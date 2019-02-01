Мужчина заразился опасной инфекцией после употребления немытого яблока

На Ивано-Франковщине зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза – инфекцию подцепил мужчина, который съел немытое яблоко.

Вероятно, фрукт был загрязнен экскрементами мыши, говорится на сайте Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

Читайте также: Лептоспироз в Украине: симптомы болезни

Лаборатория обнаружила, что почти 5% мышей, которых отловили в населенных пунктах области и исследовали, были инфицированы лептоспирами.

Лептоспироз – что это? Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти. Бактерия попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов.

Отношение части граждан к мышам как к привычному "атрибуту" жилища часто приводит к заболеванию лептоспирозом и не только.

Симптомы лептоспироза

Ведомство отметило, что мышевидные грызуны являются переносчиками до 40 различных инфекций, в частности чумы, бешенства, лептоспироза, листериоза, Ку-лихорадки, риккетсиозы.

Напомним, что 11 января умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.