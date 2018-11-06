18:37
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Треба було мавзолей побудувати": у соцмережах глузують з відкриття парку Захарченка в Донецьку

      166 Читать новость на русском
      "Треба було мавзолей побудувати": у соцмережах глузують з відкриття парку Захарченка в Донецьку
      "Треба було мавзолей побудувати": у соцмережах глузують з відкриття парку Захарченка в Донецьку / Донецькі новини

      У непідконтрольному українській владі Донецьку заклали парк на честь убитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Однак спроба закарбувати в історії його ім'я викликала знущання і насмішки у користувачів соцмереж.

      Як повідомляє портал "Донецькі новини" жителі Донецька в соцмережах пишуть про те, що ідею з парком не підтримують, а витрачені гроші пропонують витратити на більш потрібні місту проекти.

      Читайте також: Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька

      Сальваторе Луканія: "Я не проти парку, але думаю, що гроші можна і на відновлення Донецька витратити."

      Василь: "Треба було мавзолей йому побудувати."

      Олег: "Побудуйте садок або школу. Парк на краю географії, щоб навіть гуляти ніхто не прийшов."

      Дмитро: "Краще б людям будинки відбудували. Тільки гуманітарні конвої розкрадати, та гроші."

      Парк відкрили 4 листопада в Калінінському районі Донецька поблизу парку "Роща".


      Відкриття парку Захарченка в Донецьку. Фото: dnews.dn.ua

      Читайте також: "Гірше за Захарченка": кого Росія просуває у ватажки бойовиків Донбасу

      У соцмережах глузують з відкриття парку Захарченка в Донецьку. Фото: dnews.dn.ua
      Відкриття парку Захарченка в Донецьку. Фото: dnews.dn.ua

      Попри те, що донеччани висловились критично щодо відкриття парку, виконувач обов'язків глави "ДНР" Денис Пушилін зазначив, що на честь Захарченка ще будуть перейменовувати сквери, вулиці, площі.

      Читайте також: Як вплинуть незаконні вибори в ОРДЛО на ситуацію на Донбасі: версія експерта

      Нагадаємо, ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко загинув 31 серпня внаслідок вибуху.

      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сьогодні , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сьогодні , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сьогодні , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Кожного дня зустрічаю у Раді людей, у яких головна стратегія — "кинути", — Соболєв
       5 грудня 2014 , 01:31
      Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку
       16 жовтня , 05:25
      Хацкевич: Динамо перевіряють на характер – він є
       1 жовтня , 16:05
      Ярмоленко б'є Манчестер Юнайтед, нова роль Роналду, чергові невдачі Реала та Барселони: підсумки європейського вікенду
       1 жовтня , 20:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук