LP стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend
Голос нового поколения LP стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Лаура Перголицци покорила сердца миллионов слушателей своими откровенными волнующими текстами и уникальным голосом.
LP стала популярной после выхода треков Lost on You i Other People из альбома Lost on You. Эти песни просто всколыхнули мировые радиосети, украинские в том числе.
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И прежде чем о LP заговорили как о сольной певице, Лаура написала хиты для Rihanna, группы Backstreet Boys и Christina Aguilera.
Кроме LP на фестивале Atlas Weekend также выступит швейцарский проект Kadebostany и итальянский ансамбль Lacuna Coil.
Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут легенды украинского этно-хаоса ДахаБраха, Dakh Daughters, Бумбокс и 5 'nizza. И это далеко не полный список участников.
Dakh Daughters
Фестиваль Atlas Weekend 2018 состоится на ВДНХ в Киеве с 4 по 8 июля.
Напомним, летом 2018 года в Киеве на фестивале Atlas Weekend также должна вступить известная британская группа The Chemical Brothers.
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