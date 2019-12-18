Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год, в который была включена не только военная помощь Украине, но и санкции против газопроводов РФ "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Германия по этому поводу уже выразила протест, а Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

К слову: Что реально грозит "Газпрому" из-за санкций США для "Северного потока-2

Но, нас в данном контексте уже интересует не столько сам долгожданный факт внесения санкций против российских газопроводов, сколько то, как накануне этого голосования одна европейская страна всячески старалась на законодательном уровне обезопасить российские трубы от ограничений. Разумеется, речь пойдет о Германии.

Если кто уже позабыл, то напомню, что 6 ноября законопроект по газопроводу "Северный поток-2", который бы гипотетически выводил бы его из-под действия энергетических директив ЕС и обезопасил от влияния санкций, рассматривался комитетом по экономическим вопросам Бундестага.

Примечательно, что обсуждение и голосование по нему, происходило в лучших традициях диктаторских режимов, что для демократичной и толерантной Германии просто невообразимо.

Так, представитель правящей коалиции ХДС-ХСС Йоахим Пфайфер сначала заявил, что эти поправки рассматриваться не будут, а буквально за 23 минуты до закрытия заседания, неожиданно, включил их рассмотрение в повестку дня. Именно по этой причине голосование по поправкам проходило уже ночью.

Тогда действия правящей коалиции ХДС-ХСС и "Свободных демократов" вызвали всеобщее негодование в Бундестаге. Ведь всем прекрасно понятно, представитель правящей коалиции ХДС-ХСС Йоахим Пфайфер не действовал тогда самостоятельно, без согласования вопроса как с однопартийцами, так и "серого кардинала" ХДС – канцлера Ангелы Меркель.

Но дальше, как говорится – больше.

Как вы знаете, на днях из Германии были высланы два российских дипломата в связи с убийством Зелимхана Хангошвили. Примечательно, что одним из них оказался действующий кадровый офицер ГРУ Евгений Суцкий. И согласно последним данным, опубликованным немецким изданием Bild, Суцкий был инфильтрован в ХДС для работы над вопросом касательно "Северного потока-2",

Евгения Суцкого на приеме в посольстве КНР через немецкого посредника, познакомили с бывшим кандидатом в депутаты Бундестага от ХДС Салахдином Кобаном. Именно Салахдин Кобан в период с 2016 по 2017 года работал на вышеупомянутого члена Бундестага Иоахима Пфайффера.

Таким образом, можно четко проследить насколько глубоко в Бундестаг пустило свои щупальца ГРУ и как через Салахдина Кобана, был осуществлен выход на Иоахима Пфайффера, который в последние месяцы так ретиво и отчаянно защищал "Северный поток-2".

И вот на фоне всего вышеизложенного есть повод над чем задуматься, а именно… А именно над тем, что в то время как в самой Германии выражаются сомнения рядом экспертов о целесообразности поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток-2", при наличии поставок СПГ из США и Катара, а так же стремительно развивающейся альтернативной энергетики, в Бундестаге всячески лоббируют и пытаются защитить российскую трубу. Делается ли это из заботы за будущее Германии или из заботы за свое безбедное будущее, в стройных рядах акционеров Nord Stream AG, ответ, мне кажется, более чем очевиден. Равно как и то, что нынешний Бундестаг, конечно же, не в полной своей мере, но в значительной, себя скомпрометировал.

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