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      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде

      913
      Мир меняется к лучшему
      Мир меняется к лучшему / Фото из открытых источников

      Королева Великобритании решила отказаться шить изделия из натурального меха.

      Ее позицию поддерживает 95% британцев. И большинство людей в Европе.

      Калифорния запретила продажу меховых изделий.

      Детали: 93-летняя королева Елизавета II отказалась от натурального меха

      А я вспомнил посещение замка Эрцгерцога Франца Фердинанда в Чехии. Огромный замок весь ломится от охотничьих трофеев наследника австрийского престола. От глухарей до слонов. Медведицы с медвежатами, Олени и косули. Всего не перечесть.

      Я вовсе не фанат веганства. Позволяю себе есть мясо, но в этом желании кичиться лишением жизни сотен, если не тысяч живых существ вижу какую-то тяжкую душевную болезнь — тягу к смерти. Безвременная смерть и настигла его, и его беременную супругу в Сараево летом 1914 года.

      Читая дневники Николая II, всегда поражаюсь его тщательному подсчету всех убитых на охоте зубров, кабанов, зайцев, оленей. И даже кошек и ворон от скуки в Царскосельском парке. Тоже — тяга к смерти других, а в итоге собственная смерть от пули вместе со всей семьей.

      Минуло сто лет и западное человечество стало иным. Охота все больше превращается в осуждаемую обществом экзотику, меха перестают носить. Это неприлично. Многие отказываются от мяса по моральным же соображениям. Молодые, энергичные мои друзья. И мне чуть неловко за мои устаревающие привычки.

      В этом мир, на мой взгляд, безусловно, меняется к лучшему. Люди ощущают свою ответственность и свое сродство со всем творением. Это, что называется, клинический факт. Он далеко не всегда связан с религией. Что-то изменилось в строе души людей. Ведь в молодости королева Елизавета любила ходить в мехах, хотя была хорошей христианкой. Так что тут не в вере дело, а в каком-то изменении духовного климата. Каком? Не могу сказать с точностью. Но для меня это причина с осторожным оптимизмом смотреть на наш неприглядный мир. В нем ощутима любовь.

      Автор: Андрей Зубов
      Источник: Facebook

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      Теги: Новости политики Публикации Мир животных Убийство Елизавета II
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