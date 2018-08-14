Мама Меган Маркл переезжает в Лондон
Мама герцогини Сассекской Меган Маркл, Дориа Редлан планирует переезжать в Великобританию.
Известно, что 61-летняя мама Меган Маркл уже оставила работу социального работника в сфере психического здоровья. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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В отличие от отца герцогини Томаса, Редлан никогда не выступала в СМИ и не рассказывала интимные подробности из жизни своей дочери или королевской семьи.
Инсайдеры отмечают, что Дориа хочет переехать жить в Британию для того, чтобы быть ближе к своей дочери.
Кроме того, источники уверяют, что у женщины сложились замечательные отношения с принцем Гарри.
Она (Дориа Редлан – 24 канал) также влюбилась в Англию и сказала, когда вернулась в США, что может жить там счастливо,
– говорится в издании.
Меган Маркл и Дориа Редлан
Напомним, что в канун свадьбы Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Перед свадьбой герцогиня Сассекская провела ночь отдельно от своего жениха. В ее номере отеля осталась мама Дориа Редлан. Кроме этого, американка сопровождала Меган Маркл перед церемонией венчания. К алтарю актрису повел отец принца Гарри – принц Чарльз.