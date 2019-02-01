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      Мужчина заразился опасной инфекцией после употребления немытого яблока

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / betterhealth.vic.gov.au

      На Ивано-Франковщине зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза – инфекцию подцепил мужчина, который съел немытое яблоко.

      Вероятно, фрукт был загрязнен экскрементами мыши, говорится на сайте Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

      Читайте также: Лептоспироз в Украине: симптомы болезни

      Лаборатория обнаружила, что почти 5% мышей, которых отловили в населенных пунктах области и исследовали, были инфицированы лептоспирами.

       
      Лептоспироз – что это?
      Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти. Бактерия попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов.

      Отношение части граждан к мышам как к привычному "атрибуту" жилища часто приводит к заболеванию лептоспирозом и не только.

      Симптоми лептоспірозу

      Симптомы лептоспироза

      Ведомство отметило, что мышевидные грызуны являются переносчиками до 40 различных инфекций, в частности чумы, бешенства, лептоспироза, листериоза, Ку-лихорадки, риккетсиозы.

      Напомним, что 11 января умер 54-летний львовянин, у которого диагностировали тяжелую форму лептоспироза.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Ивано-Франковска Медицина Инфекция Здоровье
      Источник: 24 Канал
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