Кравцов уходит с поста главы Укрзализныци в "публичный сектор"

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что его контракт с государственной компанией завершается. А причиной этого стал переход в публичный государственный сектор.

Об этом он написал в своем новогоднем обращении, опубликованном на сайте "Укрзализныци". Кравцов, в частности, заверил, что никакого конфликта между Укрзализныцей и Министерством инфраструктуры нет. Хотя об этом в последнее время ходило много разговоров.

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"Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшением состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", – убеждает Кравцов.

Также госслужащий сообщил, что уже в начале 2020 года покинет пост председателя правления акционерного общества "Укрзализныця". Произойдет это после того, как Наблюдательный совет компании рассмотрит его обращение "о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе".

За последние годы трансформация Укрзализныци стала одной из самых масштабных среди государственных компаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень. Больше подробностей и комментариев – после принятых формальных решений,

– добавил Кравцов.

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Что предшествовало этому заявлению Кравцова

3 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнение Кравцова с должности председателя правления.

Господин Кравцов проинформировал меня как министра инфраструктуры, что обращается в Наблюдательный совет с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет, чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения,

– отметил министр.

Также Криклий заметил, что его министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

Впоследствии Кравцов отметил, что стратегические государственные предприятия, такие как Укрзализныця и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час.

"Назначение меня руководителем Укрзализныци, оценка ключевых показателей эффективности, и, собственно, увольнение – компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета. Но есть процедура, и нарушать ее – поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе", – подчеркнул он.

По словам Кравцова, стремление управлять в ручном режиме крупнейшей компанией в стране – перманентное. И такое решение может стать крупнейшим коррупционным риском. Он также напомнил, что именно Укрзализныця стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.

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Заметим, что Евгений Кравцов проработает на посту главы Укрзализныци фактически год. Возглавил он акционерное общество в начале 2019-го. А до этого времени исполнял обязанности председателя правления национального перевозчика. Сменил Кравцов в должности председателя правления Укрзализныци поляка Войцеха Балчуна.