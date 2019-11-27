Можно ли долга сидеть на одной тренировочной программе?
Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот.
Тут момент скорее психологический. Как долго вам не будет надоедать. Одному нужно постоянное разнообразие, а другому хорошо, когда все знакомо и можно до идеала оттачивать технику выполнения и свои ощущения довести до полного понимания со своим телом.
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Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот. Нет крепатуры – значит нагрузка отлично подходит. Но конечно есть ощущение утомления после тренировки на 4-5 баллов из 10.
Как можно усложнить привычный комплекс:
1. Увеличить вес гантелей или резины, или вес отягощения в зале.
2. Замедлить темп выполнения упражнения с сохранением техники.
3. Сократить время отдыха между подходами.
4. Добавить еще один подход.
Режим поддержания формы – это 2–3 раза в неделю. Главное тут регулярность. Без ощущения перегруза. Дыхательная, сердечная системы, суставы, мышцы – все работает. Стресс снижается. И отлично!
А вот если нужно увеличивать результаты, например подготовка к спортивным соревнованиям (время на марафоне) или "мисс-бикини" (где требуется увеличение мышц в размере и уменьшение жирового компонента (за счет еды), то для таких целей рекомендую персональные тренировки с тренером и индивидуальную разработку тренировочного режима и плана питания.
Если олимпийских целей нет – то поддержание формы – это регулярные любые занятия, главное в балансе (гибкость, сила, скорость, выносливость, координация) и соблюдение режима питания.
Автор: Анита Луценко
Источник: Facebook
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