронавирусом в легкой форме, не будут госпитализировать.
- Все больше больниц в Украине, которые принимают больных коронавирусом, заявляют об отсутствии необходимого обеспечения: от аппаратов искусственного дыхания до элементарных бахил. Это в очередной раз подтверждает заявление врачей Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра.
Случаи инфицирования по регионам Украины:
- в Винницкой области 22;
- на Волыни – 2;
- в Днепропетровской области – 6;
- в Донецкой области – 2;
- в Житомирской области – 5 (1 летальный);
- в Закарпатской области – 1;
- в Запорожской области – 11;
- в Ивано-Франковской области – 41 (3 летальных);
- в Киеве – 82 случая;
- в Киевской области – 45;
- в Кировоградской области 4;
- во Львовской области – 5.
- в Луганской области – 2 случая;
- в Одесской области – 8,
- в Полтавской области – 1,
- в Ровенской области – 9 случаев (2 летальных);
- в Сумской области – 6 случаев (1 летальный);
- в Тернопольской области – 57 случаев (1 летальный);
- в Харьковской области – 1 случай;
- в Херсонской области – 1 случай;
- в Хмельницкой области – 1 случай;
- в Черкасской области – 46 случаев;
- в Черновицкой области – 59 случаев (1 летальный);
- в Черниговской области – 1.
Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья
Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы
Другие новости о коронавирусе и карантине в Украине
- Умер больной на коронавирус Олег Мищенко – бываший заместитель председателя Киевской ОГА. Он неделю боролся с недугом.
- У депутата Запорожского областного совета от "Батькивщины" Геннадия Фукса обнаружили коронавирус. Политик недавно вернулся из Израиля и пытался, как он говорит, соблюдать карантин.
- В то же время Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев. Его выписали из Александровской больницы.
- Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину. Вскоре их передадут врачам, правоохранителям и военным.
- По состоянию на 29 марта в Вооруженных силах Украины не зафиксировали ни одного случая коронавируса среди бойцов. Впрочем на самоизоляции находятся 172 человека.
- В Одесской области планируют установить специальные блокпосты. Выборочно будут проводить осмотр и температурный скрининг.
- Во время карантина уровень преступности снизился на 30%. Наибольшее текущее преступление – нарушение режима карантина. Кроме того, активизировались мошенники.
- Специальный поезд прибыл из России в Киев 29 марта. Он выехал из Украины в Россию 27 марта и вечером 28 марта забрал украинцев домой. Эвакуированные жалуются, что их обещали развести домой, однако этого не произошло.
- Спецрейсом из США домой также вернулись 359 украинцев. Самолет из Нью-Йорка приземлился в Киеве 29 марта.
- По данным МИД Украины, за границей на карантине в 15 странах мира находится 171 гражданин Украины, 27 проходят лечение, 4 человека умерли, 8 граждан выздоровели.
Обратите внимание! После закрытия границ в Украину вернулись более ста тысяч человек. За последние сутки въехали более 16 тысяч граждан, а выехали более 5 тысяч иностранцев. На границах больше нет очередей, количество прибывших уменьшилось вдвое.
Полезно знать Сколько украинцев эвакуировали до закрытия границы и что делать тем, кто не успел вернуться
Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала
Новости коронавирус в мире за 29 марта
- По состоянию на 29 марта в мире зарегистрировали более 663,8 тысячи случаев коронавируса. Еще 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи.
- Также во всем мире, к сожалению, зафиксировали 30 822 смертельных случая. При этом побороли болезнь за это время 139 451 человек.
- Лидером по количеству случаев являются США. Там вирус подтвердили у 122 666 человек, из которых вылечились 1 095 человек, умерли – 2 185. В то же время более 20 тысяч новых случаев приходятся именно на Соединенные Штаты.
- По расчетам СМИ, в минувшие двое суток в Нью-Йорке каждые 17 минут умирал инфицированный коронавирусом человек.
- Несмотря на это Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин в стране.
- В Италии заболели уже 92 472 человека. В то же время умерли 10 023 лица, вылечились 12 384 человека. За минувшие сутки в Италии также больше всего смертельных случаев - аж 889.
- Испания отчитывается о 78 797 инфицированных. Среди них 14 709 выздоровели, умерли 6 528 особы. За минувшие сутки в Испании умерли 838 человек.
- В то же время от коронавируса умерла сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза.
- В Германии количество больных увеличилось до 58 247. От болезни умерли уже 455 человек. Зато выздоровел 8 481 человек.
- В России официально подтвердили 1 534 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. Общее количество больных – 1 534 человек.
- Нидерланды приобрели более миллиона бракованных китайских масок. Маски, которые попали в несколько больниц, оказались нерабочими и не соответствуют нормам качества.
- Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо выздоровела от коронавируса. Она отметила, что сейчас чувствует себя намного лучше.
- Власти Грузии отказались пропускать через свою территорию россиян, которые хотят вернуться в РФ из Армении сухопутным путем.
Другие страны с высоким уровнем заболеваний COVID-19
Иран
Количество больных: 38 309
Сколько выздоровело: 11 133
Летальные случаи: 2 378
Франция
Количество больных: 38 105
Сколько выздоровело: 5 724
Летальные случаи: 2 317
Великобритания
Количество больных: 17 320
Сколько выздоровел: 151
Летальные случаи: 1 021
Швейцария
Количество больных: 14 352
Сколько выздоровело: 1 595
Летальные случаи: 282
Бельгия
Количество больных: 10 836
Сколько выздоровело: 1 359
Летальные случаи: 431
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Спорт и коронавирус: главное
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно эпидемии коронавируса, а также рассказал, как проводит карантин. Шевченко, поддержав жителей Италии в связи с пандемией коронавируса, сравнил ситуацию с распространением этого заболевания с последствиями аварии на ЧАЭС 1986 года.
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Киевское "Динамо" продлило карантин для всех команд до 5 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса.
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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом COVID-19. Аргентинец вылечился и продолжил индивидуально готовиться к возобновлению чемпионата.
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