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      Кремль целенаправленно искажает имидж Украины на Западе, – представитель ЕС в Украине

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      Хюг Мингарелли
      Хюг Мингарелли / hromadske.ua

      Главная мишень российской пропаганды и дезинформации – Украина в целом и президентские выборы 2019 года в частности. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли

      Волна фейковых новостей

      Европейский дипломат Хюг Мингарелли во вторник, 26 февраля, на конференции в Киеве назвал Украину "полем в информационной войне", сообщает Интерфакс.

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      По его словам, дезинформация со стороны России формирует искаженное восприятие Украины на Западе.

      Вы платите слишком высокую цену за плохой имидж, сформированный в Западной Европе,
      – отметил Мингарелли.

      И добавил, что информационная война только усилится к президентским выборам: "В течение следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на предстоящих выборах президента".

      Пропаганда
      Надпись на пропагандистской листовке: "Ракетные войска – любая цель близка"

      Пропагандистские приемы России (примеры только за февраль 2019)

      Ложная информация о якобы масштабной фальсификации выборов.

      Такими фейками Россия пытается показать, что украинские выборы якобы нелегитимны. Россия также пытается создать напряженную ситуацию в стране: внушить стресс, панику и дестабилизировать украинское общество. Например, 7 февраля полиция Донетчины зафиксировала 10 ложных сообщений, отправленных с оккупированных территорий.

      Дискредитация "невыгодных" политиков.

      Российские и пророссийские издания в Украине будут пытаться очернить политиков, неудобных для Кремля. Также используют и будут использовать армию ботов в социальных сетях.

      Пропаганда через кинофильмы.

      Например, российская режиссер Светлана Резвушкина сняла пропагандистскую ленту "Русская весна" об оккупации Крыма Россией. К слову, в феврале 2019 года Резвушкина не прошла таможенный контроль, когда пыталась попасть в Украину.

      Пропаганда через книги.

      Россия выдала учебники по истории Крыма за 10 класс. И там написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне. Всего в феврале 2019 года Госкомтелерадио не выдало разрешения на ввоз в Украину из России 19 книг. Все эти книги содержат признаки пропаганды государства-агрессора. Отказ в разрешениях выдан на основании выводов экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

      Унижение Украины на российском телевидении.

      Журналист Евгений Попов заявил, что переименование улиц и декоммунизация в Украине – первый шаг к превращению страны в нацистскую. К тому же, как себе представляет Попов, скоро все украинцы будут носить немецкую форму и строить концлагеря. Эти заявления прозвучали в эфире программы "60 минут", ведущей которой является одиозная Ольга Скабеева.

      Влияние через Русскую православную церковь (УПЦ МП).

      Например, 9 февраля представителей новосозданной Православной церкви Украины не пустили в монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции, которая находится под контролем РПЦ. 3 февраля в РПЦ интронизацию главы ПЦУ Епифания назвали "жалким зрелищем". Есть и примеры радикальные: на Волыни одна из общин присоединилась к ПЦУ, однако священник УПЦ МП решил "не сдаваться" и стрелять по прихожанам из ружья.

      Открытие "представительств" псевдореспублик в Европе.

      В начале февраля российские пропагандисты хвастались появлением очередного "дипломатического ведомства" от "ДНР" в итальянской Вероне. Аналогичные "представительства" существуют во многих странах Европы, чем очень гордятся адепты "русского мира". Хотя на самом деле – какие "республики", такие и "консульства".

      Скрытые угрозы.

      В эфире пропагандистского канала "Звезда" Минобороны РФ вышел анонс передачи, в котором демонстрировали работу российского танка Т-90М "Прорыв-3". Во время испытаний его мишенью стал танк Т-64, который сегодня есть на вооружении украинской армии, и изготовлен в Харькове. Ну, и, конечно, активная реклама российской армии как "лучшей армии мира".

      К слову, Дмитрий Гордон в интервью российскому блогеру Юрию Дудю метко охарактеризовал российскую пропаганду: "В беззащитные головы доверчивых людей буквально вбивается то, что нужно Кремлю. Если бы Геббельс выжил, он застрелился бы еще раз".

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      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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