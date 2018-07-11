Маск возмутился, что спасателям в Таиланде не подошла его мини-субмарина

В Таиланде спасатели отказались использовать мини-субмарину, которую прислал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, для эвакуации подростков из пещеры. Как объяснил глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн, разработка Маска была нецелесообразной для этой миссии.

Однако, Илону такая оценка не очень понравилась.

В Twitter Маск поставил под сомнение компетентность главы этой спасательной операции.

Elon Musk's offer 'not practical' for cave mission, Thai rescue chief says https://t.co/Sc9awbB2XJ pic.twitter.com/CXRy7l4Ia1 — BBC News (World) (@BBCWorld) 10 липня 2018 р.

Он назвал настоящим экспертом в этой области Дика Стэнтона, который руководил спасательной командой дайверов, а не бывшего губернатора провинции Таиланда, которого ошибочно назвали главой спасательной операции. К сообщению Маск прикрепил переписку со Стэнтоном, в которой водолаз просил предпринимателя продолжить работу над устройством.

"Бывший губернатор провинции Таиланда (ошибочно названный "главой спасательной операции") – не эксперт в этой области. Настоящий эксперт – Дик Стэнтон, который также руководил командой спасателей", – написал Маск.

Наронгсак прямого участия в спасательной операции действительно не брал. Поэтому на этом и основывается замечание Маска, фактический глава спасательной операции на самом деле другой.

Напомним, Маск показал видеозапись мини-субмарины разработанной специально для помощи в операции по спасению детей, застрявших в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.



8 июля началась операция по спасению детей из пещеры. На данный момент всех детей уже эвакуировали.



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