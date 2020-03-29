Новини про коронавірус 29 березня: 418 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА

В Україні підтверджено 418 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Значне зростання – на Черкащині. Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА. МОЗ України впроваджує "клінічне сортування". Загалом у світі вже понад 660 тисяч випадків зараження коронавірусу. У першій трійці – США, Італія, КНР. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 29 березня.

Головні новини про коронавірус в Україні 29 березня

Випадки інфікування по регіонах України:

у Вінницькій області – 22;

на Волині – 2;

у Дніпропетровській області – 6;

у Донецькій області – 2;

у Житомирській області – 5 (1 летальний);

у Закарпатській області – 1;

у Запорізькій області – 11;

в Івано-Франківській області – 41 (3 летальних);

у Києві – 82 випадки;

у Київській області – 45;

у Кіровоградській області – 4;

у Львівській області – 5.

у Луганській області – 2 випадки;

в Одеській області – 8,

у Полтавській області – 1,

у Рівненській області – 9 випадків (2 летальних);

у Сумській області – 6 випадків (1 летальний);

у Тернопільській області – 57 випадків (1 летальний);

у Харківській області – 1 випадок;

у Херсонській області – 1 випадок;

у Хмельницькій області – 1 випадок;

у Черкаській області – 46 випадків;

у Чернівецькій області – 59 випадків (1 летальний);

у Чернігівській області – 1.



Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Актуально Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

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Зверніть увагу! Після закриття кордонів в Україну повернулись понад сто тисяч осіб. За останню добу в’їхали понад 16 тисяч громадян, а виїхали понад 5 тисяч іноземців. На кордонах більше немає черг, кількість прибулих зменшилась удвічі.

Корисно знати Скільки українців евакуювали до закриття кордону і що робити тим, хто не встиг повернутися



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Новини про коронавірус у світі за 29 березня

Інші країни з високим рівнем захворювань на COVID-19

Іран

Кількість хворих: 38 309

Скільки одужало: 11 133

Летальні випадки: 2 378

Франція

Кількість хворих: 38 105

Скільки одужало: 5 724

Летальні випадки: 2 317

Велика Британія

Кількість хворих: 17 320

Скільки одужало: 151

Летальні випадки: 1 021

Швейцарія

Кількість хворих: 14 352

Скільки одужало: 1 595

Летальні випадки: 282

Бельгія

Кількість хворих: 10 836

Скільки одужало: 1 359

Летальні випадки: 431

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