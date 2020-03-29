Новини про коронавірус 29 березня: 418 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
В Україні підтверджено 418 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Значне зростання – на Черкащині. Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА. МОЗ України впроваджує "клінічне сортування". Загалом у світі вже понад 660 тисяч випадків зараження коронавірусу. У першій трійці – США, Італія, КНР. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 29 березня.
Головні новини про коронавірус в Україні 29 березня
- Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 29 березня в Україні підтвердили 418 випадків захворювання на COVID-19. За добу виявили 109 нових випадків. Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.
- На жаль, дев'ятеро людей померли. Летальні випадки зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.
- Натомість п'ятеро українців одужали. Їх уже виписали з лікарень.
- У Києві підтвердили 82 випадки зараження, а в Київській області – 45.
- Хвора коронавірусом дитина на Вінниччині перебуває у тяжкому стані.
- У Волинській області захворіла семирічна дівчинка. Дитину вирішили не госпіталізовувати, за її станом слідкує сімейний лікар. Дівчинка разом з батьками ізольовані.
- У Луцьку коронавірус виявили у директорки міської клінічної лікарні. У медзакладі провели дезінфекцію та обстежили п’ятьох контактних осіб. У них поки коронавірус не виявили.
- Випадки зараження коронавірусом виявили у всіх областях, окрім Кіровоградської. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Під час епідемії коронавірусу в анексованому Криму організували масові ярмарки. Дивіться фото за посиланням.
- Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування". Це означає, що людей, які хворітимуть коронавірусом в легкій формі, не будуть госпіталізувати.
- Дедалі більше лікарень в Україні, які приймають хворих на коронавірус, заявляють про відсутність необхідного забезпечення: від апаратів штучного дихання до елементарних бахіл. Це вкотре підтверджує заява лікарів Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру.
Випадки інфікування по регіонах України:
- у Вінницькій області – 22;
- на Волині – 2;
- у Дніпропетровській області – 6;
- у Донецькій області – 2;
- у Житомирській області – 5 (1 летальний);
- у Закарпатській області – 1;
- у Запорізькій області – 11;
- в Івано-Франківській області – 41 (3 летальних);
- у Києві – 82 випадки;
- у Київській області – 45;
- у Кіровоградській області – 4;
- у Львівській області – 5.
- у Луганській області – 2 випадки;
- в Одеській області – 8,
- у Полтавській області – 1,
- у Рівненській області – 9 випадків (2 летальних);
- у Сумській області – 6 випадків (1 летальний);
- у Тернопільській області – 57 випадків (1 летальний);
- у Харківській області – 1 випадок;
- у Херсонській області – 1 випадок;
- у Хмельницькій області – 1 випадок;
- у Черкаській області – 46 випадків;
- у Чернівецькій області – 59 випадків (1 летальний);
- у Чернігівській області – 1.
Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я
Актуально Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону
Інші новини про коронавірус та карантин в Україні
- Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА. Він тиждень боровся з недугою.
- У депутата Запорізької обласної ради від "Батьківщини" Геннадія Фукса виявили коронавірус. Політик нещодавно повернувся з Ізраїля та намагався, як він каже, дотримуватися карантину.
- Водночас Україні від коронавірусу одужав перший нардеп Олександр Лукашев. Його виписали з Олександрівської лікарні.
- Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України. Незабаром їх передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.
- Станом на 29 березня у Збройних силах України не зафіксували жодного випадку коронавірусу серед бійців. Втім на самоізоляції перебувають 172 людини.
- В Одеській області планують встановити спеціальні блокпости. Вибірково будуть проводити огляд та температурний скринінг.
- Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%. Найбільший поточний злочин – порушення режиму карантину. Крім того, активізувалися шахраї.
- Спеціальний потяг прибув з Росії до Києва 29 березня. Він виїхав з України до Росії 27 березня і ввечері 28 березня забрав українців додому. Евакуйовані скаржаться, що їх обіцяли розвести додому, однак цього не сталося.
- Спецрейсом зі США додому також повернулися 359 українців. Літак з Нью-Йорка приземлився у Києві 29 березня.
- За даними МЗС України, за кордоном на карантині у 15 країнах світу перебуває 171 громадянин України, 27 проходять лікування, 4 особи померли, 8 громадян одужали.
Зверніть увагу! Після закриття кордонів в Україну повернулись понад сто тисяч осіб. За останню добу в’їхали понад 16 тисяч громадян, а виїхали понад 5 тисяч іноземців. На кордонах більше немає черг, кількість прибулих зменшилась удвічі.
Корисно знати Скільки українців евакуювали до закриття кордону і що робити тим, хто не встиг повернутися
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Новини про коронавірус у світі за 29 березня
- Станом на 29 березня у світі зареєстрували понад 663,8 тисячі випадків коронавірусу. Ще 28 березня інфікованих було 593,3 тисячі.
- Також у всьому світі, на жаль, зафіксували 30 822 смертельних випадки. Натомість побороли хворобу за цей час 139 451 людина.
- Лідером за кількістю випадків є США. Там вірус підтвердили у 122 666 осіб, із яких вилікувались 1095 людей, померли – 2185. Водночас понад 20 тисяч нових випадків припадає саме на Сполучені Штати.
- За розрахунками ЗМІ, у минулі дві доби у Нью-Йорку кожних 17 хвилин помирала інфікована коронавірусом людина.
- Попри це Дональд Трамп передумав вводити жорсткий карантин у країні.
- В Італії захворіли вже 92 472 людини. Водночас померли 10 023 особи, вилікувались 12 384 людини. За минулу добу в Італії також найбільше смертельних випадків – аж 889.
- Іспанія звітує про 78 797 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6528 особи. За минулу добу в Іспанії померли 838 людей.
- Водночас від коронавірусу померла сестра іспанського короля Філіпа VI, принцеса Марія Тереза.
- У Німеччині кількість хворих збільшилась до 58 247. Від хвороби померли вже 455 людей. Натомість одужала 8 481 людина.
- У Росії офіційно підтвердили 1 534 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. За останню добу у Росії підтверджено 270 нових випадків коронавірусу у 26 російських регіонах. Загальна кількість хворих – 1 534 людей.
- Нідерланди придбали понад мільйон бракованих китайських масок. Маски, що потрапили у кілька лікарень, виявились неробочими і не відповідають нормам якості.
- Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо одужала від коронавірусу. Вона зазначила, що наразі почуває себе набагато краще.
- Влада Грузії відмовилася пропускати через свою територію росіян, які хочуть повернутися до РФ з Вірменії сухопутним шляхом.
Інші країни з високим рівнем захворювань на COVID-19
Іран
- Кількість хворих: 38 309
- Скільки одужало: 11 133
- Летальні випадки: 2 378
Франція
- Кількість хворих: 38 105
- Скільки одужало: 5 724
- Летальні випадки: 2 317
Велика Британія
- Кількість хворих: 17 320
- Скільки одужало: 151
- Летальні випадки: 1 021
Швейцарія
- Кількість хворих: 14 352
- Скільки одужало: 1 595
- Летальні випадки: 282
Бельгія
- Кількість хворих: 10 836
- Скільки одужало: 1 359
- Летальні випадки: 431
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