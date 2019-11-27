10:29
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Блог Соцсети

      Можно ли долга сидеть на одной тренировочной программе?

      74
      Держите себя в форме / Unsplash

      Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот.

      Тут момент скорее психологический. Как долго вам не будет надоедать. Одному нужно постоянное разнообразие, а другому хорошо, когда все знакомо и можно до идеала оттачивать технику выполнения и свои ощущения довести до полного понимания со своим телом.

      А вы знали? Почему нужно тренироваться вместе с любимым человеком: важные причины

      Многие ложно считают, что если нет крепатуры, то тренировок уже мало, но это скорее наоборот. Нет крепатуры – значит нагрузка отлично подходит. Но конечно есть ощущение утомления после тренировки на 4-5 баллов из 10.

      Как можно усложнить привычный комплекс:

      1. Увеличить вес гантелей или резины, или вес отягощения в зале.
      2. Замедлить темп выполнения упражнения с сохранением техники.
      3. Сократить время отдыха между подходами.
      4. Добавить еще один подход.

      Режим поддержания формы – это 2–3 раза в неделю. Главное тут регулярность. Без ощущения перегруза. Дыхательная, сердечная системы, суставы, мышцы – все работает. Стресс снижается. И отлично!

      А вот если нужно увеличивать результаты, например подготовка к спортивным соревнованиям (время на марафоне) или "мисс-бикини" (где требуется увеличение мышц в размере и уменьшение жирового компонента (за счет еды), то для таких целей рекомендую персональные тренировки с тренером и индивидуальную разработку тренировочного режима и плана питания.

      Если олимпийских целей нет – то поддержание формы – это регулярные любые занятия, главное в балансе (гибкость, сила, скорость, выносливость, координация) и соблюдение режима питания.

      Автор: Анита Луценко
      Источник: Facebook

      Читайте также: Нашли новый способ безопасного и простого похудения

      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня
      564
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Публикации Новости Здоровье Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      сегодня , 09:01 Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      83
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 08:55 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      249
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сегодня , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 558
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 08:01 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 560
      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня , 07:01 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 563
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук