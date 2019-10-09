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      Кто из нынешней власти саботирует работу Киевсовета: громкое заявление Кличко

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / 24 канал

      Мэр Киева Виталий Кличко назвал трех людей, которые влияют на депутатов Киевсовета, и те плохо выполняют свою работу. По словам киевского мэра, эти люди занимают высокие должности. В частности, говорится о главе Офиса Президента Андрее Богдане, предпринимателе Андрее Ваврише и нардепе от "Слуги народа" Александре Ткаченко.

      Как подчеркнул Кличко в эфире "Радио НВ", сегодня столичная власть должна рассмотреть множество проблем (отопительный сезон, вложение денег в транспортную инфраструктуру, заработная плата Киепастранса и тому подобное), однако некоторые депутаты это игнорируют и не хотят работать. По его словам, причины такого поведения – меркантильные и личные. Он подчеркнул, что его специально в этих вопросах торпедируют, как мэра.

      "Это реальный саботаж. И об этом господин Богдан заявлял еще два месяца назад, когда говорил, что Кличко не контролирует Киевсовет. Меня такие слова очень удивили. Но потом уже я увидел последствия", – отметил киевский мэр.

      Кроме того, Кличко рассказал, что к нему подходят некоторые депутаты и извиняются. А объясняют они такое поведение тем, что им звонили люди, занимающие достаточно высокие должности, и давали определенные рекомендации.

      "Я говорю депутатам, хорошо, если поступают такие предложения, выходите и обнародуйте эту информацию в СМИ. Но все отказываются, потому что могут быть плохие последствия", – добавляет киевский городской голова.

      Кличко убеждает, что сегодня многие из депутатов Киевсовета запуганы. Кроме того, многих вызывают в различные государственные учреждения в те дни, когда проходит очередная сессия Киевсовета.

      Я не верю в случайность. Это делается умышленно. Некоторым депутатам пообещали, если вы сейчас будете подыгрывать определенной политсиле, то под флагом этой партии вы пройдете в Киевсовет на следующих выборах. Если нет, у вас шансов быть избранным депутатом – мало,
      – говорит он.

      Также Кличко заявил, что в основном такие предложения поступают от людей, связанных лишь с тремя персоналиями. Это – глава Офиса Президента Андрей Богдан, предприниматель и киевский застройщик Андрей Ваврыш и нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Андрей Богдан Киеврада Виталий Кличко
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