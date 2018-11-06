"Надо было мавзолей построить": в соцсетях смеются над открытием парка Захарченко в Донецке

В неподконтрольном украинской власти Донецке заложили парк в честь убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко. Однако попытка запечатлеть в истории его имя вызвала издевательства и насмешки у пользователей соцсетей.

Как сообщает портал "Донецкие новости" жители Донецка в соцсетях пишут о том, что идею с парком не поддерживают, а потраченные деньги предлагают потратить на более нужные городу проекты.

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Сальваторе Лукания: "Я не против парка, но думаю, что деньги можно и на восстановление Донецка потратить."

Василий: "Надо было мавзолей ему построить".

Олег: "Постройте сад или школу. Парк на краю географии, чтобы даже гулять никто не пришел."

Дмитрий: "Лучше бы людям дома отстроили. Только гуманитарные конвои разворовывать, и деньги."

Парк открыли 4 ноября в Калининском районе Донецка возле парка "Роща".

Открытие парка Захарченко в Донецке. Фото: dnews.dn.ua

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Открытие парка Захарченко в Донецке. Фото: dnews.dn.ua

Несмотря на то, что дончане высказались критически относительно открытия парка, исполняющий обязанности главы "ДНР" Денис Пушилин отметил, что в честь Захарченко еще будут переименовывать скверы, улицы, площади.

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Напомним, главарь пророссийских боевиков Донетчины Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва.