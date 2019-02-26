Кремль цілеспрямовано спотворює імідж України на Заході, – представник ЄС в Україні

Головна мішень російської пропаганди та дезінформації – Україна загалом та президентські вибори 2019 року зокрема. Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі

Хвиля фейкових новин

Європейський дипломат Хюг Мінгареллі у вівторок, 26 лютого, на конференції в Києві назвав Україну "полем в інформаційній війні", повідомляє Інтерфакс.

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За його словами, дезінформація з боку Росії формує спотворене сприйняття України на Заході.

Ви платите дуже високу ціну за поганий імідж, сформований у Західній Європі,

– наголосив Мінгареллі.

І додав, що інформаційна війна лише посилиться до президентських виборів: "Протягом наступних тижнів буде багато фейкових новин, які намагатимуться змінити точку зору України на майбутніх виборах президента".



Напис на пропагандистській листівці: "Ракетні війська – будь-яка ціль близька"

Пропагандистські прийоми Росії (приклади лише за лютий 2019)

Неправдива інформація про начебто масштабну фальсифікацію виборів.

Такими фейками Росія намагається показати, що українські вибори нібито нелегітимні. Росія також намагається створити напружену ситуацію в державі: навіяти стрес, паніку та дестабілізувати українське суспільство. Наприклад, 7 лютого поліція Донеччини зафіксувала 10 неправдивих повідомлень, надісланих з окупованих територій.

Дискредитація "невигідних" політиків.

Російські та проросійських видання в Україні намагатимуться очорнити політиків, незручних для Кремля. Також використовують і будуть використовувати армію ботів у соціальних мережах.

Пропаганда через кінофільми.

Наприклад, російська режисерка Світлана Резвушкіна зняла пропагандистську стрічку "Русская весна" про окупацію Криму Росією. До слова, у лютому 2019 Резвушкіна не пройшла митний контроль, коли намагалася потрапити до України.

Пропаганда через книги.

Росія видала підручники з історії Криму за 10 клас. І там написано, що кримські татари нібито активно допомагали нацистам у Другій світовій війні. Загалом у лютому 2019 Держкомтелерадіо не видало дозволи на ввезення в Україну з Росії 19 книг. Усі ці книги містять ознаки пропаганди держави-агресора. Відмову в дозволах видано на підставі висновків експертної ради з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

Приниження України на російському телебаченні.

Журналіст Євген Попов заявив, що перейменування вулиць та декомунізація в Україні – перший кроком до перетворення країни на нацистську. До того ж, як собі уявляє Попов, скоро всі українці носитимуть німецьку форму і будуватимуть концтабори. Ці заяви пролунали в ефірі програми "60 минут", ведучою якої є одіозна Ольга Скабєєва.

Вплив через Російську православну церкву (УПЦ МП).

Наприклад, 9 лютого представників новоствореної Православної церкви України не впустили до монастиря Святого Пантелеймона на Святій Горі Афон у Греції, який є під контролем РПЦ. 3 лютого у РПЦ інтронізацію очільника ПЦУ Епіфанія назвали "жалюгідним видовищем". Є й приклади радикальніші: на Волині одна з громад приєдналася до ПЦУ, однак священик УПЦ МП вирішив "не здаватися" і стріляти по парафіянах із рушниці.

Відкриття "представництв" псевдореспублік у Європі.

На початку лютого російські пропагандисти хизувалися появою чергового "дипломатичного відомства" від "ДНР" в італійській Вероні. Аналогічні "представництва" існують у багатьох країнах Європи, чим страшенно пишаються адепти "русского мира". Хоча насправді – які "республіки", такі й "консульства".

Приховані погрози.

У ефірі пропагандистського каналу "Звезда" міноборони РФ вийшов анонс передачі, в якому демонстрували роботу російського танку Т-90М "Прорив-3". Під час випробувань його мішенню став танк Т-64, який сьогодні є на озброєнні української армії, та й виготовлений у Харкові. Ну, і, звісно, активна реклама російської армії як "найкращої армії світу".

До слова, Дмитро Гордон у інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю влучно схарактеризував російську пропаганду: "У беззахисні голови довірливих людей буквально вбивається те, що потрібно Кремлю. Якби Геббельс вижив, він застрелився би ще раз".