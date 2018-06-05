Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін

Після того, як Путін відсторонив Суркова, у "республіці" можуть початися серйозні зміни. Можна навіть стверджувати, що вони вже йдуть. Ватажок "ДНР" минулого тижня різко відмінив усі заходи, в яких мав прийняти участь, та швиденько виїхав з "держави".

Мої джерела стверджують, що Захарченко втік принаймні минулої середи. А у тому кортежі, який бачили у Докучаєвську, ніякого ватажка терористів не було – то тікав з "республіки" "міністр внутрішніх справ" Олексій Дикий.

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Нічого не чутно і про діяльність у "ДНР" іншого лідера бойовиків Олександра Ходаковського, який вже кілька років конфліктував із Захарченком та постійно казав про те, що претендує на трон. Він начебто теж утік з "республіки", приблизно по тим самим причинам, що й його політичний опонент, однак за інших обставин.

Справа у тому, що Сурков фактично кришував Захарченка, та активно конфліктував із ФСБ. Що ж станеться із ватажком терористів після втрати влади вже колишнім куратором "ДНР", невідомо. То ж Захарченко і поїхав до Москви, сподіваючись вирішити свою долю найкращим для себе чином.

Так саме намагався врятувати своє місце під сонцем й Ігор Плотницький, коли російські спецслужбісти все ж таки провели заколот. У нього, як відомо, вийшло лише зберегти своє життя, віддавши весь віджатий бізнес новим володарям "ЛНР".

Чи зможуть Сурков та Захарченко залишитись на плаву зараз, використовуючи свої зв'язки у Кремлі, невідомо, однак логічно, що у Донецьку без гарантій своєї безпеки з'являтися ватажок "дири" навряд чи хоче. Надто часто там вибухають ліфти та "шмелі" у кабінети залітають.

Звісно, прибрати Захарченка у Москві для ФСБ теж нема ніякої складності, але ж в окупованому місті на Донбасі зробити це ще легше. Тим паче, що вбивати курляйтера під час переговорів немає сенсу – потім доведеться пояснювати "роботу ДРГ ЗСУ у Москві", а напередодні ЧС-2018 це виглядатиме як слабкість Росії. Тим паче, керівництву держави-окупанта легше змістити Захарченка під час "виборів", а поки що – домовитися із ним про добровільну передачу влади якомусь не сурковському індивіду. То ж, скоріш за все, задача максимум для поки що діючого генералісімуса, чи як там він себе називає, просто залишитись у живих та підготовувати собі втечу до Москви. Що він і робить.

Що цікаво, минулого тижня активно спакували валізи й "чиновники" інших терористичних "інституцій". Точно невідомо, де перебуває компаньон Захарченка Сашко Ташкент. Скоріш за все, він відсиджується десь у Москві або Ростові, чекаючи на результати переговорів свого друга. Туди ж поспішає й Дикий. Фактично ж, майже ніхто не хоче чекати на прихід до влади нових людей, які, звісно ж, скажуть, що "минуле керівництво було корумповане" та посадять всіх на підвал у рамках нового дерибану бізнесу.

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Якщо ж казати про Ходаковського, то він начебто втік до Ізраїлю, оскільки зрозумів, що після приходу нової людини замість Суркова йому на Донбасі робити нічого, тут запанують нові порядки.

P.S. Вишенька на тортик. Всі ж пам'ятають, що росіяни заборонили "громадянам" "динири" та "линири" переїжджати кордон напередодні Чемпіонату світу? То ж Захарченко та його колеги-колаборанти наказ ФСБ не порушували. Вони приїхали до Росії за своїми українськими паспортами. То ж, жителі Донбасу, що пишаються своїми "документами" від недореспублік, не переймайтеся. Навіть ваші лідери зберігають під подушкою книжечки із тризубом. А ви й надалі вірте у велику "республіку".