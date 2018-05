Голос нового поколения LP стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Лаура Перголицци покорила сердца миллионов слушателей своими откровенными волнующими текстами и уникальным голосом.

LP стала популярной после выхода треков Lost on You i Other People из альбома Lost on You. Эти песни просто всколыхнули мировые радиосети, украинские в том числе.

И прежде чем о LP заговорили как о сольной певице, Лаура написала хиты для Rihanna, группы Backstreet Boys и Christina Aguilera.

Кроме LP на фестивале Atlas Weekend также выступит швейцарский проект Kadebostany и итальянский ансамбль Lacuna Coil.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут легенды украинского этно-хаоса ДахаБраха, Dakh Daughters, Бумбокс и 5 'nizza. И это далеко не полный список участников.

Dakh Daughters

Фестиваль Atlas Weekend 2018 состоится на ВДНХ в Киеве с 4 по 8 июля.

Напомним, летом 2018 года в Киеве на фестивале Atlas Weekend также должна вступить известная британская группа The Chemical Brothers.