"Треба було мавзолей побудувати": у соцмережах глузують з відкриття парку Захарченка в Донецьку

У непідконтрольному українській владі Донецьку заклали парк на честь убитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Однак спроба закарбувати в історії його ім'я викликала знущання і насмішки у користувачів соцмереж.

Як повідомляє портал "Донецькі новини" жителі Донецька в соцмережах пишуть про те, що ідею з парком не підтримують, а витрачені гроші пропонують витратити на більш потрібні місту проекти.

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Сальваторе Луканія: "Я не проти парку, але думаю, що гроші можна і на відновлення Донецька витратити."

Василь: "Треба було мавзолей йому побудувати."

Олег: "Побудуйте садок або школу. Парк на краю географії, щоб навіть гуляти ніхто не прийшов."

Дмитро: "Краще б людям будинки відбудували. Тільки гуманітарні конвої розкрадати, та гроші."

Парк відкрили 4 листопада в Калінінському районі Донецька поблизу парку "Роща".



Відкриття парку Захарченка в Донецьку. Фото: dnews.dn.ua

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Відкриття парку Захарченка в Донецьку. Фото: dnews.dn.ua

Попри те, що донеччани висловились критично щодо відкриття парку, виконувач обов'язків глави "ДНР" Денис Пушилін зазначив, що на честь Захарченка ще будуть перейменовувати сквери, вулиці, площі.

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Нагадаємо, ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко загинув 31 серпня внаслідок вибуху.