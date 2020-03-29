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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 29 березня: 418 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 29 березня / news.sky.com

      В Україні підтверджено 418 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Значне зростання – на Черкащині. Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА. МОЗ України впроваджує "клінічне сортування". Загалом у світі вже понад 660 тисяч випадків зараження коронавірусу. У першій трійці – США, Італія, КНР. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 29 березня.

      Головні новини про коронавірус в Україні 29 березня

      Випадки інфікування по регіонах України: 

      • у Вінницькій області – 22;
      • на Волині – 2;
      • у Дніпропетровській області – 6;
      • у Донецькій області – 2;
      • у Житомирській області – 5 (1 летальний);
      • у Закарпатській області – 1;
      • у Запорізькій області – 11;
      • в Івано-Франківській області – 41 (3 летальних);
      • у Києві – 82 випадки;
      • у Київській області – 45;
      • у Кіровоградській області – 4;
      • у Львівській області – 5.
      • у Луганській області – 2 випадки;
      • в Одеській області – 8,
      • у Полтавській області – 1,
      • у Рівненській області – 9 випадків (2 летальних);
      • у Сумській області – 6 випадків (1 летальний);
      • у Тернопільській області – 57 випадків (1 летальний);
      • у Харківській області – 1 випадок;
      • у Херсонській області – 1 випадок;
      • у Хмельницькій області – 1 випадок;
      • у Черкаській області – 46 випадків;
      • у Чернівецькій області – 59 випадків (1 летальний);
      • у Чернігівській області – 1.


      Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я

      Актуально Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

      Інші новини про коронавірус та карантин в Україні

      Зверніть увагу!  Після закриття кордонів в Україну повернулись понад сто тисяч осіб. За останню добу в’їхали понад 16 тисяч громадян, а виїхали понад 5 тисяч іноземців. На кордонах більше немає черг, кількість прибулих зменшилась удвічі.

      Корисно знати Скільки українців евакуювали до закриття кордону і що робити тим, хто не встиг повернутися


      Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 29 березня

      Інші країни з високим рівнем захворювань на COVID-19

      Іран

      • Кількість хворих: 38 309
      • Скільки одужало: 11 133
      • Летальні випадки: 2 378

      Франція

      • Кількість хворих: 38 105
      • Скільки одужало: 5 724
      • Летальні випадки: 2 317

      Велика Британія

      • Кількість хворих: 17 320
      • Скільки одужало: 151
      • Летальні випадки: 1 021

      Швейцарія

      • Кількість хворих: 14 352
      • Скільки одужало: 1 595
      • Летальні випадки: 282

      Бельгія

      • Кількість хворих: 10 836
      • Скільки одужало: 1 359
      • Летальні випадки: 431

      Цікаво Алкоголь, часник і висока температура: міфи про коронавірус, які здивують

      Спорт і коронавірус: головне

      • Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо епідемії коронавірусу, а також розповів, як проводить карантин. Шевченко, підтримавши жителів Італії у зв'язку з пандемією коронавіруса, порівняв ситуацію з поширенням цього захворювання з наслідками аварії на ЧАЕС 1986 року.

      • Київське "Динамо" продовжило карантин для всіх команд до 5 квітня у зв’язку із надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу.

      • Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала розповів про свій стан після зараження коронавірусом COVID-19. Аргентинець вилікувався і продовжив індивідуально готуватися до відновлення чемпіонату.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
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