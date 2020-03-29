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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости коронавирус 29 марта: 418 случаев в Украине, умер бывший заместитель Киевской ОГА

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      Новости коронавируса в Украине и мире 29 марта / news.sky.com

      В Украине подтверждено 418 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Значительный рост – на Черкасщине. Умер Олег Мищенко – экс-заместитель председателя Киевской ОГА. Минздрав Украины внедряет "клиническую сортировку". В целом в мире уже более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первой тройке – США, Италия, КНР. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 29 марта.

      Главные новости о коронавирусе в Украине 29 марта

      Случаи инфицирования по регионам Украины:

      • в Винницкой области 22;
      • на Волыни – 2;
      • в Днепропетровской области – 6;
      • в Донецкой области – 2;
      • в Житомирской области – 5 (1 летальный);
      • в Закарпатской области – 1;
      • в Запорожской области – 11;
      • в Ивано-Франковской области – 41 (3 летальных);
      • в Киеве – 82 случая;
      • в Киевской области – 45;
      • в Кировоградской области 4;
      • во Львовской области – 5.
      • в Луганской области – 2 случая;
      • в Одесской области – 8,
      • в Полтавской области – 1,
      • в Ровенской области – 9 случаев (2 летальных);
      • в Сумской области – 6 случаев (1 летальный);
      • в Тернопольской области – 57 случаев (1 летальный);
      • в Харьковской области – 1 случай;
      • в Херсонской области – 1 случай;
      • в Хмельницкой области – 1 случай;
      • в Черкасской области – 46 случаев;
      • в Черновицкой области – 59 случаев (1 летальный);
      • в Черниговской области – 1.


      Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья

      Актуально Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

      Другие новости о коронавирусе и карантине в Украине

      Обратите внимание! После закрытия границ в Украину вернулись более ста тысяч человек. За последние сутки въехали более 16 тысяч граждан, а выехали более 5 тысяч иностранцев. На границах больше нет очередей, количество прибывших уменьшилось вдвое.

      Полезно знать Сколько украинцев эвакуировали до закрытия границы и что делать тем, кто не успел вернуться

       


      Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала

      Новости коронавирус в мире за 29 марта

      Другие страны с высоким уровнем заболеваний COVID-19

      Иран

      Количество больных: 38 309
      Сколько выздоровело: 11 133
      Летальные случаи: 2 378

      Франция

      Количество больных: 38 105
      Сколько выздоровело: 5 724
      Летальные случаи: 2 317

      Великобритания

      Количество больных: 17 320
      Сколько выздоровел: 151
      Летальные случаи: 1 021

      Швейцария

      Количество больных: 14 352
      Сколько выздоровело: 1 595
      Летальные случаи: 282

      Бельгия

      Количество больных: 10 836
      Сколько выздоровело: 1 359
      Летальные случаи: 431

      Интересно Алкоголь, чеснок и высокая температура: мифы о коронавирусе, которые удивят

      Спорт и коронавирус: главное

      •  

        Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно эпидемии коронавируса, а также рассказал, как проводит карантин. Шевченко, поддержав жителей Италии в связи с пандемией коронавируса, сравнил ситуацию с распространением этого заболевания с последствиями аварии на ЧАЭС 1986 года.

      • Киевское "Динамо" продлило карантин для всех команд до 5 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

      • Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом COVID-19. Аргентинец вылечился и продолжил индивидуально готовиться к возобновлению чемпионата.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье
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